Организм человека — это сложная система, которая меняется на протяжении жизни. Ее основа — стопы. Можно сравнить организм с домом, где стопы — это фундамент, и если он неровный, то и вся конструкция будет быстрее изнашиваться и разрушаться.

Нарушения в стопе — различные виды плоскостопия — есть практически у всех. Человек рожден для того, чтобы жить в теплых странах, ходить по песочку, бегать по травке, а мы ходим по каменным джунглям. Под воздействием веса тела наша стопа изменяется, деформируется.

Идет цепная реакция — меняется угол наклона таза, происходит сколиотическое изменение осанки, могут возникать головные боли. Если мы ничего не предпринимаем, это приводит к остеохондрозу, протрузиям, грыжам.

Чтобы сохранить здоровье, нужно начинать именно с профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в этом поможет ношение ортопедических стелек. Правильные ортезы изготавливаются индивидуально в центрах подиатрии на специализированном оборудовании. Проводят эту работу специалисты с высшим медицинским образованием.

Первое время стельки нужно корректировать каждые полгода, так как при ношении стопа будет меняться. Благодаря ортезам она примет правильное функциональное положение, причем изменения произойдут уже в первую неделю ношения. Меняется мышечный баланс: мышцы, которые были перегружены, начинают расслабляться, а те, которые были расслаблены, начинают работать.

В результате ношения ортезов меняется осанка, походка становится легче, уходят ненужные мышечные зажимы, улучшается сон и общее самочувствие. В идеале коррекцию ортезами нужно сочетать с курсом массажа.