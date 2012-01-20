Этим летом в Москве появится больше летних веранд — получить разрешение для того, чтобы законно выставить несколько столиков во дворе или на тротуаре, станет гораздо легче. Вчера, 19 января, на заседании городской комиссии по административной реформе ﻿мэр Собянин﻿ выдвинул предложение упростить процедуру регистрации открытых веранд и утвердить схему их расположения﻿. 

О том, что желающие открыть при кафе летнюю веранду сталкиваются с бюрократизмом и большими финансовыми затратами, уже давно говорили в департаменте торговли и услуг. По их информации, ежегодно в Москве в теплый период работают около 1,5 тысяч веранд, при этом выдача разрешения растягивается на пять месяцев и стоит до полумиллиона рублей.

Для решения этих проблем Собянин предложил утвердить схему размещения летних кафе на основе того, где они находились в прежние годы, и выдавать владельцам разрешения сразу на пять лет вперед. Схему размещения летних веранд должны разработать к 1 марта.

 

Летние веранды
Летние веранды на крышах

Напомним, что летом 2010 года из-за веранды на Патриарших прудах разразился скандал. Тогда кафе «Крылов» посетил прежний вице-мэр столицы Петр Бирюков в сопровождении сотрудников милиции с автоматами. Бирюков приказал убрать столы с тротуара, мотивировав это тем, что этот район принадлежит ему. По словам Виктора, совладельца кафе «Крылов», чиновник сказал: «Вы на мою стену повесили маркизу». Кроме столов, люди вице-мэра убрали вывеску кафе и демонтировали камеру наблюдения, снимавшую процесс. Как сообщают очевидцы, Бирюков заметил, что столики не должны стоять здесь, потому что «мы не в Европе — мы в жопе».