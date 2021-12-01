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Гид The Village1 декабря 2021

Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера

Где ужинать прямо сейчас: Гастрокритики и фуди советуют рестораны, кафе и бистро для отличного вечера

В Москве почти каждый день открываются новые рестораны, бистро и кафе — потеряться среди всего этого многообразия проще простого, а выбрать стоящее место — иногда настоящий квест. Мы расспросили тех, кто занимается едой и московской гастрономией профессионально, об их любимых вечерних местах — уютных бистро, симпатичных ресторанчиках и гранд-ресторанах, куда нужно звать на свидание (себя или других).

Иван Глушков

создатель проекта «Соль»

 Во-первых, ресторан KT Biro при торговом представительстве Сербской Республики в России. Попасть туда не то чтобы сложно, но нужно обладать решимостью и силой воли. Сначала нужно пройти через КПП — сказав охраннику, что вы в ресторан, — пересечь двор, пройти насквозь само здание: заблудиться там сложно, но все равно желание плюнуть и уйти у вас хотя бы раз возникнет. Пересильте его, потому что сам ресторан великолепен. Абсолютный Белград по духу, со старой мебелью, лакированными потертыми панелями на стенах, сербским телевидением на экранах и очень благообразными, серьезными официантами в возрасте. Кормят сербской классикой — всеми этими чевапами и плескавицами, большинство продуктов в ресторан едет из Сербии: овечий и козий сыр, айвар — паста из перца, колбасы с паприкой, сербское вино и, само собой, ракия. Периодически во дворе выставляют печь, в которой готовят самую аутентичную сербскую еду — мясо под сачем. Это глиняный горшок, в котором долго томят мясо с большим количеством овощей, неописуемо вкусное блюдо.

Второе место — кафе при грузинской церкви на Большой Грузинской. Для меня это место особенно дорого, так как я долгое время жил напротив этой церкви и часто туда заходил. Здесь огромное количество продуктов, которые привозят напрямую из Грузии: изобилие сыров, включая самые редкие, грузинские соленья, кахетинское масло, хлеб, специи, сладости. Хачапури и прочие пироги прямо из печи. Так как это место при церкви, то вина там не попить, но зато тут варят хороший кофе и чай заваривают (грузинский, само собой).

Если в грузинском кафе нас не напоили, то наверняка напоят в дегустационном зале, который находится в павильоне «Армения» на ВДНХ. Интересно, что здание — бывший павильон «Сибирь», и современный армянский декор там сочетается с советским на тему покорения тайги. Дегустационный зал — прямо в холле, там наливают самые разные вина, коньяки и армянские фруктовые дистилляты, варят отменный армянский кофе и подают довольно своеобразную армянскую сладость, которую я и в Армении редко где видел, — чучу. Чуча — это такая наночурчхела: берут два кусочка сухофруктов, между ними прокладывают орешек и всю эту конструкцию макают в пеламуши — это как раз то желе, из которого сделана чурчхела. Есть еще VIP-чуча: целый инжир аккуратно надрезают, из него вынимают все семечки, перемешивают их с сахаром и грецким орехом, снова набивают инжир и макают в пеламуши. Соответственно, берешь полдюжины конфеток, большую чашечку кофе, стаканчик абрикосовой водки или коньяка и прекрасно проводишь время с дорогим тебе человеком. И если у вас были в жизни какие-то проблемы, то их после этого визита точно не останется.

«Армения»

Адреса

KT Biro

ул. Мосфильмовская, 42, стр. 1

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«Георгиевское подворье»

ул. Большая Грузинская, 13, стр. 2

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«Армения»

пр-т Мира, 119

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Лолита Самолетова

гастрообозреватель и ведущая радиорубрики «Есть — такое дело», Business FM

 Vadvare — «гастрономический ужин в итальянской квартире». Миниатюрное пространство на антресоли в Хамовниках, подача только сетами. Итальянский владелец Никола Мавика, итальянский шеф Эмануэле Поллини, итальянские официанты — все очень активно участвуют в общении с гостями. Чувствуешь себя на домашнем ужине в итальянской семье. Красивый, не кричащий дизайн. Еда — необычная коллаборация итальянской, японской и русской кухни. Красиво, эстетично, с хорошей винной картой и прочей итальянской радостью. С собой в лавке первого этажа можно взять потрясающий хлеб, мясные деликатесы и сыр. Итальянцы, которые выросли на свежих качественных продуктах, знают в них толк и без вкусных подарков не оставят.

Следующее место — Grand Cru. С приходом Давида Эммерле (шеф-повар заведения. — Прим. ред.) кухня сделала невероятный прыжок на новый уровень. Это даже не одна звезда Michelin, а полторы! Садиться — по настроению, я люблю у окна: у Grand Cru всегда красивое новогоднее убранство, которое частично даже оставляют на год по многочисленным просьбам гостей. Очень приятная фоновая музыка. Меню постоянно меняется, в основном это классическая французская школа. Давид в зале практически постоянно, смело спрашивайте рекомендацию шефа. Из того, что я забыть не могу, — нежнейшие улитки с сельдереем и припущенным шпинатом. Одна из лучших винных карт Москвы — отметку «два бокала» Wine Spectator, международного «винного Michelin», держат аж с 2016 года.

Если мне надо поразить друзей из других городов и передать атмосферу московского движа, то всегда веду в «Жирок». Знаковое место Ильи Тютенкова. Обожженные черные доски на стенах, красные шерстяные хвосты, плейлист, который хочется шазамить бесконечно. Бренд-шеф — Георгий Троян. На ежедневной кухне Валерия Чегарнова сменил шеф-повар Леонид Голубев, и с его приходом кухня дотянула хвосты: теперь их драматичные черные ньокки с крабом, соусом биск-кимчи и хрюшка с печеным яблоком стали абсолютно гениальными. Шаманская магия Москвы.

«Жирок»

Адреса

Vadvare

ул. Ефремова, 10, корп. 1

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Grand Cru

ул. Малая Бронная, 22, стр. 2

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«Жирок»

ул. Усачева, 26

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Анна Куклина

главный редактор «Афиши–Рестораны», автор телеграм-канала «Нас ожидают»

 Первый и главный ресторан, который я рекомендую не только для ужина, но и для любой непонятной торжественной ситуации, — «Dr. Живаго». Работает круглосуточно и находится на первом этаже гостиницы «Националь» с живописным видом на рубиновые звезды Кремля. Подходит для любого случая: посиделок с подружками, романтического свидания и даже ужина после вечеринки в четыре утра, плавно перетекающего в завтрак. Здесь любая девушка может, не стесняясь, заказывать то, что ей действительно нравится: холодец, пельмени и оливье с раковыми шейками. А еще в «Dr. Живаго» большой выбор более изящных и гастрономичных блюд шеф-повара Алены Солодовиченко: например, перец, фаршированный карпом, тушеная капуста с черной икрой в сельдерее или крем из репы с гребешками. В дополнение ко всему этому, естественно, стоит заказать игристое — с пробкой в потолок!

Маленький ресторанчик с классной музыкой, приглушенным светом и изящным интерьером — «Л.Е.С.» на Тверском бульваре. Открылся он в этом году, шеф-поваром стал Андрей Колодяжный, который известен как главный гастроботаник, но главное здесь даже не травы, а инстаграмные подачи и хорошие цены. Меню интересное, есть что обсудить, на что посмотреть и что попробовать. Я рекомендую заказать тартар из ягненка, печеного цыпленка с кукурузным кремом и соломой из рогоза и порея, палтуса — все подачи будут максимально изящными и подойдут к вину: в винной карте много интересных позиций не за космические деньги. Стоит также обратить внимание на десерты с эффектной подачей, например глазированный сырок в виде маленького поленца со мхом из базилика и кинзы, который подается в облаке сухого льда.

Для максимально эффектного выхода в свет, когда нужно выгулять нитку жемчуга и платье с открытой спиной, подойдет ресторан Pavilion на Патриарших прудах. В этом красивом ресторане можно почувствовать себя тем самым белым лебедем на пруду, заказав легкие блюда шеф-повара Ульяны Суздалкиной. Приготовлены они из продуктов, которые ассоциируются с прудом: разнообразной речной рыбы, моллюсков, утки и улиток, овощей и круп. Ульяна Суздалкина — дипломированный нутрициолог, и ее знания о правильном питании позволяют дамам даже после ужина из нескольких блюд чувствовать себя легко и упорхнуть в любой подходящий момент.

Pavilion

Адреса

«Dr. Живаго»

ул. Моховая, 15, стр. 1

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«Л.Е.С.»

Тверской б-р, 9

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Pavilion

Большой Патриарший пер., 7, стр. 1

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Иван Васильев

ресторанный обозреватель Buro 24/7

 «Гвидон» — ресторан, в который хочется наряжаться и соблюдать вечерний дресс-код. Золотые полы, жемчужные украшения, фрески на стенах. Это не те 2000-е, от которых стыдно, а постирония, потому что уже выросло новое поколение гостей, не заставших всего того роскошества, ну а нам остается поиграть в ностальгию. Огромный плюс — это русско-французская кухня великих Владимира Мухина и Анатолия Казакова, эти имена — всегда знак качества. Единственная настоящая проблема — сложно забронировать столик, поэтому планируйте визит сильно заранее.

Mina, новый ресторан итальянско-ливанской кухни Арама Мнацаканова, сразу попал в личные топы. Здесь я попробовал лучшую в этом году пиццу на тончайшем тесте пиццайоло Мануэля Сурачи — с пражской ветчиной и трюфельным кремом. Лайфхак — приходите сюда днем, в это время можно сесть без брони, а вечером эта миссия становится невыполнимой.

Insider Bar — самый технически продвинутый бар в Москве (а по некоторым сведениям, и в мире), который и не похож на бар в классическом понимании. В этом году легко смог бы получить лицензию туристического бюро, потому что им удалось во время закрытых границ привезти в Россию много важных имен из мировой барной индустрии. Благодаря тому, что иностранные бармены каждый раз готовят что-то новое, коктейли здесь никогда не повторяются, можно ходить часто и открывать для себя все новые алкосочетания.

Insider Bar

Адреса

«Гвидон»

ул. Большая Никитская, 5

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Mina

ул. Малая Никитская, 16

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Insider Bar

ул. Сретенка, 22/1, стр. 1

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Фотографии: обложка – Ксения Колесникова, 1 – «Армения», 2 –  «Жирок», 3 – Pavilion, 4 – Insider Bar

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