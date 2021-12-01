Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера

Иван Глушков

создатель проекта «Соль»

Во-первых, ресторан KT Biro при торговом представительстве Сербской Республики в России. Попасть туда не то чтобы сложно, но нужно обладать решимостью и силой воли. Сначала нужно пройти через КПП — сказав охраннику, что вы в ресторан, — пересечь двор, пройти насквозь само здание: заблудиться там сложно, но все равно желание плюнуть и уйти у вас хотя бы раз возникнет. Пересильте его, потому что сам ресторан великолепен. Абсолютный Белград по духу, со старой мебелью, лакированными потертыми панелями на стенах, сербским телевидением на экранах и очень благообразными, серьезными официантами в возрасте. Кормят сербской классикой — всеми этими чевапами и плескавицами, большинство продуктов в ресторан едет из Сербии: овечий и козий сыр, айвар — паста из перца, колбасы с паприкой, сербское вино и, само собой, ракия. Периодически во дворе выставляют печь, в которой готовят самую аутентичную сербскую еду — мясо под сачем. Это глиняный горшок, в котором долго томят мясо с большим количеством овощей, неописуемо вкусное блюдо.

Второе место — кафе при грузинской церкви на Большой Грузинской. Для меня это место особенно дорого, так как я долгое время жил напротив этой церкви и часто туда заходил. Здесь огромное количество продуктов, которые привозят напрямую из Грузии: изобилие сыров, включая самые редкие, грузинские соленья, кахетинское масло, хлеб, специи, сладости. Хачапури и прочие пироги прямо из печи. Так как это место при церкви, то вина там не попить, но зато тут варят хороший кофе и чай заваривают (грузинский, само собой).

Если в грузинском кафе нас не напоили, то наверняка напоят в дегустационном зале, который находится в павильоне «Армения» на ВДНХ. Интересно, что здание — бывший павильон «Сибирь», и современный армянский декор там сочетается с советским на тему покорения тайги. Дегустационный зал — прямо в холле, там наливают самые разные вина, коньяки и армянские фруктовые дистилляты, варят отменный армянский кофе и подают довольно своеобразную армянскую сладость, которую я и в Армении редко где видел, — чучу. Чуча — это такая наночурчхела: берут два кусочка сухофруктов, между ними прокладывают орешек и всю эту конструкцию макают в пеламуши — это как раз то желе, из которого сделана чурчхела. Есть еще VIP-чуча: целый инжир аккуратно надрезают, из него вынимают все семечки, перемешивают их с сахаром и грецким орехом, снова набивают инжир и макают в пеламуши. Соответственно, берешь полдюжины конфеток, большую чашечку кофе, стаканчик абрикосовой водки или коньяка и прекрасно проводишь время с дорогим тебе человеком. И если у вас были в жизни какие-то проблемы, то их после этого визита точно не останется.

«Армения»

Адреса KT Biro ул. Мосфильмовская, 42, стр. 1 Подробнее «Георгиевское подворье» ул. Большая Грузинская, 13, стр. 2 Подробнее