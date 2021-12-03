Турецкое микробистро Mini Turkish Spot, корнер Matcha Botanicals, ресторан Balance, завтраки в AVA и Blanc
Ресторан Balance в историческом корпусе шелковой мануфактуры на «Парке культуры», турецкое крошка-бистро Mini Turkish Spot с кебабом и балык экмеком, вторая точка Matcha Botanicals с матча и десертами, новые завтраки в AVA и Blanc, зимнее меню во Flør и другие гастрономические новости этой недели.
Balance
Адрес
ул. Льва Толстого, 20
Часы работы
10:00–23:00
Средний чек
2 500 рублей
Ресторан Balance открылся в одном из исторических корпусов шелковой мануфактуры «Красная роза». Проект принадлежит ресторатору-дебютантке Екатерине Заречной, которая хотела создать пространство, которое располагает к сотворчеству, сопереживанию, соощущению.
Ресторан отличает свободная многоярусная посадка. Общий стол на 12–14 человек подойдет большим компаниям. Мягкая зона с диваном — для тех, кто хочет провести время за общей беседой. Столики на двоих, встроенные в стену, для парочек и устроенные в оконных проемах кушетки для уединения. Практически у любого стола найдется розетка, где можно зарядить мобильные гаджеты и подключить нужное для мастер-классов оборудование.
Команда под руководством шефа Никиты Новгородова и су-шефа Игоря Толстова на небольшой открытой кухне готовит, как тут говорят, еду счастливого человека. Есть, к примеру, тартар из корня сельдерея, запеченного с маслом из вяленых томатов (720 рублей), гребешки с пюре из топинамбура (1 250 рублей) и филе черной трески с зеленым пюре из цукини и шпината (1 370 рублей), а также тирольский пирог (920 рублей), томленное в соусе порто говяжье ребро (1 700 рублей) или хрустящий теплый шу с кремом из соленой карамели (450 рублей).
Mini Turkish Spot
Адрес
ул. Тверская, 19, стр. 2
Часы работы
12:00-23:00
Средний чек
1 000 рублей
Павел Казьмин и Валерия Шулюмова, основатели симпатично бистро Tilda Food & Bar, открыли турецкое бистро с двумя (пока что) блюдами: кюфта и балык экмек на углях по 390 рублей. А также с турецкими лимонадами, чаем, пивом и вином (подобранным специально для этих двух блюд). Совсем скоро появится айран, который будет делать настоящий маэстро, турецкие сладости и каймак — его будут подавать его на завтрак с медом и симитами из любимого La Poste.
Половина мебели и ковер в крошечном помещении с алым неоном — с винтажной барахолки, другая половина сделана на заказ. Есть старенький Pioneer и такой же старенький, раритетный проигрыватель. Пластинки с разной музыкой, в основном ретрофанк и рок. В дальнейшем команда планирует добавлять спешлы в меню с едой, делать вечеринки и минимаркеты на уютной веранде.
Matcha Botanicals
Команда Matcha Botanicals открыла второй корнер в городе. В роли бренд-шефа по десертам выступает сооснователь заведения Жан-Шарль Гаш. База рецептур основана на рецептах его бабушки из Прованса. Из Франции команда возит экстракты растений и цветов, которые использует в качестве ароматизаторов в десертах. Все десерты с разными сортами матча, много позиций без лактозы, глютена, рафинированного сахара. Шеф-кондитер — Лена Елистратова. А консультанты расскажут обо всех нюансах выбора и секретах приготовления матча в домашних условиях. В корнере можно купить не только матча и десерты, но и посуду для хранения и приготовления напитка.
Среди десертов — тирамису с ходзи, голубой матча и лавандой, с зеленой матча (350 рублей); шоколадный кекс без сахара, с ходзи, зеленой и генмай-матча (250 рублей); канле с розовой матча и розово-малиновым конфитюром, с голубой матча и смородиновым конфитюром (150 рублей); печенье-сэндвич с зеленой или голубой матча (150 рублей) и энергетические батончики (220 рублей).
«География»
Адрес
Пресненская наб., 2, «Афимолл Сити», 5-й этаж
Часы работы
вс. — чт.: 10:00–22:00; пт. — сб.: 10:00–23:00
Средний чек
2 000 рублей
«Даблби», сеть спешелти-кофеен, открыла свой первый ресторан. Во главе — шеф-повар с международным опытом Раджеш Таплиял (московские Gingko, Seiji, Buddha Bar; Geranium и Host в Копенгагене, Le Park 45 в Каннах, Beast в Лондоне) и меню a la carte.
Новый ресторан (самый большой в «Афимолле») занимает несколько разноформатных залов. Первый совмещен с открытой кухней и кофейной зоной. Здесь же расположен арт-объект «Географии» — ростер для обжарки кофе в виде огромного глобуса. Во втором зале комфортно расставленные столики и огромный, на всю стену портрет из дерева. Третий зал, самый уютный, украшает огромный стол, карты кофейных столиц и скульптура огромной веселой рыбы. Еще одно пространство — столики в атриуме «Афимолла», скоро оно превратится в зимний сад.
В меню шеф-повар представил гастрономическую географию стран, откуда поставляются зерна для «Даблби». В спешелти-меню — цыпленок антикучос (Перу) с кукурузой, томатами и чипсами (650 рублей), вегетарианское карри с тофу (Индонезия) с горячими лепешками нан (680 рублей), свиные ребрышки барбекю (Бразилия) с папайей (850 рублей) и дамплинги с креветками и гребешками (Китай) с манго и кокосовым соусом (880 рублей).
В основном меню — холодная закуска из вяленой утки с хрустящим манго, проростками фасоли и юдзу-чили (850 рублей); ремесленный хлеб с авокадо, сыром фета и двумя сортам томатов (550 рублей); каре ягненка с картофельным экразе с трюфелем, рататуем и карамелизированным луком (1 450 рублей); хрустящая дорада с креветками, грибами и лаймовым бербланом (1 150 рублей); бургер с мраморной говядиной в картофельной булке с соусом блючиз (650 рублей). В кофейной карте есть весь ассортимент «Даблби» плюс авторские напитки: латте «Яблоко и бергамот» (300 рублей), «Малина и кокос» (300 рублей) и «Черемуха и каркаде» (350 рублей).
Steel Bar & Kitchen
Адрес
Ленинский пр-т, 4
Часы работы
12:00-23:00
Средний чек
1 500 рублей
В конце ноября на Ленинском проспекте открылся Steel с барной картой от Дениса Тёмного и стритфуд-блюдами со всего мира от Юлии Лодыгиной. Владельцы бара, предприниматели Дмитрий Горохов, Аднан Джабиров и Дмитрий Кузнецов, создали небольшое уютное место, где можно попробовать выборку лучших блюд с городских фуд-маркетов.
Бренд-шеф бара Steel Юлия Лодыгина более 15 лет работает с ресторанами и отелями, ставила меню в разноформатных заведениях, таких как паназиатская «Бессонница», ресторане Sopka (Хабаровск), Mr. Help & Friends, Stay True Bar; работала в кейтеринговой службе в Стокгольме, в ресторане отеля Stone Bridge в Черногории, в школе Gourmet в Минске. Меню на стадии запуска проекта получилось с уклоном в ближневосточное и паназиатское направления. В разделе закусок Юлия предлагает малайзийские шашлычки сатэй с овощами на выбор (150 рублей), креветки с кокосовым соусом (320 рублей), кальмар с желтым карри (230 рублей), рыбный с цитрусовым чатни и соусом самбал (230 рублей) и так далее; спринг-роллы с креветками (330 рублей) или бабагануш с чипсами из лаваша (170 рублей). Из салатов можно попробовать ливанский фаттуш с овощами (300 рублей) или тайский салат с говядиной и соусом из манго (400 рублей). Далее иранский наваристый суп аш-е-анар с бараниной, чечевицей, рисом и гранатом (420 рублей) или филиппинский суп утан на основе овощей и яйца, куда гости смогут сами добавлять разные ингредиенты (200 рублей).
На горячее можно заказать бургер с говядиной, чеддером, халапеньо и кинзой (400 рублей), вег-бургер с фасолью и грибами (330 рублей), баранину с овощами, лепешкой и мацони (400 рублей) или зеленое карри с рисовой вафлей и пряной курицей (280 рублей). Особое внимание шеф уделила разным вафлям, которые тут делают из рыбы с креветками (350 рублей), из шпината с кабачками и соусом крем-чиз (250 рублей), из грибов со сливочным соусом и тимьяном (250 рублей).
Концепт барной карты можно обозначить термином «mindful drinks», который является продолжением более широкой идеи mindful consumption («ответственное, разумное потребление»). Это легкие освежающие коктейли, преимущественно на базе вина, с использованием компонентов на основе свежих фруктов, ягод, трав и пряностей, с низким содержанием сахара и алкоголя. Наряду с этим в меню представлены интересные решения в разделе «Инфьюзы» (настойки): «Маракуйя-ананас» (300 рублей), «Ферганский плов» (250 рублей), «Печеное яблоко с медом» (250 рублей). И в баре можно заказать любой классический коктейль, который будет приготовлен на основе премиального алкоголя и в соответствии с пожеланиями гостей. Например, Pisco Sour (500 рублей), Banana Daiquirí (500 рублей), Hugo Spritz (600 рублей).
Завтраки в AVA
Ресторан AVA, совместный проект Антона Пинского (Pinskiy & Co), Артема Лосева и Виталия Истомина, теперь открывается в девять утра, чтобы кормить всех завтраками.
Овсяная каша — единственная дань классике в утреннем меню. В остальных блюдах — сплошные эксперименты. Оладьи — из тыквы и рисовой муки с лавандовым медом и бурратой, скрембл — с копченым угрем в соусе унаги, фокачча — с пастрами, бататом и горчичным соусом. Жареные креветки с пеной из пармезана, гуакамоле и артишоки или боул с киноа, помидорами, огурцами, авокадо и корейским омлетом торнадо — еще несколько утренних блюд.
На смену уже ставшим хитом крабовым пончикам по утрам приходят пончики творожные с начинкой из вареной сгущенки. Есть раздел с боулами и зелеными фреш-роллами с авокадо, лососем и шпинатом в тонкой рисовой бумаге. Хит меню — сосиски с зеленым горошком, которые на самом деле не сосиски и не с горошком (спойлер: это глазированные сырки). Завтраки подают каждый день с 09:00 до 12:00.
Завтраки в Blanc: новые блюда и новый формат
Очередное обновление меню принесло новые хиты. Это омлет с крабом (890 рублей), яйца бенедикт с камамбером и малиновым джемом (780 рублей) и пшенная каша с печеной тыквой и семечками (340 рублей). Отдельный раздел с сэндвичами также заслуживает внимания. В меню есть выбор начинок: пастрами из индейки (650 рублей), говядина с коул-слоу (650 рублей), риет из лосося с овощами (710 рублей).
В разделе «Сладкое» появились творожные ньокки с вишневым компоте (470 рублей) и блины с творожным муссом и малиной (480 рублей).
Важное нововведение — завтрак-конструктор. Большой выбор добавок к блюдам понравится тем, кто следует определенному рациону. Добавки появились к кашам: свежие ягоды или фрукты, сухофрукты и джем, растительное молоко и орехи. А также к блюдам из яиц: лосось, пастрами, мясо краба, авокадо, помидоры или пармезан.
Обновленное меню во Flør на Чистых прудах
С приходом зимы шеф-повар Тимофей Сулима и шеф-кондитер Юлия Фурманова вместе с командой поваров обновили меню и добавили с десяток новых позиций. Хлеб — всему голова, поэтому теперь он в наличии в двух вариантах: зерновой и конопляный черный (290 рублей), подается по-прежнему со взбитым карамельно-сливочным маслом. Среди новых закусок — бутерброд с икрой сига (650 рублей), воздушная поджаренная бриошь, крем-фреш, маринованная зелень, икра сига с маслом из виноградной косточки. Обновился тартар из свежего лосося — теперь с цитрусовыми нотами и нежным айоли из укропа (820 рублей), а куриный паштет подается с малиной, фундуком и томленой вишней (620 рублей).
Основное меню сделали более плотным — теперь сытных блюд для обеда больше: пряный тыквенный суп с камчатским крабом (790 рублей), тальятелле с трюфелем и пармезаном (920 рублей), стейк из черной трески с брокколи и шпинатом (1 290 рублей), а также ризотто с тыквой, сморчками, шафраном и сыром пекорино. Более праздничное блюдо — утиная грудка с пюре из пастернака и корня сельдерея с добавлением специй и липового меда (1 190 рублей).
В десертной карте Юлия Фурманова придерживается принципа «меньше сахара, больше баланса вкуса». Шоколад с трюфелем (490 рублей) состоит из двух текстур шоколада: бисквита, который больше напоминает марципан, и запеченного ганаша из горького шоколада. Усиливают композицию лепестки трюфеля и хлопья соли, а соус из брусники и портвейна добавляет важной кислотности. Конфета с фейхоа и пихтой (190 рублей) — идеальное завершение ужина. Те, кто любил в детстве ореховые конфеты, оценят новый десерт — ореховый из детства (490 рублей): ореховый вкус крема, кислотный центр из вишни на подушке из бисквита, пропитанного кофейным ликером, и диска из шоколада с вафлей.
Кроме основного меню, также обновилась и винная карта шеф-сомелье Алисы Кищенко (ранее «Антикварный»). Из новинок: австрийский пентат высшего эшелона, белое и красное из редких сортов с острова Тенерифе, минеральний немецкий пино-гри, ликерный итальянский оранж; Калифорния, наполненная ароматами молочного шоколада, копченый пинотаж и многое другое. Большие перестановки и в винах по бокалам. Добавили 18 вин, среди них: шампань, зект от исторического поместья, бензиновый рислинг из ЮАР, итальянский шардоне из американских бочек, тонкий каберне-фран из долины Луары и опасный брутальный мальбэк.
Фотографии: обложка, 1 – Balance, 2 – Mini Turkish Spot, 3 – Matcha Botanicals, 4 – «География», 5 – Steel Bar & Kitchen