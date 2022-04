All Grain: Изобретательная авторская кухня, завтраки и ремесленный хлеб на бывшем заводе Степана Разина

Заводская эстетика, скандинавская открытость и колосья

На первый взгляд идея открыть пусть и небольшой, но вполне респектабельный ресторан авторской кухни не только в стороне от привычных туристических троп, но и вообще, что называется, in the middle of nowhere, кажется чистой авантюрой. Но команда настроена оптимистично: в конце концов, о бесперспективности локации многие говорили еще на этапе запуска тапрума, а теперь, спустя три года, даже ярым скептикам приходится признать неправоту: в баре при пивоварне почти каждый вечер полная посадка. Собственно, новый проект во многом и рассчитан на постоянную аудиторию: тем более что All Grain от тапрума отделяет лишь небольшой остекленный холл.