Хамон, пармезан, специи: Лавки с аутентичными продуктами, которых нет в обычных магазинах
С введением санкций с полок обычных супермаркетов пропали многие импортные продукты, а редкие специи никогда в них и не продавались ввиду низкого спроса. В условиях ограниченных возможностей для путешествий иногда очень хочется поностальгировать по Испании с бокалом вина и хамоном, вспомнить Италию, приготовив пасту с настоящим пармезаном, или заварить чай масала, вспоминая поездки в Индию.
Мы собрали 10 лавок с аутентичными импортными продуктами, которые нельзя найти в обычных магазинах.
La Mortazza
Адрес
ул. Сущевская, 9
Итальянские продукты, роскошная пицца и итальянцы за прилавком
Эта лавка недалеко от метро «Новослободская» внешне не особенно примечательна: вдоль длинной стены помещения на углу дома растянулся прилавок с итальянскими сырами, мясными деликатесами вроде салями и прошутто и разными соусами. Помимо этого, здесь есть не менее важные для Италии кофе, оливковое масло, паста, рис для ризотто, полента. Тут же можно купить итальянское печенье савоярди для тирамису.
Мы советуем совмещать покупки с заказом пиццы: ее тут продают по кусочкам (из тех, что есть на витрине) и целыми. Размеры внушительные, начинки не жалеют. Съесть можно прямо здесь или взять с собой и устроить итальянскую вечеринку дома. Крайне не желательно уходить без канноли: в La Mortazza сицилийские хрустящие трубочки очень большие, их начиняют кремом прямо при вас — так всегда делают на их родине. Одну можно смело делить на двоих, но, возможно, вам не захочется.
Don Giulio
Адрес
ул. Покровка, 27, стр. 1
Кулинария, итальянские деликатесы и полноценное кафе на Покровке
Место, созданное итальянцем Джулио Дзомпи, существует уже много лет, и за это время обрело множество постоянных гостей. Здесь можно полноценно поужинать, выбрав ризотто, пасту или горячее из большого меню или прийти на «итальянский завтрак» с кофе, круассаном и апельсиновым соком.
Не меньшую ценность представляет то, что можно купить с собой: кроме традиционных сыров, мясных деликатесов и бакалеи, в Don Giulio можно найти итальянское вино, подарочные гастрономические корзины и готовые блюда к праздничному столу — например, лазанью, баклажаны «алла пармиджана», пышную фокаччу и чиабатту. Не обошлось и без десертов: традиционные канноли, настоящая неаполитанская ром-баба и авторские пирожные и торты.
Магазин «Армения»
Адрес
ул. Тверская, 17-1
Продукты из солнечной страны на Тверской
Не просто магазин, а место с историей. Магазин «Армения» впервые открылся здесь в 1952 году. Его тщательно проектировали и оформляли в соответствии со стилем армянской архитектуры советских времен и привнося в интерьер всевозможные ассоциативные элементы — панно с изображением вида на Ереван и долину Арарата, национальные орнаменты и витрины с изобилием фруктов. В 2000-х здание пережило достаточно бережную реконструкцию, внешний облик удалось сохранить. Поэтому в магазин стоит зайти, даже если вам не нужен сыр чанах, гранатовый сок, свежие сухофрукты, армянское вино и варенье из грецких орехов. Хотя с пустыми руками отсюда уйти будет крайне сложно.
+39 Pizzeria & Mozarella bar
Адрес
Столярный пер., 3, корп. 12
Деликатесы из Сан-Марино и сыры собственного производства
В маленькой пиццерии на территории бывшего завода «Рассвет» за стеклянной стеной ютится сыроварня семейной пары Донато и Таты Паризи, где делают свежие сыры — буррату, моцареллу, страчателлу, рикотту и другие. Таких сыров из Италии в России просто нет с тех пор, как ввели санкции.
Здесь же можно купить выдержанные сыры вроде пекорино и пармезана, артишоки, вяленые помидоры и оливки в масле. Очень большой выбор мясных деликатесов: прошутто, прошутто котто, брезаола, коппа, пармская ветчина, салями, мортаделла и другие. Почти все продукты привозят из Сан-Марино.
МЕСТО
+39 Pizzeria & Mozzarella bar: Крохотная итальянская пиццерия и сыроварня в кластере «Рассвет»Читать
Fresca Delicia
Адрес
ул. Большая Грузинская, 56
Большой выбор сыра и мясных деликатесов на Большой Грузинской
Магазин специализируется на продаже сыров из разных стран. Здесь можно найти и швейцарский грюйер, и горгонзолу, и пармезан, и грана падано. Не избегают и российских производителей, сделавших за последнее время настоящий прорыв в производстве сыров. Кроме них, в лавке большой выбор мясных деликатесов — купить можно хамон, испанские колбасы, пастрами и другие.
«Абу Гош»
Адрес
ул. Трубная, 27/2
пер. Сивцев Вражек, 42, стр. 5
Редкие продукты с Ближнего Востока в кафе
В кафе «Абу Гош», что в переулке Сивцев Вражек и на Трубной, есть небольшие стеллажи, где представлены разные продукты из стран Ближнего Востока. Они могут пригодиться в приготовлении традиционных блюд: например, кунжутная паста тахини используется в приготовлении хумуса. Тут же продается практически универсальный манговый соус амба, специи, арабский кофе и другое.
«Испанская лавка»
Адрес
ул. Мясницкая, 30/3
Хамон и сангрия на Чистых прудах
Испанская лавка работает в районе метро «Чистые пруды» уже десять лет. В небольшом магазинчике можно купить хамон, испанские колбасы в белой плесени, сальчичон и фуэт, а заодно сыры (не только испанского производства), оливковое масло из Испании, соусы и вино. С прилавков на развес торгуют оливками и маслинами, вялеными томатами и фаршированными перцами, продают традиционные паштеты и террины. Здесь же можно найти классические испанские десерты — инжир в шоколаде и туррон, тягучую массу из меда, яичного белка и жареного миндаля или других орехов.
Здесь же можно поужинать или пообедать. В коротком меню есть несколько видов пасты, лазанья, салаты, а закуски можно заказать прямо с прилавка.
«Кошер Гурмэ» и «Пардес»
Адрес
ул. Новосущевская, 15
Адрес
ул. Образцова, 19
Кошерные продукты в Марьиной Роще
Оба магазина кошерных продуктов расположены в этом районе не случайно: здесь сосредоточено большинство еврейских организаций в Москве, а по соседству — Еврейский музей и центр толерантности.
Ассортимент магазинов состоит из довольно традиционных продуктов вроде хлеба, консервов и мяса, но прошедших соответствующую сертификацию. Помимо них, здесь можно купить, например, израильский хумус, местные специи, халу.
«Виджай» («Индийские специи»)
Адрес
Панкратьевский пер., 2
ул. Куликовская, 9
ул. Миклухо-Маклая, 5
ул. Можайский Вал, 1
ул. Маршала Бирюзова, 13
22-й км Калужского шоссе (900 м от МКАД), вход 10, 9-я линия, павильон 64
Сеть магазинов продуктов и косметики из Индии и других стран Азии
Магазины сети расположены по всей Москве, что очень удобно тем, кто живет в спальных районах. В них, как и в онлайн-магазине, можно купить практически любые индийские специи и приправы, настоящий индийский рис басмати, все виды гороха и бобов дал, азиатские соусы, чатни и другие ингредиенты, без которых сложно обойтись в приготовлении блюд индийской кухни. Помимо этого, впечатляет выбор аюрведической косметики.
Masala Traders в Moscow-Delhi
Адрес
Ермолаевский пер., 7
Свежие органические специи в индийском ресторане-квартире на Патриарших прудах
Это не отдельный магазин, но лавка прямо внутри известной индийский «квартиры», где кормят обедами и ужинами в домашней, не похожей ни на один другой ресторан обстановке. Создатели Moscow-Delhi всегда стремились к использованию лучших ингредиентов, свежих специй на кухне. Причем им важно, чтобы люди, которые их выращивают, следовали принципам органики и биодинамики. Самостоятельно выбирая и привозя такие продукты для своей кухни, они решили, что хотят дать возможность использовать их дома многим. Так в Moscow-Delhi появилось много тщательно отобранных специй, масал и прочих продуктов из Индии и других стран Азии.
Фотографии: обложка, 2 – Ксения Колесникова, 1 – Don Giulio, 3 – «Абу Гош», 4 – «Кошер Гурмэ», 5 – Masala Traders