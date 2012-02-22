В этом году главными праздничными городскими площадками на время масленичной недели станут парк Горького и ГУМ-каток на Красной площади, а самыми насыщенными днями — выходные 25 и 26 февраля. В парке Горького обещают большую развлекательную программу, которая должна понравиться совсем разным людям: здесь и 11-метровая сваренная из стали инсталляция «Жар-птица» художника Николая Полисского, и детские представления, и выступления на сцене групп вроде «Ядрена Матрена», и телемост с Трафальгарской площадью. Но есть особый и действительно приятный повод провести время на выходных в парке — фермерская Масленица LavkaLavka, состоящая из трех частей: фермерских рядов с живыми петухами и гусями, выездного кафе «Дары природы» с большой дровяной печью и блинной лавки, в которой исследователь русской кулинарной традиции Максим Сырников будет продавать калачи собственного производства. ЕДА В фермерских рядах, как всегда, можно будет купить что-то домой и пообщаться с фермерами: приедут Джей Клоуз, Юлия Бодрова, Андрей и Максим Курбатов, Дорджи Булхуков, Надежда Холманских и другие. Они привезут сыры, рыбу, мясо, овощи, варенья, соленья. В блинной лавке будут наливать бульон и угощать пирогами и блинами с разными начинками. Но самое интересное произойдет в выездном кафе «Дары природы», придуманном совместно с шеф-поваром кафе Delicatessen Иваном Шишкин﻿ым.