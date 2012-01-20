О том, что желающие открыть при кафе летнюю веранду сталкиваются с бюрократизмом и большими финансовыми затратами, уже давно говорили в департаменте торговли и услуг. По их информации, ежегодно в Москве в теплый период работают около 1,5 тысяч веранд, при этом выдача разрешения растягивается на пять месяцев и стоит до полумиллиона рублей.

Для решения этих проблем Собянин предложил утвердить схему размещения летних кафе на основе того, где они находились в прежние годы, и выдавать владельцам разрешения сразу на пять лет вперед. Схему размещения летних веранд должны разработать к 1 марта.