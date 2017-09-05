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Три места с тайяки в Москве Сладкие и не очень рыбки из теста с начинкой

Тайяки — традиционные японские вафли с начинкой. В переводе с японского «тайяки» — это запеченный морской лещ, и главная особенность этого блюда в том, что вафли выпекаются в специальном оборудовании в форме рыбок. Тесто для тайяки похоже на блинное или вафельное, рыбок запекают до золотистой корочки, а потом заполняют начинкой. Традиционно в тайяки кладут пасту из сладких бобов — сироан, но в современной версии этого лакомства можно встретить мороженое, заварной крем, ягоды, шоколадную пасту, сыр, мясо и даже окономияки. Рецепту тайяки более 100 лет, и считается, что первыми рыбок из теста начали готовить в 1909 году в кондитерской «Нанивая». Мы нашли три места в Москве, где можно попробовать тайяки с разными начинками.

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