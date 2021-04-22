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«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке

«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАРАрт-кластер сносят ради ЖК

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР

«В Москве больше нет такого места»: Прощаемся с НИИДАР Арт-кластер сносят ради ЖК

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами
«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

«Стокманн» на Смоленской площади: Трехэтажный флагман с кафе и поп-ап-маркетами

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке
Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке
Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

Еще немного удачной Паназии в Москве: Monkey Izakaya Bar на Большой Дмитровке

Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре
Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре
Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре

Венецианская чикеттерия Giulietta, Please, Stop Crying на Никитском бульваре

Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской
Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской Лучшее открытие лета
Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской

Ресторан Mina: Италия и Ливан на Малой Никитской
Лучшее открытие лета

Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице
Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице
Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице

Хамовники — новые Патрики: Камерный ресторан-бар Hands Asian на Погодинской улице

Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской
Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской
Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской

Farang: Большой и эффектный ресторан на пока еще спокойной Малой Никитской

Betulla на Греческом проспекте (Петербург)
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц
Betulla на Греческом проспекте (Петербург)

Betulla на Греческом проспекте (Петербург)
Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)

Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург)
Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы

«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию
«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию
«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию

«Л.Е.С.» на Тверском бульваре: Зеленый ресторан, объединяющий дикоросы и гастрономию

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»

Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной»
Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре

Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших

Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших
Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM

Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской
Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской
Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской

Бар-бистро «Менталитет» в историческом здании 30-х годов на Большой Сухаревской

Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке «Водная жизнь» в центре Москвы
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке

Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке
«Водная жизнь» в центре Москвы

Saro на Петроградской стороне
Saro на Петроградской стороне Авторская кухня Марии Дементьевой в очень красивом ресторане
Saro на Петроградской стороне

Saro на Петроградской стороне
Авторская кухня Марии Дементьевой в очень красивом ресторане

«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников

«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников
Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана

Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке
Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке
Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке

Мак-энд-чиз, бейглы и лимонная паста: Брассери Caffé Mandy’s на Покровке

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»: Россия без катастроф XX века

Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции
Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции Петербургский аналог Сандунов
Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции

Модный пар: Как выглядят исторические Фонарные бани после реконструкции
Петербургский аналог Сандунов

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