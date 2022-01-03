Винный бар и магазин «Невинные люди» в Forum City

«Представьте маленький поселок газовиков на севере. Ранняя осень, позднее утро, веселое солнце едва пробивается через болотные испарения. На единственной лавочке этого поселка отдыхает мужчина после 1 сентября. Голова его лежит на коленях симпатичной девушки, он спрашивает: „Господи, Оленька, что же мы вчера пили?“ А она ему отвечает: „Что нагнал, то и пили“. Мужчина добавляет: „Сейчас бы шампанского“. Девушка достает из кармана пробку, которая приехала с ними с отпуска, предлагает понюхать ее. И добавляет: „У нас будет свой бар, чтобы не пить всякую гадость“». — вспоминает отец Алены, как лежал когда-то на коленях жены. Ее предсказание оказалось пророческим.

На вопрос, почему такое название, Алена отвечает: «Невинные люди никогда себя не винят и каждый день радуются, значит, их жизнь — праздник». Интерьер винного бара и правда праздничный, он про вечеринку с конфетти и одновременно сюрреалистический рынок Барселоны. Над пространством работала дизайнер Анна Шабинская, которая уже занималась другими проектами в Екатеринбурге — бистро «Горожане», кафе Vietmon в Академическом, рестораном Pumpula и бистро «Есть хинкали!». В «Невинных людях» слева стоит огромная белая статуя Диониса. Вдоль больших окон расставлены высокие синие столики и стулья, в середине зала — огромный стол на компанию, который можно дополнительно увеличить, есть и небольшие столы. На витрине под стеклом, как и в испанских тапас-барах, выложены тапасы, на полках — вина, а в винном холодильнике охлаждают даже бокалы. Огромную яркую лампу из пробок тихих вин, которая висит над столом, раскрашивали мама и папа Алены. А из пробок игристых планируют сделать гирлянду для Диониса.

Винный магазин в баре сделан в рыночном советском стиле. Подиумы выложены белой плиткой, их называют «подвалы». На стене и полках — забавные надписи, придуманные папой Алены: «Сила есть — штопора не надо», «Нет вины — есть вино!», «Терпение и труд открывают брют». Средний чек за бутылку — 700 рублей. Кроме вина можно купить воду, джем из шампанского, оливки, специи и разные сладости. На одной из полок стоят банки со сгущенкой — папа Алены шутит, что они с водкой. Здесь же продается мерч винного бара — яркие толстовки и футболки. Скоро появятся бокалы для вина с веселыми надписями.