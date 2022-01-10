«Самое не классное в работе — это когда собака пытается тебя съесть»

Где учиться и как начать работать?

Сейчас очень много курсов, как коротких, так и довольно продолжительных, в Нижнем в том числе (я сама сейчас преподаю). Но надо понимать, что курсы дают лишь базовую информацию и после их окончания нужно будет долго набираться опыта. Я бы рекомендовала после курсов пытаться устроиться помощником, чтобы под присмотром опытного мастера развиваться. Сразу отправляться в свободное плавание мне точно было бы страшно. В груминге нет предела совершенству — очень много различных пород и техник работы с шерстью, всегда узнаешь что-то новое, проходит огромное количество мастер-классов и курсов повышения квалификации, конкурсы груминга. Грумеров в городе достаточно и число их постоянно растет. Многие после курсов понимают, что работа не такая уж и простая, требует больших вложений, и уходят из груминга. В этой профессии сильно выражена сезонность — весной записаться к специалисту за день-два практически невозможно, даже у начинающих мастеров полно работы. Летом ко мне обращаются за услугами с кошками, осенью больше собак.

Помню, как стригла в первый раз йорка. Страшно до ужаса, хотелось убежать. Страшно, что сделаешь что-то неровно, что владельцы расстроятся. Страха перед самими животными у меня никогда не было, если вести себя адекватно и не провоцировать, то всё будет хорошо. Чем спокойнее и увереннее человек, тем спокойнее ведет себя животное. На ровном месте обычно никто не проявляет агрессии, всегда есть предупреждение. Бывают, конечно, странные товарищи, которые кусают резко и сильно. Если животное приходит впервые, хозяева упоминают об агрессивном поведении, можно сразу надеть намордник или ветеринарный воротник. Безопасность превыше всего. Укусы у меня бывали. Да и сейчас бывают, но уже не часто, реакция с опытом становится хорошей, да и сигналы, подаваемые животным, уже лучше распознаешь.

Моя работа тяжелая не только физически, сколько морально. Воющие на протяжении нескольких часов хаски — это вообще отдельный вид страданий грумера.

Я не работаю с крупными породами (в этом большой плюс работы на себя, можно выбирать), мне тяжело с ними. Они обычно более послушные, чем представители мелких пород, но физически с ними сложнее. Конечно, есть крупные собаки, от которых я просто не могу отказаться. Летом ко мне приходили с ирландским волкодавом, регулярно ходят два ризеншнауцера. Это просто мечта, а не собаки.

Длительность процедуры зависит от породы, поведения животного и опыта мастера. Я работаю быстро, в среднем на небольшую собачку уходит примерно полтора часа.