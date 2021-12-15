Стамбул — Москва: Микробистро Mini Turkish Spot на Тверской улице
Крошечное бистро с красным неоном заработало в полную силу в конце ноября. Сперва в выходные сделали тестовое открытие для друзей, а когда все оказалось на уровне, открыли двери для всех желающих. Рассказываем, чем примечательно микроместо в арке у Патриков.
Mini Turkish Spot
Адрес
ул. Тверская, 19, стр. 2
Время работы
12:00–00:00
Средний чек
1 200 рублей
Алый неон и паломничество на родину балык-экмека
Основатели Mini Turkish Spot — Павел Казьмин и Валерия Шулюмова, которым принадлежит одно из самых непафосных мест на Патриках, расположенное буквально по соседству, в пяти минутах ходьбы, — уютное бистро Tilda Food & Bar. Но если первая локация — история про гастрономические сочетания вкупе с коктейлями и изящной винной картой, то Mini Turkish Spot — первоклассный, но все же стритфуд.
По сути, Mini — монопроект с двумя блюдами в меню: кюфтой с сочными мясными котлетками и балык-экмеком на углях, главными звездами турецкой уличной еды. Павел и Валерия действительно вдохновлялись Стамбулом, где отличный стритфуд можно найти буквально на каждом шагу, а главные точки с балык-экмеком и кюфтой, расположенные на набережной у Галатского моста, продвинутые туристы-фуди передают друг другу как притчу.
Совершив не одно паломничество на родину балык-экмека, разузнав все про местные специалитеты и особенности их приготовления, пара решилась на собственную закусочную.
Место нашлось крайне удачное — по соседству с Tilda, на подступах к Патрикам — и совершенно случайно. Ребята ходили каждый день мимо и однажды увидели, что давно уже пустующее помещение сдается. Позвонили — сняли.
Искать алый неон нужно, свернув в арку за магазином Benetton на Тверской и чуть спустившись по Малому Палашевскому переулку. Перед входом — просторная веранда с откидными стульями, будто в театре, которая наверняка расцветет в мае, за ней — окна и прозрачная стеклянная дверь внутрь. Название нисколько не врет: внутри действительно минимум места. Три столика на двоих заняли всю стену узкого помещения, напротив — два стоячих столиках, на которые поместится бокал или тарелка с десертом. За стеной со встроенными шкафами с прозрачными стеклами и посудой прячется крошечная кухня (видна лишь конструкция вытяжки); чуть правее, у входа, стойка для заказов, она же винный шкаф и холодильник для напитков. Меню по-простому обозначено прямо на стойке у кассы. В теплое время года заработает окошко — заказать и забрать горячую кюфту можно будет, не заходя внутрь.
Старый ремень, красный потолок и винтажные ковры
Несмотря на небольшое пространство, выглядит Mini Turkish Spot стильно и минималистично: алый неон, лаконичная мебель и столы из светлого дерева, проигрыватель с пластинками и продуманный свет.
В то же время в интерьере собрано множество спонтанных деталей. Например, замок и ручка в туалет — старый ремень Паши Казьмина. Уже перед открытием ребятам нужно было быстро придумать что-то, чтобы гости могли закрыться в уборной. Тогда появилась идея сделать кожаную ручку, но времени на поиски подходящей кожи уже не оставалось — и в ход пошли подручные средства. Дверь в туалет по-прежнему закрывается на застежку из добротного кожаного ремня.
Половина мебели и ковер — с винтажной барахолки, другая половина сделана на заказ. Яркая штора, закрывающая вход, — винтажный ковер, который нашли на «Авито». В ближайшее время еще один ковер появится на входе — на нем будут вышиты бисером названия блюд (а внутри будет фетровая доска со съемными буквами — тоже меню). Лавки на улице — фирмы Thonet, еще одна находка на барахолке, как и зеленые светильники над столами. В зале примостился старенький Pioneer и такой же старенький, раритетный проигрыватель. Есть пластинки с разной музыкой, в основном ретрофанк и рок. В будущем владельцы планируют привозить новые пластинки из поездок и собирать свою коллекцию. Впрочем, музыка, которая играет в закусочной прямо сейчас, тоже не по-московски уютна и хороша.
С фирменным стилем помог друг Леры и Павла Саша Закс. Он сделал для Mini плакаты, наклейки, а в январе у закусочной появится первая коллекция мерча — шарфы и рабочие пиджаки (а к лету — панамы и сумки). Закс настоял и на том, чтобы предприниматели оставили в покое красный потолок — у ребят были сомнения на этот счет — сейчас это одна из самых эффектных деталей заведения.
Балык-экмек, кюфта и медовая пахлава
За кухню отвечает Павел Казьмин. Часть заготовок для крошечного места, где поварам не развернуться по полной, прибывает с кухни побольше — из Tilda. Например, там замешивают мясо для кюфты. Этакое добрососедство двух заведений.
В меню два основных блюда — кюфта и балык-экмек на углях, каждый по 390 рублей. Сперва к терминам: балык-экмек, пожалуй, одно из самых популярных блюд стамбульского стритфуда. Готовится на родине в непримечательных уличных палатках, имеет свойство заканчиваться, как только раскупают всю свежую рыбу, и представляет собой бутерброд со скумбрией, овощами, лимоном и щедрой щепоткой местных специй. Кюфта, или кёфте, — разновидность нежных мясных тефтелей со специями из баранины, говядины, а иногда курицы или ягнятины, которые особенно популярны в Турции, но хорошо известны и в других странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Рецептов, как и вариантов подачи, великое множество: нередко кюфту предлагают в формате стритфуда в лепешке с овощами и зеленью, часто — как ресторанное блюдо наравне с кебабами и другим мясом.
В Mini ароматную кюфту готовят как раз-таки в тонком лаваше (его специально для Mini пекут ливанцы) — внутри умеренная порция мяса, овощи, зелень, зерна граната и специи. Вкус сбалансированный, в меру пряный, мясо сочное, а конверт из лаваша удерживает внутри сок и не размокает. Для надежности кюфту подают в плотных бумажных конвертах — ценная опция для прогулок по городу в хорошую погоду. Подача балык-экмека похожая — в закусочной блюдо тоже заворачивают в лаваш (а не подают на хлебе, что характерно для многих точек с этим блюдом в Стамбуле) — внутри все те же свежие овощи и зелень, приготовленная на гриле и разобранная на кусочки рыба и специи, здесь они ощущаются даже сильнее, чем в кюфте. Специи ребята покупают у турок в Москве, а смесь для рыбы и мяса делают уже собственную. Отдельно к балык-экмеку предлагают лимон — его нужно выжать внутрь свертка из лаваша перед первым укусом.
Оба блюда по-хорошему просты и вкусны. Если в первые дни работы Mini Turkish Spot к суховатой рыбе или дисбалансу овощной и мясной начинки еще могли быть вопросы, но за пару недель кухня закусочной устаканилась, а кюфта и балык-экмек получаются не хуже, чем в стамбульских уличных точках. Оба блюда небольшие — если голодны, берите заодно сладости (свежайшая медовая пахлава или рахат-лукум — и то и другое для Mini тоже делают турки) или даже двойную порцию. Чуть позже в Mini появится стамбульский утренний хит — каймак (его планируют научиться делать сами) с медом и симитами из La Poste.
Приятное разнообразие в противовес короткому меню еды — в напитках: помимо ожидаемых турецкого чая или пива (какая закусочная без этого), в Mini предлагают умеренно сладкие турецкие лимонады и вино. Последнее — не турецкое, а из запасов соседней Tilda. В винном шкафу, как правило, можно застать четыре-пять позиций — что-то из классики, биодинамику, красное и белое — все они подобраны специально для балык-экмека и кюфты. Нарядный бокал вина в заказе сразу прибавляет 100 баллов к изысканности обеда.
Для консерваторов в ближайшее время появится айран. Лера и Павел договорились с ребятами, которые производят этот напиток, что они смогут делать партии специально для заведения с этикеткой Mini. Айран будут подавать к кюфте, чтобы можно было добавить вместо соуса, и отдельно как напиток.
Не по-московски хорошее место
Mini Turkish Spot действительно собран не по московским лекалам. Здесь не пытаются впихнуть побольше столиков в зал или разнообразить меню, чтобы угодить всем, а делают в целом хоть и понятную, но не самую привычную для Москвы еду. Больше всего к Mini хочется прибавить эпитет «душевный» или даже «домашний» (отчасти это объясняется и тем, что владельцы сами проводят в закусочной много времени и общаются с гостями). Дружественная, расслабленная атмосфера, несколько метров свободного пространства, на котором бодро ютятся посетители, дымный запах готовящегося мяса, время от времени вырубающееся электричество и окутывающая музыка над всем этим — все это похоже на вызов чопорным и чинным Патрикам. И мы только за!
Цитаты из меню:
Балык-экмек
390 рублей
Кюфта
390 рублей
Пахлава (2 штуки) и чай
340 рублей