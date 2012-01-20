Летних веранд в Москве станет больше Правительство Москвы планирует упростить процедуру получения разрешений на летние веранды для кафе и ресторанов с весны 2012 года.
Этим летом в Москве появится больше летних веранд — получить разрешение для того, чтобы законно выставить несколько столиков во дворе или на тротуаре, станет гораздо легче. Вчера, 19 января, на заседании городской комиссии по административной реформе мэр Собянин выдвинул предложение упростить процедуру регистрации открытых веранд и утвердить схему их расположения.
О том, что желающие открыть при кафе летнюю веранду сталкиваются с бюрократизмом и большими финансовыми затратами, уже давно говорили в департаменте торговли и услуг. По их информации, ежегодно в Москве в теплый период работают около 1,5 тысяч веранд, при этом выдача разрешения растягивается на пять месяцев и стоит до полумиллиона рублей.
Для решения этих проблем Собянин предложил утвердить схему размещения летних кафе на основе того, где они находились в прежние годы, и выдавать владельцам разрешения сразу на пять лет вперед. Схему размещения летних веранд должны разработать к 1 марта.
Летние веранды
Летние веранды на крышах
Напомним, что летом 2010 года из-за веранды на Патриарших прудах разразился скандал. Тогда кафе «Крылов» посетил прежний вице-мэр столицы Петр Бирюков в сопровождении сотрудников милиции с автоматами. Бирюков приказал убрать столы с тротуара, мотивировав это тем, что этот район принадлежит ему. По словам Виктора, совладельца кафе «Крылов», чиновник сказал: «Вы на мою стену повесили маркизу». Кроме столов, люди вице-мэра убрали вывеску кафе и демонтировали камеру наблюдения, снимавшую процесс. Как сообщают очевидцы, Бирюков заметил, что столики не должны стоять здесь, потому что «мы не в Европе — мы в жопе».
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никто не заставляет.
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