Снеки, книги, кексы и гастрономические плакаты: 21 подарок для фуди

Лучшая часть декабрь, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.

The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы будем рассказывать о презентах, которые порадуют окружающих. В первом выпуске — все для фуди, настоящих гастрокритиков и просто любителей вкусно поесть.