«Мы в Correa's — пионеры сэндвичезации московской ресторанной тусовки. В 2003 году фокачча, чиабатта, терияки, панини — слов-то таких мало кто знал, не то что пробовали на зуб. Сочувствующие и друзья вертели пальцем у виска: „Сэндвичи для русских, с ума сошли? Делайте стейки из мраморной телятины и вино Planeta продавайте — вот бизнес!“ Прошло без малого десять лет, и теперь сэндвичи стали неотъемлемой частью ресторанной культуры.

Сэндвич с ростбифом, помидорами и листьями фризе на хлебе фокачча очень вкусный. Весь секрет в хорошем куске мяса (бразильская выпечка, гриль, прожарка medium rare) и хорошем хлебе (листовая фокачча на противне, готовим в своей пекарне, добавляем розмарин и морскую соль). Карамелизированный лук и дижонская горчица — так, для выделывания. В общем, приходите и пробуйте сами».