9 новых и лучших ресторанов, кафе и баров этой осени

Muse: Новый ресторан Александра Оганезова на Большой Никитской

Ресторан Muse, то есть «Муза», еще до непродолжительного локдауна открылся на месте мясного Cut, по соседству с «Северяне», She и другими известными проектами на Большой Никитской. Это пополнение в семье ресторанов Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery, Pino Restaurant Bar, Gentle, Cutfish) и уже пятый проект под шефством Руслана Полякова. Мы с редакцией сходили в новое место и рассказываем, что в нем особенного и есть ли сходство с другими проектами ресторатора.

«Мы не настолько тщеславны, чтобы просто бомбить свои портреты»: Restaurant by Deep Fried Friends на Яузской улице

18 ноября на Таганке открылся Restaurant by Deep Fried Friends — первое по-настоящему собственное заведение московской промогруппы, отмечающей в следующем году десятилетие. С 2012 года архитекторы Марко Михич-Ефтич, Иван Попов, Леша Морозов и автор кулинарного шоу «Сыт по горло» Артур Семков (а также чуть позже примкнувший к ним Денис Кряжев) — собственно, те самые friends из названия — собирали на своих ориентированных на хип-хоп и R&B вечеринках в «Стрелке», «Солянке», «Симачеве» (почему все их названия начинаются на «С», кстати?) и других клубах и барах the cream of the crop светской молодежи Москвы. Но дети становятся старше — после 30-ти похмелье тяжелее, обычной работы больше, хочется размеренности и спокойствия, плюс на одних танцполах долго не продержишься.

«Ресторан — это такой фундамент для того, чтобы прожить еще десять лет, — объясняет Марко, — Иначе мы бы плавно начали превращаться в таких бородатых диджеев, про которых уже никто не помнит, почему на них все ходят танцевать». The Village убедился, что на данный момент фундамент выглядит прочно.

Фотографии: обложка, 1 - 6, 8, 9 – Ксения Колесникова, 7 – Kaif