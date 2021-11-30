9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени

«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке

В середине октября в Казенном переулке заработала веган-пиццерия КОМ, которая моментально собрала очередь на вход и восторженные отзывы московских веганов. В полуподвальном помещении под кофейней Tinto (вход со двора) много зелени, круглые ретро столы и тяжелые стулья, огромная печь на открытой кухне, а помимо пиццы предлагают чай «Мой чай», пиво, комбучу и — неожиданно — веган-канноли.

Впрочем, пиццу без продуктов животного происхождения оценят и далекие от веганства любители теста с необычными начинками: в КОМ не гонятся за классикой, зато собрали настоящий карт-бланш из нетривиальных вкусов вроде картофеля с миндальной рикоттой и шпинатом или печеных вешенок с кимчи и томатным соусом.

О том, как запустить первую в городе веган-пиццерию и почему в столице так мало классных проектов с растительной едой, мы поговорили с самими основателями.

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна

Алишер Моргенштерн продолжает строить свою гастро-империю Kaif. В 2020-ом музыкант зарегистрировал ООО «Кайф» («Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания») и вместе с партнерами открыл ресторан Kaif Provenance, в который, по словам Моргенштерна, он вложил миллион долларов.

Осенью 2021-го случилось более громкое открытие — бургерная Алишера Kaif заработала на Никольской улице и регулярно собирает очереди на вход. Редакция The Village не могла пройти мимо такого обещания и отправилась в бургерную, чтобы разобрать гастро-кайф Моргенштерна на части.