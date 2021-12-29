6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Место29 декабря 2021

Закрытый мексиканский бар La Guera за «Пассажем» Есть два правила, без которых не сделать заказ

Закрытый мексиканский бар La Guera за «Пассажем»
АвторЛилия Низамова
ФотографSergey Poteryaev

В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про мексиканское заведение Евгения Миркина, которое в конце прошлой недели открылось за торговым центром «Пассаж», правее магазина «Жизньмарт». С улицы место легко найти по огромным буквам, но попасть внутрь можно только по предварительной брони — нужно написать в директ.

В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про мексиканское заведение Евгения Миркина, которое в конце прошлой недели открылось за торговым центром «Пассаж», правее магазина «Жизньмарт». С улицы место легко найти по огромным буквам, но попасть внутрь можно только по предварительной брони — нужно написать в директ.

La Guera

Адрес

пер. Театральный, 5

Режим работы

ежедневно с 16:00 до 2:00

Телефон

+7(919)391-27-23

Instagram

Закрытый бар La Guera находится в самом центре, но здесь совсем нет суеты. Кажется, что ты попал на мексиканскую или кубинскую улочку между двух зданий с открытой домашней кухней и элегантным баром. Заведение небольшое, всего на 32 посадочных места, и принимает гостей только по предварительной брони, просто так с улицы попасть сюда не получится. Если предварительно написать ребятам в инстаграме, они сориентируют по времени. А когда вы придете, на столе уже будет сервировка. В La Guera хочется не только выпивать коктейли, но и танцевать — музыка и атмосфера способствуют, но пока реально лишь, пританцовывая, стоять у столика. Женя Миркин отметил, что на четвертый день работы многие гости говорили о желании танцевать, поэтому о таком формате здесь подумают.

Раньше на месте бара La Guera был магазин головных уборов. Стены месяц очищали от штукатурки, шпатлевки и гипсокартона. Место отличается от бистро «Китай-Китай» (другого заведения Миркина, которое работало с марта по ноябрь в Театральном переулке, 5а. — Прим. ред), выполненном в стиле нео-киберпанк — здесь ощущаешь себя в прошлом, как лет 50 назад. При создании бара вдохновлялись чувственностью улиц Мексики — даже пол выложили плиткой, а интерьер выполнен в бело-синих тонах. На стене у входа — фотографии известных в Мексике и на Кубе мужчин и девушек-борцов. На одной из стен сделали фреску, а на другой висит ковер, на котором краской написали «You have wings» (у тебя есть крылья. — Прим. ред.). Еще на стенах хаотично расклеены сухоцветы маргариток. Барная стойка отделана голубой 50-летней плиткой, которую привезли из Испании. Под потолком развешаны треугольные сине-желтые флажки и лампы. По залу расставлены зеленые цветы. А в будущем на одной из колонн появится статуя размером 1,3 метра.

На открытой кухне, выложенной пестрой плиткой, стоит печь, напоминающая тандыр (ее топят на углях с 14:00 и до закрытия), а еще чугунный котел, в котором варят суп бирра, и прессы для лепешек из дерева и чугуна. Можно подойти к туда и посмотреть, как готовят блюда, или занять место за столиком с зеркалом напротив открытой кухни — сам Женя считает, что это самое лучшее место в баре, где чувствуешь себя будто в кинотеатре.

В концепции бара La Guera нет официантов — в зале с гостем работают те же эксперты, что и с продуктом. Девочки-повара сами принимают заказы, рассказывают про каждое блюдо, а бармены в элегантных тренчах песочного цвета ориентируют по напиткам. Но прежде, чем принять заказ, вам расскажут о двух правилах: не шуметь, чтобы не нарушать покой гостей, которые здесь отдыхают, и фотографировать без вспышки. В зале бара — приглушенная атмосфера.

Меню маленькое — всего 9 блюд, включая два спешла с тако, которые меняются раз в неделю, и 7 коктейлей. На столах стоят острый соус табаско из перцев и соус на чернике каролина рипер, острота которого быстро раскрывается и также быстро проходит. Его рекомендуют с агуачили с лососем и шашлычками из телячьих сердец антикучос.

Блюда придумал Миркин вместе с шеф-поваром Яной Кузнецовой, в прошлом шефом Duo Pizza & Wine. В меню вы не найдете привычных для мексиканской кухни буррито или кесадилью, которые можно попробовать в других проектах Екатеринбурга с мексиканской кухней. Вам предложат сваренный в чугунном котелке суп бирриа из говядины с зелеными перцами хабанеро с томатами, запеченную на углях свинину тамалес в кукурузном тесте с молодым сыром или тако с бататом, сыром фета и жареной кукурузой.

Коктейли в La Guera готовят на текиле, роме, писко и джине с самыми разными кордиалами, даже на кинзе. Названия красивые — «Танец цветов» или «Вечная любовь». Любимый коктейль Миркина готовится на текиле, золы из печи, «он, словно пепел после извержения вулкана, появился в баре на кухне, с золистым землянистым вкусом и пряностью специй», — рассказывает шеф-бармен Кирилл Тукалов, который ранее работал в гастробаре Metis. В меню бара нет чая и кофе. Если не хочется коктейлей, есть безалкогольные лимонады из ананаса или киви.

На следующий год в La Guera запланирован приезд барменов из питерских баров Paloma Cantina и Orthodox и тюменского Fresca Mi Amor. Также в планах Жени Миркина — попасть в лист The World’s Best Bar или 50 лучших баров мира.

В этом году Евгений Миркин также открыл «Китай-Китай» и кальянную «Ахинея». Китайский проект съехал из торгового центра «Банковский», но не закрылся — сейчас ресторатор выбирает место для будущей локации бистро.

Чилакилес
Тостада с тунцом
Тако Герилья
Amor Eterno
Eco de Cuba

Цитаты из меню:

Суп бирра из говядины

390 рублей

Антикучос из телячьих сердец с молодым картофелем и маринованным домашним перцем

700 рублей

Тостада с тунцом

350 рублей

Тамалес с запеченной на углях свининой

400 рублей

Фахита из рваной говядины

570 рублей

Читайте там, где удобно

Facebook

Instagram

Telegram

Twitter

Vk

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Люди

Места

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Подпишитесь на рассылку