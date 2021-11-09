Какие продукты покупать в ноябре и что из них готовить: Рассказывают шеф-повара

Любимый продукт ноября: корень сельдерея

Корень сельдерея — овощ, в котором много биологически активных химических элементов. У него довольно необычный вкус и неприметный внешний вид — вероятно, поэтому его часто обделяют вниманием профессиональные повара и любители. Но это тот самый случай, когда стоит внимательно присмотреться к продукту. Он идеально подходит для приготовления супов, пюре, гарниров, драников. Главное — найти к нему подход. А подход прост — правильно его выбрать, очистить и хранить.

При выборе отдавайте предпочтение корнеплодам небольшого размера. У маленьких плодов вкус более выраженный, насыщенный и яркий, чем у больших. Кожица должна быть плотной, сухой, без видимых изъянов, вкраплений и пятен.

Хранить корень сельдерея можно в холщовых мешочках или крафтовом пакете около недели без холодильника. Очищать свежий плод стоит непосредственно перед приготовлением блюда.

Если мы говорим о долговременном хранении, можно воспользоваться морозильной камерой. Предварительно нужно очистить корень, разрезать на дольки и положить в герметичный пакет. Но если вдруг у вас есть погреб, то в нем можно хранить корнеплоды хоть всю зиму.

Я люблю готовить из корня сельдерея суп — нежный, ароматный, теплый — то, что нужно для холодной осени, переходящей в зиму.