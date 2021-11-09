Какие продукты покупать в ноябре и что из них готовить: Рассказывают шеф-повара
Ноябрь в России — месяц, завершающий щедрый на продукты осенний сезон. В это время осталось уже совсем немного овощей и фруктов, которые еще вчера висели на дереве или лежали на грядке, а сегодня их можно использовать в готовке. Зато еще чуть-чуть, и главными продуктами станут корнеплоды, бобовые и летние заготовки на зиму. А пока мы расспросили шефов, что покупать, как выбирать и что готовить из даров ноября.
Алена Гера
концепт-шеф кафе деликатной кухни «Без рецепта», кафе и бакалейного магазина Carrots and Beans, автор кулинарных книг
Любимый продукт ноября: корень сельдерея
Корень сельдерея — овощ, в котором много биологически активных химических элементов. У него довольно необычный вкус и неприметный внешний вид — вероятно, поэтому его часто обделяют вниманием профессиональные повара и любители. Но это тот самый случай, когда стоит внимательно присмотреться к продукту. Он идеально подходит для приготовления супов, пюре, гарниров, драников. Главное — найти к нему подход. А подход прост — правильно его выбрать, очистить и хранить.
При выборе отдавайте предпочтение корнеплодам небольшого размера. У маленьких плодов вкус более выраженный, насыщенный и яркий, чем у больших. Кожица должна быть плотной, сухой, без видимых изъянов, вкраплений и пятен.
Хранить корень сельдерея можно в холщовых мешочках или крафтовом пакете около недели без холодильника. Очищать свежий плод стоит непосредственно перед приготовлением блюда.
Если мы говорим о долговременном хранении, можно воспользоваться морозильной камерой. Предварительно нужно очистить корень, разрезать на дольки и положить в герметичный пакет. Но если вдруг у вас есть погреб, то в нем можно хранить корнеплоды хоть всю зиму.
Я люблю готовить из корня сельдерея суп — нежный, ароматный, теплый — то, что нужно для холодной осени, переходящей в зиму.
Суп из корня сельдерея
Ингредиенты
Корень сельдерея — 500 г
Картофель для варки — 200 г
Лук-порей — 100 г
Репчатый лук — 20 г
Чеснок — 1 зубчик
Кокосовые сливки — 300 г
Орехи — по вкусу
Вода или овощной бульон — 550 мл
Соль (предпочтительно гималайская) — по вкусу
Молотый перец — по вкусу
Лимонная цедра — по вкусу
Растительное масло — 20 мл
Способ приготовления
Корень сельдерея и картофель помойте, очистите и нарежьте на равные части. Лук-порей нарежьте на части такого же размера. Чеснок очистите.
Все овощи либо запеките в духовке при 180 градусах до готовности, либо сварите. В первом случае вы получите более насыщенный вкус овощей, во втором — наваристый овощной бульон.
Переложите все ингредиенты в чашу блендера, дополните бульоном, горячими кокосовыми сливками и пробейте до однородной массы. Доведите до вкуса солью.
При подаче приправьте перцем, оливковым маслом, лимонной цедрой и любимыми орешками по желанию.
Игорь Корнев
шеф-повар ресторана Kano
Любимые продукты ноября: брюссельская капуста, белокочанная и красная капуста, свекла, морковь, ладожская щука и судак
Я из Петербурга и люблю локальные продукты, поэтому точно знаю: поздняя осень — лучшее время для покупки и приготовления рыбы из Ладоги. К этому времени рыба достигает оптимального размера и лучшей формы. По сравнению с другими местами, например Каспием, она более упругая, а вкус более чистый.
На овощи и фрукты ноябрь уже не богат, но все же кое-что есть. Это отличное время, чтобы поэкспериментировать с разными видами капусты и начать использовать как основные ингредиенты корнеплоды — например, свеклу и морковь.
Вокруг приготовления брюссельской капусты много мифов: мол, она очень часто горчит и приготовить ее сложно. На самом деле я только пару раз сталкивался с тем, что брюссельская капуста горчит, и это было связано со вкусом самого продукта, а не со способом приготовления. Так что главное — правильно выбрать, а желательно — сначала попробовать на вкус сырую. Если не горчит — можно покупать.
Брюссельская капуста с соусом из печеного красного лука
Ингредиенты
Брюссельская капуста — 500 г
Вода — 2 л
Морская соль — 20 г
Сахар — 50 г
Красный перец чили — 2 г
Цедра лимона — 5 г
Для соуса:
Красный лук — 300 г (2 шт.)
Чеснок — 60 г (1 головка)
Свежий шалфей и/или тимьян — 10 г
Оливковое масло — 20 мл
Морская соль — 3 г
Вода — 300 мл
Сливочное масло — 100 г
Опционально:
Вяленое мясо — 50 г (парма, бастурма и тому подобное)
Лук-сибулет или зеленый лук — 10 г
Способ приготовления
Для приготовления капусты подготовьте рассол: смешайте воду с солью, сахаром, чили и цедрой. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения и дайте настояться 10–15 минут.
В готовый рассол поместите капусту и припустите в кипящем рассоле в течение 4–6 минут, после чего слейте рассол и откиньте капусту в холодную воду.
Для приготовления соуса нарежьте луковицы на четыре-шесть частей, положите на противень, добавьте к луку очищенные зубчики чеснока, травы (шалфей, тимьян), соль и полейте оливковым маслом.
Разогрейте духовку до 180–200 градусов. Запекайте лук и чеснок в духовке 30–35 минут, до мягкости. Запеченные овощи поместите в кастрюлю и залейте водой, варите на очень слабом огне 30–40 минут.
Пробейте блендером с добавлением холодного сливочного масла, для получения гладкого соуса можно процедить его через сито.
Припущенную капусту смешайте с соусом и прогревайте 2–3 минуты.
Готовую капусту с соусом дополните по желанию слайсами вяленого мяса и луком-сибулетом.
Артем Чудненко
шеф-повар
Любимый продукт осени: тыква
Это история о том, что я люблю морковный пирог. Но никогда не понимал, почему он морковный, если морковь там не чувствуется. И тогда я подумал: можно же добавить все что угодно вместо моркови. Добавил сезонную сладкую, вкусную тыкву, и стало прикольнее.
Тыквенный торт
Ингредиенты
Для тыквенного кекса (на 1 кг)
Мука — 260 г
Сода — 10 г
Соль — 10 г
Молотая корица — 10 г
Растительное масло — 147 г
Сахар — 100 г
Коричневый сахар — 200 г
Яйцо — 4 шт.
Грецкий орех — 100 г
Тыквенный сок (готовый или отжать самим) — 147 г
Для крема (на 450 г):
Творожный сливочный сыр (например, Cremette) — 225 г
Сахарная пудра — 140 г
Сливки 33 % — 80 г
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить кекс. Смешайте все сухие ингредиенты, кроме сахара и грецкого ореха.
Смешайте тыквенный сок с сахаром до полного растворения сахара. Добавьте масло и яйца, перемешайте и доведите до однородности. Тонкой струйкой влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты. Перемешайте и вымесите тесто. Грецкие орехи мелко порубите, добавьте в тесто и еще раз тщательно вымесите.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Вылейте в нее тесто, распределите равномерно. Запекайте от 20 минут, проверяя на готовность зубочисткой — она должна выходить сухой. Достаньте из духовки и остудите.
Для крема взбейте все ингредиенты в устойчивые пики и дайте отдохнуть в холодильнике.
Когда кекс охладится до комнатной температуры, а крем немного загустеет в холодильнике, можно приступить к сборке. Если кекс не слишком высокий, то прямо на него выложите крем и поставьте в холодильник. Если хотите сделать торт, то кекс разрежьте вдоль на две или три равные части, чтобы получились коржи. Нижний корж положите в форму, в которой выпекался кекс, смажьте кремом, затем то же самое повторите с остальными коржами. Сверху и по бокам обмажьте торт оставшимся фростингом. Украсьте по желанию.
Фотографии: обложка – New Africa – stock.adobe.com, 1 – artemiykas – stock.adobe.com, 2 – nadyarakoca – stock.adobe.com, 3 – Studio Barcelona – stock.adobe.com