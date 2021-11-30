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Гид The Village30 ноября 2021

9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени

9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени

По традиции мы подводим гастрономические итоги осени и вспоминаем лучшие открытия последних трех месяцев. Нам на радость, таких было немало: в прошлом сезоне Москва приросла новой веган-пиццерией, отличной изакайей и итальянской чикеттерией, серьезным рестораном от мастеров вечеринок Deep Fried Friends и новой Паназией в Хамовниках.

Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской

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Фарангами в былые времена на Востоке именовали чужестранцев, а сейчас во многих азиатских странах так называют европейцев — это слово можно часто слышать, например, на улицах в Таиланде (если вы еще не успели забыть, что звучит на улицах других стран). Основатель Farang, ресторатор и бренд-шеф Алексей Пинский, приглашает гостей побыть фарангами, с удивлением пробующими порой неожиданные и смелые сочетания ингредиентов, техник и блюд со всего мира, соединяющие Европу и Азию в одну гастрономическую реальность.

Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице

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Hands Asian заработал на Погодинской улице под конец лета — неприметная дверь скрывается за зеленью у тротуаров светлого ЖК «Жизнь на Плющихе». Дверь в дверь с рестораном — старший брат «Азии», необистро Hands. Оба места — проекты ресторатора Вячеслава Казакова, благодаря которому Хамовники все больше становятся похожи на образцовые буржуазные жилые районы крупных европейских городов или Патрики здорового человека. Рассказываем, чего ждать от Hands Asia и почему приехать сюда можно и из центра.

Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской

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Лучшее открытие последних дней лета, которое большинство из нас распробовали уже осенью. Ресторан итало-ливанской кухни Mina — четвертый проект Арама Мнацаканова в Москве («Пробка», Mama Tuta, Maritozzo). Древние гастрономические традиции двух народов сплелись в единую концепцию, вполне современную, и воплотились в пространство в историческом жилом доме 30-х годов. Рассказываем, почему Mina уже стала одним из любимых новых мест горожан, где столики на обеды и ужины приходится бронировать заранее.

Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре

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Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying заработала этой осенью в совсем крошечном пенале в здании номер 12 на Никитском бульваре. Пропустить окна в пол и прозрачные двери с очень скромным, тонко очерченным названием проще простого — ориентируйтесь на буйную зелень у веранды (пока тепло) и местоположение: «Джульетта» — первая в череде баров, кафе и пиццерий, занимающих весь первый этаж дома.

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

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В октябре на Большой Дмитровке в полную силу заработал Monkey Izakaya Bar. Меню с уклоном в Паназию, сдержанный интерьер и спокойная атмосфера; хороших мест, куда можно зайти вечером без особого повода, в Москве становится все больше, и «Обезьянка» — одно из них.

«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия КОМ в Казенном переулке

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В середине октября в Казенном переулке заработала веган-пиццерия КОМ, которая моментально собрала очередь на вход и восторженные отзывы московских веганов. В полуподвальном помещении под кофейней Tinto (вход со двора) много зелени, круглые ретро столы и тяжелые стулья, огромная печь на открытой кухне, а помимо пиццы предлагают чай «Мой чай», пиво, комбучу и — неожиданно — веган-канноли.

Впрочем, пиццу без продуктов животного происхождения оценят и далекие от веганства любители теста с необычными начинками: в КОМ не гонятся за классикой, зато собрали настоящий карт-бланш из нетривиальных вкусов вроде картофеля с миндальной рикоттой и шпинатом или печеных вешенок с кимчи и томатным соусом.

О том, как запустить первую в городе веган-пиццерию и почему в столице так мало классных проектов с растительной едой, мы поговорили с самими основателями.

Много сырного соуса и el Problema: Что готовят в бургерной Kaif Моргенштерна

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Алишер Моргенштерн продолжает строить свою гастро-империю Kaif. В 2020-ом музыкант зарегистрировал ООО «Кайф» («Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания») и вместе с партнерами открыл ресторан Kaif Provenance, в который, по словам Моргенштерна, он вложил миллион долларов.

Осенью 2021-го случилось более громкое открытие — бургерная Алишера Kaif заработала на Никольской улице и регулярно собирает очереди на вход. Редакция The Village не могла пройти мимо такого обещания и отправилась в бургерную, чтобы разобрать гастро-кайф Моргенштерна на части.

Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской

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Ресторан Muse, то есть «Муза», еще до непродолжительного локдауна открылся на месте мясного Cut, по соседству с «Северяне», She и другими известными проектами на Большой Никитской. Это пополнение в семье ресторанов Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery, Pino Restaurant Bar, Gentle, Cutfish) и уже пятый проект под шефством Руслана Полякова. Мы с редакцией сходили в новое место и рассказываем, что в нем особенного и есть ли сходство с другими проектами ресторатора.

«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице

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18 ноября на Таганке открылся Restaurant by Deep Fried Friends — первое по-настоящему собственное заведение московской промогруппы, отмечающей в следующем году десятилетие. С 2012 года архитекторы Марко Михич-Ефтич, Иван Попов, Леша Морозов и автор кулинарного шоу «Сыт по горло» Артур Семков (а также чуть позже примкнувший к ним Денис Кряжев) — собственно, те самые friends из названия — собирали на своих ориентированных на хип-хоп и R&B вечеринках в «Стрелке», «Солянке», «Симачеве» (почему все их названия начинаются на «С», кстати?) и других клубах и барах the cream of the crop светской молодежи Москвы. Но дети становятся старше — после 30-ти похмелье тяжелее, обычной работы больше, хочется размеренности и спокойствия, плюс на одних танцполах долго не продержишься.

«Ресторан — это такой фундамент для того, чтобы прожить еще десять лет, — объясняет Марко, — Иначе мы бы плавно начали превращаться в таких бородатых диджеев, про которых уже никто не помнит, почему на них все ходят танцевать». The Village убедился, что на данный момент фундамент выглядит прочно.

Фотографии: обложка, 1 - 6, 8, 9 – Ксения Колесникова, 7 – Kaif

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