Закрытый мексиканский бар La Guera за «Пассажем»

Закрытый бар La Guera находится в самом центре, но здесь совсем нет суеты. Кажется, что ты попал на мексиканскую или кубинскую улочку между двух зданий с открытой домашней кухней и элегантным баром. Заведение небольшое, всего на 32 посадочных места, и принимает гостей только по предварительной брони, просто так с улицы попасть сюда не получится. Если предварительно написать ребятам в инстаграме, они сориентируют по времени. А когда вы придете, на столе уже будет сервировка. В La Guera хочется не только выпивать коктейли, но и танцевать — музыка и атмосфера способствуют, но пока реально лишь, пританцовывая, стоять у столика. Женя Миркин отметил, что на четвертый день работы многие гости говорили о желании танцевать, поэтому о таком формате здесь подумают.

Раньше на месте бара La Guera был магазин головных уборов. Стены месяц очищали от штукатурки, шпатлевки и гипсокартона. Место отличается от бистро «Китай-Китай» (другого заведения Миркина, которое работало с марта по ноябрь в Театральном переулке, 5а. — Прим. ред), выполненном в стиле нео-киберпанк — здесь ощущаешь себя в прошлом, как лет 50 назад. При создании бара вдохновлялись чувственностью улиц Мексики — даже пол выложили плиткой, а интерьер выполнен в бело-синих тонах. На стене у входа — фотографии известных в Мексике и на Кубе мужчин и девушек-борцов. На одной из стен сделали фреску, а на другой висит ковер, на котором краской написали «You have wings» (у тебя есть крылья. — Прим. ред.). Еще на стенах хаотично расклеены сухоцветы маргариток. Барная стойка отделана голубой 50-летней плиткой, которую привезли из Испании. Под потолком развешаны треугольные сине-желтые флажки и лампы. По залу расставлены зеленые цветы. А в будущем на одной из колонн появится статуя размером 1,3 метра.

На открытой кухне, выложенной пестрой плиткой, стоит печь, напоминающая тандыр (ее топят на углях с 14:00 и до закрытия), а еще чугунный котел, в котором варят суп бирра, и прессы для лепешек из дерева и чугуна. Можно подойти к туда и посмотреть, как готовят блюда, или занять место за столиком с зеркалом напротив открытой кухни — сам Женя считает, что это самое лучшее место в баре, где чувствуешь себя будто в кинотеатре.