Бистро Most в Симановской мельнице: столешница из старого дома, суши-мосты и коктейли из местных ягод

Гастробистро Most — второй проект Кирилла Шлаена в историческом здании Симановской мельницы, первый — ресторан «Большой грузинский», который начал работу в октябре этого года. Новое место расположилось правее от него. Над бистро Most начали работать девять месяцев назад, а запустили уже после реконструкции Макаровского моста. Уже известно, что третьим рестораном Кирилла Шлаена в здании Симановской мельницы будут «Птички» — его планируют открыть в следующем году.

Вход в Most отделан плитами уральского гранита, на них латунными буквами написано название места. В бистро два зала. В первом — открытые кухня и барная зона. Напротив них в ряд выставлены столики. В Most есть особенная столешница — она сделана из дерева столетнего дома, который стоял на берегу Исети и был заброшен. Его специально выкупили для проекта, разобрали и дали вторую жизнь. На этой столешнице выложены яркие тарелки от коллаборации британского шеф-повара Йотама Оттоленги и бельгийского бренда посуды Serax. Серия из каменной керамики называется «Feast by Ottolenghi». Во втором зале столики расставлены в два ряда. На стене напротив окон — репродукция картины художницы Кати Щегловой «Отражение» об изоляции во время карантина в 2020 году.

В интерьере Most использованы материалы, связанные с природой Урала: в небольшие столы врезаны медальоны из пейзажной яшмы и змеевика и латунные талисманы, символизирующие силы природы. Стулья для бистро закупались у датской компании Gubi — если вы были в Sekta, то знаете, насколько они удобные. Интерьер — от московского дизайнера Юлии Ионовой, которая работала над проектами винного бара Sekta, ресторана «Агонь» и винотеки-чикетерии Dolce.