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Гид The Village9 декабря 2021

Снеки, книги, кексы и гастрономические плакаты: 21 подарок для фуди И просто любителей вкусно поесть

Снеки, книги, кексы и гастрономические плакаты: 21 подарок для фуди

Лучшая часть декабрь, как мы все знаем, — отнюдь не горящие дедлайны и девятибалльные пробки, а составление списков подарков: для друзей и родственников, себя, любимых коллег и домашних.

The Village запускает серию материалов, посвященных новогодним сюрпризам, чтобы вам было проще выбрать подарок в праздничной суматохе. Каждую неделю мы будем рассказывать о презентах, которые порадуют окружающих. В первом выпуске — все для фуди, настоящих гастрокритиков и просто любителей вкусно поесть.

Кофе в дрипах The Blueprint x Кооператив «Черный»

550 рублей

Коллаборация издания The Blueprint и лучшей кофейни в городе вышла как раз кстати — к началу декабря. В нарядной упаковке, которая выглядит как подарочная коробка, — шесть дрип-пакетов с Гватемалой Энкуэнтрос с фермы Ла Болса для неспешного заваривания. Во вкусе — яблоко, лайм, сладость карамели и фундука, умеренная фруктовая кислотность.

Кружка Avgvst

1 400 рублей

Лаконичная и приятная на ощупь кружка в фирменных цветах ювелирной марки. Искристый желтый — то, что нужно среди зимней мглы и темных снежных вечеров. Дарить вместе с набором дрип-пакетов или соло.

Взбитое масло с чили и цедрой лимона «Печорин»

370 рублей

Помимо свежего хлеба и отличных круассанов, во всех пекарнях сети можно найти готовые продукты. Жемчужина среди них — взбитое масло с чили и цедрой лимона, с нори или с анчоусом. Очень нежное, сливочное крем-масло, которое подойдет для праздничного стола.

Книга Beer Snacks

2 730 рублей

Орешки и джерки к пиву? Автор этой книги предлагает куда более широкий взгляд на снеки ко хмельному напитку. Многие из них не так уж сложно повторить дома или вовсе можно купить в магазине.

Соус Bad Trip Underdog

800 рублей

Особый экстра-острый соус из собственных запасов Undergod. Советуем использовать аккуратно — для начала будет достаточо пары капель.

Футболка Perks & Moni

4 570 рублей

Грибы — новый черный: ими заедают тоску, за ними охотятся в лесах, и они же пригодятся на кухне. Мы уже рассказывали все о таинственном мицелии — читайте, вдохновляйтесь, дарите футболку с грибами лучшему другу.

Тарелка Seletti x Toilet Paper

 2 300 рублей

Вечная классика — красивая тарелка с узнаваемым изображением, которую можно использовать по назначению или повесить на стену.

Носки Pizza Skateboards

 1 077 рублей

У приятного скейтерского бренда с понятным названием найдется полная экипировка для любителей пиццы — худи и футболки с надписью, носки с ломтиками «Маргариты» и деки для скейта с сочными ломтями с тягучим сыром.

Тарелка Zara

2 799 рублей

Новогоднее настроение помогут поддержать и домашние мелочи вроде ароматических свечей с цитрусом и хвоей, гирлянд (можно сделать самостоятельно) или посуды с праздничными мотивами.

Складной стакан Stojo

1 790 рублей

Чтобы пить на прогулке кофе из любимых заведений экологично. К тому же многие кофейни предлагают скидки на кофе в свой стакан. А этот еще и складывается, так что не займет много места в сумке.

Плитка шоколада Patrick Roger

1 550 рублей

Chanel в мире шоколадного дела — плитка от чемпиона мира по шоколадному искусству и одного из самых маститых шоколатье Патрика Роже. Ретроплитка белого шоколада, которую не стыдно дарить сладкоежкам.

Книга «Гид по ферментации от Noma»

2 661 рубль

В Noma — копенгагенском ресторане с двумя мишленовскими звездами — каждое блюдо включает в себя ту или иную форму ферментации. Теперь сбраживать и квасить как шеф-повар и совладелец места Рене Редзепи можно и дома. В книге Редзепи рассказывает, как получить черный чеснок, мисо, гарум и многие другие продукты ферментации. Спойлер: это достаточно просто, но долго.

Скатерть «Накрой»

2 300 рублей

Гладкая хлопковая скатерть с принтом, имитирующим вышивку черного и красного цвета на сером фоне, — нужная доза рустикальности для современной кухни.

Можжевеловая соль Kitchen Ceremony

2 300 рублей

Красивая лаконичная упаковка, и крупная ароматная соль, которая подойдет как для салатов, так и для приготовления блюд с мясом и рыбой.

Приправа для тако Frontier Co-Op

261 рубль

Для тех, кто любит экспериментировать на кухне. Собственный набор из специй можно собрать на iHerb — тут собраны сотни разновидностей приправ.

Набор для соли и перца Tunturi

2 100 рублей

Лаконичный сет из двух емкостей для соли и перца, который украсит минималистично оформленный обеденный стол. Прослужит такой набор долго.

Шоколад Mojo Cacao

142 рубля

Зимняя «лимитка» шоколадной марки — в клетчатой обертке и со вкусом имбирного пряника.

Плакат «Энтузиаст»

3 000 рублей

Для поклонников мотокафе и любителей брауни. Или любых других десертов.

Матча Matcha Forest

1 250 рублей

Изящный подарок для друга, который с классического чая и кофе перешел на мачту. Можно собрать симпатичный набор из разных видов этого напитка или ограничиться органической матча Удзи высшей категории.

Набор специй для выпечки Simply Organic

3 210 рублей

Подарок для тех, кто в этом году освоил «сладкую» готовку: в наборе четыре упаковки специй и приправ, которые пригодятся для выпекания пирогов, кексов и рулетов.

Рождественский кекс No Regrets

1 690 рублей

Купить, чтобы немедленно съесть. Или тем же вечером отправиться вместе с кексом в гости к друзьям. В составе — сухофрукты, цукаты и много специй, которые настраивают на новогодний лад.

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