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Место23 декабря 2021

Бистро Most в Симановской мельнице: столешница из старого дома, суши-мосты и коктейли из местных ягод

Бистро Most в Симановской мельнице: столешница из старого дома, суши-мосты и коктейли из местных ягод
АвторЛилия Низамова
ФотографSergey Poteryaev

В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Этот материал — про открытое в здании Симановской мельницы по проекту команды Кирилла Шлаена и компании «УГМК-Застройщик» бистро Most.

В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Этот материал — про открытое в здании Симановской мельницы по проекту команды Кирилла Шлаена и компании «УГМК-Застройщик» бистро Most.

Бистро Most

Адрес

Олимпийская набережная, 7

Режим работы

Понедельник-пятница 8:00-00:00, суббота-воскресенье 10:00-00:00

Телефон

+7(343)272-92-10

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Гастробистро Most — второй проект Кирилла Шлаена в историческом здании Симановской мельницы, первый — ресторан «Большой грузинский», который начал работу в октябре этого года. Новое место расположилось правее от него. Над бистро Most начали работать девять месяцев назад, а запустили уже после реконструкции Макаровского моста. Уже известно, что третьим рестораном Кирилла Шлаена в здании Симановской мельницы будут «Птички» — его планируют открыть в следующем году.

Вход в Most отделан плитами уральского гранита, на них латунными буквами написано название места. В бистро два зала. В первом — открытые кухня и барная зона. Напротив них в ряд выставлены столики. В Most есть особенная столешница — она сделана из дерева столетнего дома, который стоял на берегу Исети и был заброшен. Его специально выкупили для проекта, разобрали и дали вторую жизнь. На этой столешнице выложены яркие тарелки от коллаборации британского шеф-повара Йотама Оттоленги и бельгийского бренда посуды Serax. Серия из каменной керамики называется «Feast by Ottolenghi». Во втором зале столики расставлены в два ряда. На стене напротив окон — репродукция картины художницы Кати Щегловой «Отражение» об изоляции во время карантина в 2020 году.

В интерьере Most использованы материалы, связанные с природой Урала: в небольшие столы врезаны медальоны из пейзажной яшмы и змеевика и латунные талисманы, символизирующие силы природы. Стулья для бистро закупались у датской компании Gubi — если вы были в Sekta, то знаете, насколько они удобные. Интерьер — от московского дизайнера Юлии Ионовой, которая работала над проектами винного бара Sekta, ресторана «Агонь» и винотеки-чикетерии Dolce.

Бистро Most кардинально отличается от соседнего ресторана «Большой грузинский». Здесь нет старинных кирпичных стен — они просто не сохранились в этой части здания Симановской мельницы. В пространстве обыграна тема отражений, потому что Макаровский мост всегда отражается в реке — в обоих залах есть небольшие прямоугольные зеркала, а на стене второго зала периодически появляются рыбки и русалки, которых транслирует проектор. Также Юлия Ионова использовала в интерьере специально созданный для Most «закатный градиент» — его вместе с фирменным стилем бистро разработала дизайнер Ира Коротич. А когда работа над бистро была завершена, оказалось, что один из фирменных цветов — very peri — стал официальным цветом 2022 года.

Кухню Most возглавил шеф-повар Максим Погадаев — единственный уральский шеф, который закончил L’Institut Paul Bocuse в Лионе. Максим учился там с 2014 по 2017 и стажировался в ресторанах Франции: на самой знаменитой летней веранде Парижа La Cour Jardin отеля Hotel Plaza Athenee, работал на кухне лионских La Mère Brazier (2 звезды Michelin) и Cafe Sillon (рекомендованном Michelin).

В меню бистро Most смешали локальные продукты, французские техники приготовления и азиатские акценты. Блюда делают из ирбитских яиц, талицкой молочки, свежевыловленной ельчевской форели с небольшой фермы под Екатеринбургом, локальных сыров и приморских морепродуктов. Каждый день с 8:00 до 17:00 в бистро подают завтраки, во время которых предлагают бенедикты на свердловской слойке, сырники из талицкого творога с местной горгонзолой и соусом из ревеня, голубую рисовую кашу на кокосовом молоке и большие домашние круассаны. С 12:00 уже можно выбрать блюда по основному меню. Например, взять уральские суши, которые здесь называют «мосты». Их готовят с ельчевской форелью или мясом лесного оленя, а подают с рисом, обогащенным коноплей и льном. Для таких суши специально отливали тарелки из эпоксидной смолы с уральскими сухоцветами и делали белые подставки в виде мостов. Обратите особое внимание на ельчевскую форель, которую готовят тут на углях, с тархуном и подают с пюре из фиолетового картофеля баттернат; а также на утиную ножку конфи с пюре из моркови и ребро бычка с чесночными стрелами и воздушным картофельным пюре.

К блюдам в Most предлагают вина в свежем стиле, которые называют «глу-глу», а саму винную карту — Glou Glou List. Обычно такие вина органические, биодинамические, иногда нефильтрованные. Чаще всего они из Франции, Италии и Испании, но уже появляются и в Новой Зеландии и даже в России. Сомелье Андрей Шапарев рассказывает, что «охлажденное красное украсит суп или даже роллы, белое — стейк, оранжевое — десерт, а игристое — что угодно». Вина наливают в невесомые бокалы из двухскатного стекла австрийского бренда Mark Thomas. Подача вина — еще одна фишка места. Благодаря устройству Coravin, позволяющему открыть вино, не вынимая пробку, напиток можно налить с помощью насадки-душ — так напиток дополнительно аэрируется кислородом. Есть также декантеры в виде змеи, а скоро приедут декантеры-конусы.

Коктейли, лимонады и чаи делают на кордиалах из местных ягод, цветов и фруктов. Бармены готовят коктейли с одуванчиком, айвой и игристым джином, а также могут организовать черешневый биоспритц или «Брусничный Негрони». Есть латте на миндальном тайском молоке без сахара, фильтр кофе Эфиопия Ададо и американо — все это подают в красивых стеклянных чашках бренда Serax. Они сделаны из переработанного стекла, а широкий верх стакана позволяет лучше насладиться кофейным ароматом.

Гастрокритики уже назвали кухню бистро Most «нео-уральской», а само место — опережающим свое время. До написания текста мы были в заведении трижды и пробовали кухню из локальных продуктов с авторскими напитками. Блюда в первую очередь удивляют игрой вкусов и подачей, например, сырники из талицкого творога интересно играют с муссом из горгонзолы и ревеня; нежные приморские гребешки — с фиолетовым пюре из картофеля баттернат, а пышный бао-омлет — с цыпленком и устричным соусом.

Ребро бычка, чесночные стрелы, воздушное пюре
Белковый паровой бао-омлет с брокколи
Рисовая каша на кокосовом молоке с мякотью свити
Ножка утки конфи, пюре из моркови
Круассан с домашней ветчиной и скрэмблом
Мусс камамбер, пряная слива, гречишный крамбл
Мост с тартаром из ельчевской форели, конопляный рис.

Цитаты из меню:

Яйцо пашот на свердловской слойке с малосольной ельчевской форелью

350 рублей

«Мост» с тар-таром из оленя, спайси соусом и конопляным рисом

450 рублей

Лапша удон с цыпленком и устричным жу

350 рублей

Жареные гребешки, пюре баттернат, сливочный трюфель

790 рублей

Мусс камамбер, пряная слива, гречишный крамбл

350 рублей

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