Составные части: Cэндвич с ростбифом из Correa's Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В новом выпуске — сэндвич с ростбифом в фокачче из Correa's.
Фокачча
Горчица зернистая
Ростбиф
Карамелизированный красный лук
Помидор
Фризе
«Мы в Correa's — пионеры сэндвичезации московской ресторанной тусовки. В 2003 году фокачча, чиабатта, терияки, панини — слов-то таких мало кто знал, не то что пробовали на зуб. Сочувствующие и друзья вертели пальцем у виска: „Сэндвичи для русских, с ума сошли? Делайте стейки из мраморной телятины и вино Planeta продавайте — вот бизнес!“ Прошло без малого десять лет, и теперь сэндвичи стали неотъемлемой частью ресторанной культуры.
Сэндвич с ростбифом, помидорами и листьями фризе на хлебе фокачча очень вкусный. Весь секрет в хорошем куске мяса (бразильская выпечка, гриль, прожарка medium rare) и хорошем хлебе (листовая фокачча на противне, готовим в своей пекарне, добавляем розмарин и морскую соль). Карамелизированный лук и дижонская горчица — так, для выделывания. В общем, приходите и пробуйте сами».
В прошлых выпусках:
СЭНДВИЧ С РОСТБИФОМ
СЭНДВИЧ С КУРИНОЙ ГРУДКОЙ
СЭНДВИЧ С СЁМГОЙ И МЯГКИМ СЫРОМ
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390 rub, скромно за кусочек мяса, хлеба и "Карамелизированный лук и дижонская горчица — так, для выделывания".
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