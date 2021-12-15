Балык-экмек, кюфта и медовая пахлава

За кухню отвечает Павел Казьмин. Часть заготовок для крошечного места, где поварам не развернуться по полной, прибывает с кухни побольше — из Tilda. Например, там замешивают мясо для кюфты. Этакое добрососедство двух заведений.

В меню два основных блюда — кюфта и балык-экмек на углях, каждый по 390 рублей. Сперва к терминам: балык-экмек, пожалуй, одно из самых популярных блюд стамбульского стритфуда. Готовится на родине в непримечательных уличных палатках, имеет свойство заканчиваться, как только раскупают всю свежую рыбу, и представляет собой бутерброд со скумбрией, овощами, лимоном и щедрой щепоткой местных специй. Кюфта, или кёфте, — разновидность нежных мясных тефтелей со специями из баранины, говядины, а иногда курицы или ягнятины, которые особенно популярны в Турции, но хорошо известны и в других странах Ближнего Востока и Средиземноморья. Рецептов, как и вариантов подачи, великое множество: нередко кюфту предлагают в формате стритфуда в лепешке с овощами и зеленью, часто — как ресторанное блюдо наравне с кебабами и другим мясом.

В Mini ароматную кюфту готовят как раз-таки в тонком лаваше (его специально для Mini пекут ливанцы) — внутри умеренная порция мяса, овощи, зелень, зерна граната и специи. Вкус сбалансированный, в меру пряный, мясо сочное, а конверт из лаваша удерживает внутри сок и не размокает. Для надежности кюфту подают в плотных бумажных конвертах — ценная опция для прогулок по городу в хорошую погоду. Подача балык-экмека похожая — в закусочной блюдо тоже заворачивают в лаваш (а не подают на хлебе, что характерно для многих точек с этим блюдом в Стамбуле) — внутри все те же свежие овощи и зелень, приготовленная на гриле и разобранная на кусочки рыба и специи, здесь они ощущаются даже сильнее, чем в кюфте. Специи ребята покупают у турок в Москве, а смесь для рыбы и мяса делают уже собственную. Отдельно к балык-экмеку предлагают лимон — его нужно выжать внутрь свертка из лаваша перед первым укусом.