Паназиатское бистро Goji в Clever Park: стена пионов, сериалы Netflix и попкорн из креветок

Новое паназиатское бистро Goji (так называют популярную азиатскую ягоду, по вкусу она немного напоминает клюкву. — Прим. ред.) находится около заправки, слева от него — «Центр МРТ». Издалека заведение легко узнать по логотипу с красной ягодой, а вечером через большие панорамные окна видно гостей.

Заведение открыли три друга: шеф-повара Михаил Аракелов, Иван Орлов и бизнесмен Станислав Заманов. Михаил и Иван вместе работали в компании «Реста Менеджмент», где и познакомились в 2007 году. Сейчас они возглавляют два ресторана компании Кирилла Шлаена — Carbonara и «Большой грузинский». А открыть собственное заведение было их давней мечтой.

На месте Goji раньше была кальянная Zaman lounge Станислава Заманова, куда Михаил Аракелов часто заезжал как гость, — ее и решили переделать в бистро: оставили паровые коктейли и добавили паназиатские блюда. Сначала планировали заниматься только организацией кухни и не разрабатывать новый дизайн, но затем друзья открыли Pinterest и тут пришло вдохновение. Реализовать их идеи взялась Софья Девятайкина — это ее первый ресторанный проект, до этого она работала только над интерьером квартир. Над названием думали долго, в процессе мозгового штурма Миша Аракелов вспомнил надпись «Oh My Goji» на папке для счета в нью-йоркском магазине. А Иван Орлов в итоге предложил просто — Goji. Но неоновая надпись «Oh My Goji» в будущем все же появится на стене заведения.