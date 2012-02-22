В парке Горького пройдет фермерская Масленица С 24 по 26 февраля в парке Горького будет работать фермерский рынок LavkaLavka и передвижное кафе «Дары природы» с настоящей уличной едой.
В выходные на масленичной неделе гастрокультурный проект LavkaLavka будет кормить в парке Горького блинами, домашними соленьями и правильной уличной едой, приготовленной шеф-поваром кафе Delicatessen Иваном Шишкиным под вывеской «Дары природы».
В этом году главными праздничными городскими площадками на время масленичной недели станут парк Горького и ГУМ-каток на Красной площади, а самыми насыщенными днями — выходные 25 и 26 февраля. В парке Горького обещают большую развлекательную программу, которая должна понравиться совсем разным людям: здесь и 11-метровая сваренная из стали инсталляция «Жар-птица» художника Николая Полисского, и детские представления, и выступления на сцене групп вроде «Ядрена Матрена», и телемост с Трафальгарской площадью. Но есть особый и действительно приятный повод провести время на выходных в парке — фермерская Масленица LavkaLavka, состоящая из трех частей: фермерских рядов с живыми петухами и гусями, выездного кафе «Дары природы» с большой дровяной печью и блинной лавки, в которой исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников будет продавать калачи собственного производства.
ЕДА
В фермерских рядах, как всегда, можно будет купить что-то домой и пообщаться с фермерами: приедут Джей Клоуз, Юлия Бодрова, Андрей и Максим Курбатов, Дорджи Булхуков, Надежда Холманских и другие. Они привезут сыры, рыбу, мясо, овощи, варенья, соленья. В блинной лавке будут наливать бульон и угощать пирогами и блинами с разными начинками. Но самое интересное произойдет в выездном кафе «Дары природы», придуманном совместно с шеф-поваром кафе Delicatessen Иваном Шишкиным.
Рецепт русских блинов с припеком Максима Сырникова
В пятницу, субботу и воскресенье Шишкин в большой дровяной печи приготовит целое меню на волнующую его тему новой уличной еды:
- Псевдопицца в дровяной печи с тремя разными начинками: острая домашняя свиная колбаса, перцы чили, шпинат, сметана;
- Печеные картофель и чеснок, масло из зеленого лука, сыр и зелень;
- Курица, маринованная в паприке, белые грибы, молодой несоленый сыр;
- Басма — среднеазиатский хот-пот, рагу из баранины, приготовленной на пару в луковом соке с овощами;
- Фермер-фри с сельдереевой солью и домашним майонезом;
- Хот-доги с фермерскими сосисками на домашней сдобной булочке с сельдереевым релишем и жареным луком;
- Горячий клюквенно-брусничный пунш со специями.
Фермерская Масленица будет проходить в парке Горького на площадке «Песочница» — на правой аллее, идущей к набережной от Фонтанной площади. В пятницу — с 14:00 до 21:00, в субботу и воскресенье — с 12:00 до 21:00. Причем фермерские ряды будут работать только в выходные, «Дары природы» и блинная лавка — все три дня.
Комментарии
а муку 1883 года вы где берёте? у какого фермера?
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