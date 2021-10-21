All Grain: Изобретательная авторская кухня, завтраки и ремесленный хлеб на бывшем заводе Степана Разина

Ферментированная макрель, перепелка с костным мозгом, ремесленный хлеб и отличный кофе

Главное, что нужно знать про All Grain, — это первый проект AF Brew, в котором пиво — не главное. Барную карту открывают изобретательная подборка вин, созданная сомелье Степаном Климушиным («Ласточки», Big Wine Freaks) и коллекция редкого крепкого алкоголя. И вообще — это ресторан, а значит место в первую очередь про еду.

Кухню возглавил шеф-повар Николай Хвалынский, прежде преимущественно работавший в крупных гостиничных проектах вроде Pullman & Mercure Sochi Centre и отеля «Эрмитаж». Основной акцент сделан на сложносоставной еде, в меру необычных сочетаниях, крупах и зерне (к ним отсылает и название проекта), сезонных овощах и корнеплодах.

Например, на закуску подают карамелизированную тыкву с полбой и козьим сыром, ферментированную макрель с пастернаком и соусом понзу, крудо из гребешка с томатной водой и кремом из мидий, баклажан в зерновом мисо с томатами и песто из щавеля, а из по-настоящему необычного — перепелку с котным мозгом и зеленым яблоком.

В разделе основных блюд — роскошная фермерская баранина в пряном маринаде на подушке из птитима, обжаренная треска с пюре из топинамбура, фундуком и вешенками, утка с апельсиновой полентой и — привет от пивоваров — говядина на углях в соусе из карамельного солода с опаленным на гриле ромейном и картофельным кремом.

Отдельного упоминания заслуживает собственная пекарня проекта, за которую отвечает шеф-пекарь Владимир Петров (Bio My Bio, Cococo). Уже сейчас в ней выпекают ремесленный хлеб и готовят основы для десертов. Но планы у команды грандиозные: совсем скоро в All Grain запустят завтраки (одновременно ресторан начнет работать с раннего утра), а ассортимент пекарни пополнят круассаны и другая выпечка. К слову, уже сейчас сюда можно смело зайти на чашку хорошего кофе (за него отвечают обжарщики из Verlé Coffee Roasters) и, например, тарт с голубикой и ганашем из белого шоколада.