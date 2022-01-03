Винный бар и магазин «Невинные люди» в Forum City Красивая семейная история и юмор, объединяющий коллектив
В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про винный бар «Невинные люди» в жилом комплексе Forum City со входом с улицы Шейнкмана.
В рубрике «Место» The Village Екатеринбург рассказывает о новых ресторанах, барах и кафе. Сегодня — про винный бар «Невинные люди» в жилом комплексе Forum City со входом с улицы Шейнкмана.
«Невинные люди»
Адрес
ул. Радищева, 24
Режим работы винного бара
с воскресенья по четверг с 14:00 до 00:00, в пятницу и субботу с 14:00 до 02:00
Время работы винного магазина
ежедневно с 10:00 до 23:00
Телефон
+7(922)116-85-55
Открытия винного бара «Невинные люди» ждали с осени, но все затянулось, поскольку заведение получило лицензию на продажу алкоголя лишь в конце декабря. До этого момента, с середины месяца, здесь можно было провести вечеринку для компании: алкоголь приносили свой за символический пробковый сбор, а закуски и блюда были от заведения.
Винный бар «Невинные люди» открыла Алена Сокол, с 2014 года она владеет Event Club Sokol Family и шоу-румом свадебных платьев Holy Wed. Новый бизнес семейный — в баре работают также родители Алены. Она сама признается, что давно мечтала открыть подобное место. Вместе с семьей Алена провела много времени в Испании, куда они прилетали на отдых с севера, — это ее самая любимая страна, и именно там она прониклась идеей тапас-баров (традиционные испанские бары, «тапас» — так называют крышку, которой накрывают винный кувшин. Еще это любая закуска, которую подают в барах Испании к пиву или вину. — Прим. ред.).
Еще год назад никто и не думал всерьез об открытии, но однажды Алена, проходя мимо строящегося Forum City, скинула папе фотографию дома. Он позвонил ей вечером, попросил узнать поподробнее о пространстве и добавил: «Это наше место». На месте жилого комплекса Forum City когда-то был Центральный рынок, а на месте винного бара — кабинет заместителя директора рынка, Веры Павловны, прабабушки Алены и бабушки ее отца, Юрия Леонидовича. Когда он был совсем маленьким, бабушка приводила его на рынок, брала за руку и шла по торговым рядам, где торговцы угощали малыша фруктами.
«Представьте маленький поселок газовиков на севере. Ранняя осень, позднее утро, веселое солнце едва пробивается через болотные испарения. На единственной лавочке этого поселка отдыхает мужчина после 1 сентября. Голова его лежит на коленях симпатичной девушки, он спрашивает: „Господи, Оленька, что же мы вчера пили?“ А она ему отвечает: „Что нагнал, то и пили“. Мужчина добавляет: „Сейчас бы шампанского“. Девушка достает из кармана пробку, которая приехала с ними с отпуска, предлагает понюхать ее. И добавляет: „У нас будет свой бар, чтобы не пить всякую гадость“». — вспоминает отец Алены, как лежал когда-то на коленях жены. Ее предсказание оказалось пророческим.
На вопрос, почему такое название, Алена отвечает: «Невинные люди никогда себя не винят и каждый день радуются, значит, их жизнь — праздник». Интерьер винного бара и правда праздничный, он про вечеринку с конфетти и одновременно сюрреалистический рынок Барселоны. Над пространством работала дизайнер Анна Шабинская, которая уже занималась другими проектами в Екатеринбурге — бистро «Горожане», кафе Vietmon в Академическом, рестораном Pumpula и бистро «Есть хинкали!». В «Невинных людях» слева стоит огромная белая статуя Диониса. Вдоль больших окон расставлены высокие синие столики и стулья, в середине зала — огромный стол на компанию, который можно дополнительно увеличить, есть и небольшие столы. На витрине под стеклом, как и в испанских тапас-барах, выложены тапасы, на полках — вина, а в винном холодильнике охлаждают даже бокалы. Огромную яркую лампу из пробок тихих вин, которая висит над столом, раскрашивали мама и папа Алены. А из пробок игристых планируют сделать гирлянду для Диониса.
Винный магазин в баре сделан в рыночном советском стиле. Подиумы выложены белой плиткой, их называют «подвалы». На стене и полках — забавные надписи, придуманные папой Алены: «Сила есть — штопора не надо», «Нет вины — есть вино!», «Терпение и труд открывают брют». Средний чек за бутылку — 700 рублей. Кроме вина можно купить воду, джем из шампанского, оливки, специи и разные сладости. На одной из полок стоят банки со сгущенкой — папа Алены шутит, что они с водкой. Здесь же продается мерч винного бара — яркие толстовки и футболки. Скоро появятся бокалы для вина с веселыми надписями.
В баре 30 вин по бокалам по цене от 250 до 420 рублей. Помимо них можно взять коктейли по 350 рублей: апероль, крыжовниковый или манговый спритц, беллини, порто тоник, негрони. Есть также российский, испанский и ирландский сидры, крепкие напитки и пиво. Если захочется выпить в винном баре вина из магазина, можно купить его и заплатить пробковый сбор в 500 рублей.
К винам предлогают закуски из разных стран: адыгейский сыр с маринованной паприкой, азиатские хрустящие баклажаны, фрито мисто, треску с огуречной сальсой и йогуртовым соусом, салат с ростбифом и различные тапасы. Молодой шеф-повар Елена Бондарева работала в ресторанах «Леонардо дай пиццы», Optimist и Pumpula — это ее первый опыт работы шефом. Обучал сотрудников вину приглашенный сомелье Константин Скулкин, который много лет работал в виноторговой компании и был тренинг-сомелье в «Смарте». В магазине работают люди, которые из-за любви к вину поменяли свою профессию: есть бывшая стюардесса, повар, преподаватель русского языка и литературы.
Такого винного бара, как «Невинные люди», в Екатеринбурге еще не было: он яркий и дружелюбный. Поэтому, когда придете, обязательно познакомьтесь с его создателями — у них прекрасное чувство юмора. Кстати, уже известно, что в баре будут выступать друзья Алены. Первым из них станет участник шоу «Голос» Макс Юдин.