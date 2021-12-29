Закрытый мексиканский бар La Guera за «Пассажем» Есть два правила, без которых не сделать заказ
В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про мексиканское заведение Евгения Миркина, которое в конце прошлой недели открылось за торговым центром «Пассаж», правее магазина «Жизньмарт». С улицы место легко найти по огромным буквам, но попасть внутрь можно только по предварительной брони — нужно написать в директ.
В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про мексиканское заведение Евгения Миркина, которое в конце прошлой недели открылось за торговым центром «Пассаж», правее магазина «Жизньмарт». С улицы место легко найти по огромным буквам, но попасть внутрь можно только по предварительной брони — нужно написать в директ.
La Guera
Адрес
пер. Театральный, 5
Режим работы
ежедневно с 16:00 до 2:00
Телефон
+7(919)391-27-23
Закрытый бар La Guera находится в самом центре, но здесь совсем нет суеты. Кажется, что ты попал на мексиканскую или кубинскую улочку между двух зданий с открытой домашней кухней и элегантным баром. Заведение небольшое, всего на 32 посадочных места, и принимает гостей только по предварительной брони, просто так с улицы попасть сюда не получится. Если предварительно написать ребятам в инстаграме, они сориентируют по времени. А когда вы придете, на столе уже будет сервировка. В La Guera хочется не только выпивать коктейли, но и танцевать — музыка и атмосфера способствуют, но пока реально лишь, пританцовывая, стоять у столика. Женя Миркин отметил, что на четвертый день работы многие гости говорили о желании танцевать, поэтому о таком формате здесь подумают.
Раньше на месте бара La Guera был магазин головных уборов. Стены месяц очищали от штукатурки, шпатлевки и гипсокартона. Место отличается от бистро «Китай-Китай» (другого заведения Миркина, которое работало с марта по ноябрь в Театральном переулке, 5а. — Прим. ред), выполненном в стиле нео-киберпанк — здесь ощущаешь себя в прошлом, как лет 50 назад. При создании бара вдохновлялись чувственностью улиц Мексики — даже пол выложили плиткой, а интерьер выполнен в бело-синих тонах. На стене у входа — фотографии известных в Мексике и на Кубе мужчин и девушек-борцов. На одной из стен сделали фреску, а на другой висит ковер, на котором краской написали «You have wings» (у тебя есть крылья. — Прим. ред.). Еще на стенах хаотично расклеены сухоцветы маргариток. Барная стойка отделана голубой 50-летней плиткой, которую привезли из Испании. Под потолком развешаны треугольные сине-желтые флажки и лампы. По залу расставлены зеленые цветы. А в будущем на одной из колонн появится статуя размером 1,3 метра.
На открытой кухне, выложенной пестрой плиткой, стоит печь, напоминающая тандыр (ее топят на углях с 14:00 и до закрытия), а еще чугунный котел, в котором варят суп бирра, и прессы для лепешек из дерева и чугуна. Можно подойти к туда и посмотреть, как готовят блюда, или занять место за столиком с зеркалом напротив открытой кухни — сам Женя считает, что это самое лучшее место в баре, где чувствуешь себя будто в кинотеатре.
В концепции бара La Guera нет официантов — в зале с гостем работают те же эксперты, что и с продуктом. Девочки-повара сами принимают заказы, рассказывают про каждое блюдо, а бармены в элегантных тренчах песочного цвета ориентируют по напиткам. Но прежде, чем принять заказ, вам расскажут о двух правилах: не шуметь, чтобы не нарушать покой гостей, которые здесь отдыхают, и фотографировать без вспышки. В зале бара — приглушенная атмосфера.
Меню маленькое — всего 9 блюд, включая два спешла с тако, которые меняются раз в неделю, и 7 коктейлей. На столах стоят острый соус табаско из перцев и соус на чернике каролина рипер, острота которого быстро раскрывается и также быстро проходит. Его рекомендуют с агуачили с лососем и шашлычками из телячьих сердец антикучос.
Блюда придумал Миркин вместе с шеф-поваром Яной Кузнецовой, в прошлом шефом Duo Pizza & Wine. В меню вы не найдете привычных для мексиканской кухни буррито или кесадилью, которые можно попробовать в других проектах Екатеринбурга с мексиканской кухней. Вам предложат сваренный в чугунном котелке суп бирриа из говядины с зелеными перцами хабанеро с томатами, запеченную на углях свинину тамалес в кукурузном тесте с молодым сыром или тако с бататом, сыром фета и жареной кукурузой.
Коктейли в La Guera готовят на текиле, роме, писко и джине с самыми разными кордиалами, даже на кинзе. Названия красивые — «Танец цветов» или «Вечная любовь». Любимый коктейль Миркина готовится на текиле, золы из печи, «он, словно пепел после извержения вулкана, появился в баре на кухне, с золистым землянистым вкусом и пряностью специй», — рассказывает шеф-бармен Кирилл Тукалов, который ранее работал в гастробаре Metis. В меню бара нет чая и кофе. Если не хочется коктейлей, есть безалкогольные лимонады из ананаса или киви.
На следующий год в La Guera запланирован приезд барменов из питерских баров Paloma Cantina и Orthodox и тюменского Fresca Mi Amor. Также в планах Жени Миркина — попасть в лист The World’s Best Bar или 50 лучших баров мира.
В этом году Евгений Миркин также открыл «Китай-Китай» и кальянную «Ахинея». Китайский проект съехал из торгового центра «Банковский», но не закрылся — сейчас ресторатор выбирает место для будущей локации бистро.
Цитаты из меню:
Суп бирра из говядины
390 рублей
Антикучос из телячьих сердец с молодым картофелем и маринованным домашним перцем
700 рублей
Тостада с тунцом
350 рублей
Тамалес с запеченной на углях свининой
400 рублей
Фахита из рваной говядины
570 рублей