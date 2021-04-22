«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке
«Очень хотелось неаполитанскую веган-пиццу в Москве! Пришлось делать самим»: Веган-пиццерия Kom в Казенном переулке
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц
Betulla на Греческом проспекте (Петербург) Итальянская столовая Арслана Бердиева, где стол нужно бронировать за месяц
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Sea, Signora! на Большой Морской (Петербург) Роскошный си-фуд-ресторан и рыбная лавка от шеф-повара Антонио Фрезы
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Паста, пластинки, петнаты: Found Record Store & Pizzeria в универмаге «Цветной» Лучшее гастрономическое открытие лета на бульваре
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Grace Bistro — изящная брассери в лучшей части Патриарших Парижский дух и ближневосточные мотивы от команды Buro TSUM
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке «Водная жизнь» в центре Москвы
Уэс Андерсон с вонголе: Бар La Vie Aquatique в Путинковском переулке «Водная жизнь» в центре Москвы
«Жирок»: Ресторанная джентрификация Хамовников Главное гастрономическое открытие района от Георгия Трояна, Ильи Тютенкова и Феликса Цирефмана