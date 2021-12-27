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Место27 декабря 2021

Паназиатское бистро Goji в Clever Park: стена пионов, сериалы Netflix и попкорн из креветок

Паназиатское бистро Goji в Clever Park: стена пионов, сериалы Netflix и попкорн из креветок
АвторЛилия Низамова
ФотографSergey Poteryaev

В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про Goji, новое паназиатское бистро в Clever Park, которое работает ровно неделю. На территории жилого комплекса уже есть рестораны Kitchen, Clear Barn, Gaudi, Shelest, Vaer, «Гиви to me» и Felice, но только в Goji вы сможете попробовать авторскую паназиатскую кухню от дуэта шефов Михаила Аракелова и Ивана Орлова.

В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про Goji, новое паназиатское бистро в Clever Park, которое работает ровно неделю. На территории жилого комплекса уже есть рестораны Kitchen, Clear Barn, Gaudi, Shelest, Vaer, «Гиви to me» и Felice, но только в Goji вы сможете попробовать авторскую паназиатскую кухню от дуэта шефов Михаила Аракелова и Ивана Орлова.

Goji

Адрес

ул. Ткачей, 21

Режим работы

с воскресенья по четверг с 12:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Телефон

+7(903)086-48-76

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Новое паназиатское бистро Goji (так называют популярную азиатскую ягоду, по вкусу она немного напоминает клюкву. — Прим. ред.) находится около заправки, слева от него — «Центр МРТ». Издалека заведение легко узнать по логотипу с красной ягодой, а вечером через большие панорамные окна видно гостей.

Заведение открыли три друга: шеф-повара Михаил Аракелов, Иван Орлов и бизнесмен Станислав Заманов. Михаил и Иван вместе работали в компании «Реста Менеджмент», где и познакомились в 2007 году. Сейчас они возглавляют два ресторана компании Кирилла Шлаена — Carbonara и «Большой грузинский». А открыть собственное заведение было их давней мечтой.

На месте Goji раньше была кальянная Zaman lounge Станислава Заманова, куда Михаил Аракелов часто заезжал как гость, — ее и решили переделать в бистро: оставили паровые коктейли и добавили паназиатские блюда. Сначала планировали заниматься только организацией кухни и не разрабатывать новый дизайн, но затем друзья открыли Pinterest и тут пришло вдохновение. Реализовать их идеи взялась Софья Девятайкина — это ее первый ресторанный проект, до этого она работала только над интерьером квартир. Над названием думали долго, в процессе мозгового штурма Миша Аракелов вспомнил надпись «Oh My Goji» на папке для счета в нью-йоркском магазине. А Иван Орлов в итоге предложил просто — Goji. Но неоновая надпись «Oh My Goji» в будущем все же появится на стене заведения.

Двухэтажное бистро Goji в стиле лофт рассчитано на 65 гостей. На первом этаже можно посидеть за высокими стульями у барной стойки и напротив панорамного окна, занять компанией диван или небольшие столики на двоих вдоль кирпичной стены. На одной из них нарисованы китайские карпы, а скоро появится неоновая подсветка и будет казаться, что рыбы плывут в воде. Под абажурами, которые развесили по всему бистро, разместили китайские подвески, а столики украсили керамическими белыми лотосами. Большая стена, которая ведет на второй этаж, с одной стороны выложена розовыми пионами, с другой — белоснежной сакурой. Летом в Goji планируют открыть небольшую летнюю веранду — ее также декорируют пионами, одним из самых популярных цветов в восточной культуре.

На втором этаже Goji есть большой стол из грушевого дерева. Для него сделали красные стулья в японском стиле. Тут же на стене — картина малоизвестного екатеринбургского художника Павла Торицына. А на большом экране противоположной стены показывают мастер-классы британского шеф-повара Джейми Оливера, а также сериалы Netflix — «Chef’s Table» и «Уличная еда».

По словам Михаила Аракелова, при создании места они вдохновлялись азиатскими заведениями Buddakan в Нью-Йорке, Duo Asia в Санкт-Петербурге, Koji и Lucky Izakaya в Москве. В азиатской кухне шефу нравятся вкусы и соусы: «Ничто не мешает коллаборации Азии с кухней стейк-хауса или Италии, с которыми меня ассоциируют. Если мне понравятся хинкали в азиатском соусе, значит, в меню появятся хинкали».

Меню Goji небольшое — в нем порядка 20 блюд. По словам Аракелова, бистро работает по принципу «быстро, качественно и вкусно». Шеф-повар заведения — Егор Вечтомов, он шесть лет назад проходил практику у Аракелова в «Стейк-Хаус», где и остался работать после ее окончания, пока не пришел в Goji. Три самых популярных блюда среди гостей после недели открытия: тар-тар из говядины с заправкой спайси с имбирем и икрой тобико с гренками из бриоши; попкорн из креветок и лапша удон с цыпленком. С ягодами годжи в заведении готовят сметанник и тыквенный крем-суп с попкорном из тигровых креветок. В будущем обещают придумать с годжи чай и коктейли. В планах ребят — устраивать в бистро чайные церемонии и проводить гастроужины.

На этой неделе, 29 декабря, состоится официальное открытие Goji с диджеем. Аракелов рассказал нам, что уже есть два запроса на франшизу Goji — из Армении и центра Екатеринбурга. Но сейчас шефы-друзья мечтают открыть греческое и итальянское бистро.

Лапша удон с курицей
Попкорн из креветок
Тартар из говядины с азиатским барбекю
Пекин

Цитаты из меню:

Тар-тар из говядины с азиатским соусом BBQ

450 рублей

Рамен с черным трюфелем

400 рублей

Рис с цыпленком на воке

380 рублей

Минтай в тайском стиле в соусе спайси

450 рублей

Сметанник с ягодами годжи

250 рублей

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