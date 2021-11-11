Хамон, пармезан, специи: Лавки с аутентичными продуктами, которых нет в обычных магазинах

La Mortazza

Адрес ул. Сущевская, 9 Подробнее

Итальянские продукты, роскошная пицца и итальянцы за прилавком

Эта лавка недалеко от метро «Новослободская» внешне не особенно примечательна: вдоль длинной стены помещения на углу дома растянулся прилавок с итальянскими сырами, мясными деликатесами вроде салями и прошутто и разными соусами. Помимо этого, здесь есть не менее важные для Италии кофе, оливковое масло, паста, рис для ризотто, полента. Тут же можно купить итальянское печенье савоярди для тирамису.

Мы советуем совмещать покупки с заказом пиццы: ее тут продают по кусочкам (из тех, что есть на витрине) и целыми. Размеры внушительные, начинки не жалеют. Съесть можно прямо здесь или взять с собой и устроить итальянскую вечеринку дома. Крайне не желательно уходить без канноли: в La Mortazza сицилийские хрустящие трубочки очень большие, их начиняют кремом прямо при вас — так всегда делают на их родине. Одну можно смело делить на двоих, но, возможно, вам не захочется.