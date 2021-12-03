Турецкое микробистро Mini Turkish Spot, корнер Matcha Botanicals, ресторан Balance, завтраки в AVA и Blanc

Завтраки в AVA

Ресторан AVA, совместный проект Антона Пинского (Pinskiy & Co), Артема Лосева и Виталия Истомина, теперь открывается в девять утра, чтобы кормить всех завтраками.

Овсяная каша — единственная дань классике в утреннем меню. В остальных блюдах — сплошные эксперименты. Оладьи — из тыквы и рисовой муки с лавандовым медом и бурратой, скрембл — с копченым угрем в соусе унаги, фокачча — с пастрами, бататом и горчичным соусом. Жареные креветки с пеной из пармезана, гуакамоле и артишоки или боул с киноа, помидорами, огурцами, авокадо и корейским омлетом торнадо — еще несколько утренних блюд.

На смену уже ставшим хитом крабовым пончикам по утрам приходят пончики творожные с начинкой из вареной сгущенки. Есть раздел с боулами и зелеными фреш-роллами с авокадо, лососем и шпинатом в тонкой рисовой бумаге. Хит меню — сосиски с зеленым горошком, которые на самом деле не сосиски и не с горошком (спойлер: это глазированные сырки). Завтраки подают каждый день с 09:00 до 12:00.

Завтраки в Blanc: новые блюда и новый формат

Очередное обновление меню принесло новые хиты. Это омлет с крабом (890 рублей), яйца бенедикт с камамбером и малиновым джемом (780 рублей) и пшенная каша с печеной тыквой и семечками (340 рублей). Отдельный раздел с сэндвичами также заслуживает внимания. В меню есть выбор начинок: пастрами из индейки (650 рублей), говядина с коул-слоу (650 рублей), риет из лосося с овощами (710 рублей).

В разделе «Сладкое» появились творожные ньокки с вишневым компоте (470 рублей) и блины с творожным муссом и малиной (480 рублей).

Важное нововведение — завтрак-конструктор. Большой выбор добавок к блюдам понравится тем, кто следует определенному рациону. Добавки появились к кашам: свежие ягоды или фрукты, сухофрукты и джем, растительное молоко и орехи. А также к блюдам из яиц: лосось, пастрами, мясо краба, авокадо, помидоры или пармезан.

Обновленное меню во Flør на Чистых прудах

С приходом зимы шеф-повар Тимофей Сулима и шеф-кондитер Юлия Фурманова вместе с командой поваров обновили меню и добавили с десяток новых позиций. Хлеб — всему голова, поэтому теперь он в наличии в двух вариантах: зерновой и конопляный черный (290 рублей), подается по-прежнему со взбитым карамельно-сливочным маслом. Среди новых закусок — бутерброд с икрой сига (650 рублей), воздушная поджаренная бриошь, крем-фреш, маринованная зелень, икра сига с маслом из виноградной косточки. Обновился тартар из свежего лосося — теперь с цитрусовыми нотами и нежным айоли из укропа (820 рублей), а куриный паштет подается с малиной, фундуком и томленой вишней (620 рублей).

Основное меню сделали более плотным — теперь сытных блюд для обеда больше: пряный тыквенный суп с камчатским крабом (790 рублей), тальятелле с трюфелем и пармезаном (920 рублей), стейк из черной трески с брокколи и шпинатом (1 290 рублей), а также ризотто с тыквой, сморчками, шафраном и сыром пекорино. Более праздничное блюдо — утиная грудка с пюре из пастернака и корня сельдерея с добавлением специй и липового меда (1 190 рублей).

В десертной карте Юлия Фурманова придерживается принципа «меньше сахара, больше баланса вкуса». Шоколад с трюфелем (490 рублей) состоит из двух текстур шоколада: бисквита, который больше напоминает марципан, и запеченного ганаша из горького шоколада. Усиливают композицию лепестки трюфеля и хлопья соли, а соус из брусники и портвейна добавляет важной кислотности. Конфета с фейхоа и пихтой (190 рублей) — идеальное завершение ужина. Те, кто любил в детстве ореховые конфеты, оценят новый десерт — ореховый из детства (490 рублей): ореховый вкус крема, кислотный центр из вишни на подушке из бисквита, пропитанного кофейным ликером, и диска из шоколада с вафлей.

Кроме основного меню, также обновилась и винная карта шеф-сомелье Алисы Кищенко (ранее «Антикварный»). Из новинок: австрийский пентат высшего эшелона, белое и красное из редких сортов с острова Тенерифе, минеральний немецкий пино-гри, ликерный итальянский оранж; Калифорния, наполненная ароматами молочного шоколада, копченый пинотаж и многое другое. Большие перестановки и в винах по бокалам. Добавили 18 вин, среди них: шампань, зект от исторического поместья, бензиновый рислинг из ЮАР, итальянский шардоне из американских бочек, тонкий каберне-фран из долины Луары и опасный брутальный мальбэк.