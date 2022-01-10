«Самое не классное в работе — это когда собака пытается тебя съесть» Грумер Надя Шкляр о воющих хаски, риске травм и клиентах-любимчиках
Все хозяева домашних животных (ну, за исключением, наверное, обладателей рыбок, хомяков и попугаев) страдают от лишней шерсти дома, прилипших волосков к одежде и бесконечного использования пылесоса, так вот, для упрощения жизни, ну и просто для эстетики, есть грумеры — специалисты, которые занимаются комплексом процедур по уходу за питомцем, стрижкой, чисткой ушей, купанием и вычесыванием кошек и собак. То есть, хозяева, по мере своих возможностей, тоже занимаются грумингом. В Нижнем таких профессионалов немало, мы же решили поговорить с Надей Шкляр, которую мы знаем еще как основательницу закрывшегося, к сожалению, три года назад кафе Holy Collie, и узнать, кто страшнее — кошки или собаки, почему обращаться к грумеру необходимо и какие стрижки сейчас самые модные.
Все хозяева домашних животных (ну, за исключением, наверное, обладателей рыбок, хомяков и попугаев) страдают от лишней шерсти дома, прилипших волосков к одежде и бесконечного использования пылесоса, так вот, для упрощения жизни, ну и просто для эстетики, есть грумеры — специалисты, которые занимаются комплексом процедур по уходу за питомцем, стрижкой, чисткой ушей, купанием и вычесыванием кошек и собак. То есть, хозяева, по мере своих возможностей, тоже занимаются грумингом. В Нижнем таких профессионалов немало, мы же решили поговорить с Надей Шкляр, которую мы знаем еще как основательницу закрывшегося, к сожалению, три года назад кафе Holy Collie, и узнать, кто страшнее — кошки или собаки, почему обращаться к грумеру необходимо и какие стрижки сейчас самые модные.
Лучшее решение в жизни
В груминг я пришла весной 2012, еще задолго до возникновения идеи собственного кафе. Тогда я училась на последних курсах в университете, работать по специальности учителя не хотелось абсолютно, от мысли о практике в школе становилось плохо. Я мечтала о работе с животными, даже задумывалась о ветеринарии, но в итоге прошла на бюджет на биолога. Как-то я наткнулась на вакансию помощника мастера в груминг-салон, опыта общения с собаками у меня не было, но я подумала — почему бы и не позвонить? Так вот это было лучшее решение в моей жизни!
В первый же день меня стали учить обязанностям помощника — правильно чесать шерсть, купать, сушить, стричь когти. Было страшно и очень захватывающе. Помню, как удивилась — сушить собаку феном? Что, прям всю, полностью? При том, что свои волосы я не всегда досушивала до конца.
Я довольно быстро схватывала новое, мне нравилась работа. Девочки-мастера оказались отличными наставницами, с одной из них мы работаем вместе до сих пор, я очень ей благодарна. Постепенно я стала стричь, к лету 2013-го я уже работала как мастер в салоне. В это время уже зародилась идея открытия кафе, и мы активно искали помещение. В конце ноября 2013-го, за месяц до открытия Holy Collie, я ушла из салона. Планировалось организовать работу кафе и вернуться к любимому делу. Конечно, всё вышло из-под контроля, и кафе меня не отпустило так быстро. На четыре года у меня была вынужденная пауза в груминге, я стригла питомцев друзей, своих кошек и очень скучала по любимому делу. Когда мы продали кафе, я сразу стала искать вакансии в салонах города. После перерыва было страшно, волнительно, но навыки и знания сохранились, я быстро пришла в форму. Это моя основная работа, в салоне постоянная загруженность, база клиентов растет и не приходится заморачиваться с рекламой, люди сами меня находят.
Где учиться и как начать работать?
Сейчас очень много курсов, как коротких, так и довольно продолжительных, в Нижнем в том числе (я сама сейчас преподаю). Но надо понимать, что курсы дают лишь базовую информацию и после их окончания нужно будет долго набираться опыта. Я бы рекомендовала после курсов пытаться устроиться помощником, чтобы под присмотром опытного мастера развиваться. Сразу отправляться в свободное плавание мне точно было бы страшно. В груминге нет предела совершенству — очень много различных пород и техник работы с шерстью, всегда узнаешь что-то новое, проходит огромное количество мастер-классов и курсов повышения квалификации, конкурсы груминга. Грумеров в городе достаточно и число их постоянно растет. Многие после курсов понимают, что работа не такая уж и простая, требует больших вложений, и уходят из груминга. В этой профессии сильно выражена сезонность — весной записаться к специалисту за день-два практически невозможно, даже у начинающих мастеров полно работы. Летом ко мне обращаются за услугами с кошками, осенью больше собак.
Помню, как стригла в первый раз йорка. Страшно до ужаса, хотелось убежать. Страшно, что сделаешь что-то неровно, что владельцы расстроятся. Страха перед самими животными у меня никогда не было, если вести себя адекватно и не провоцировать, то всё будет хорошо. Чем спокойнее и увереннее человек, тем спокойнее ведет себя животное. На ровном месте обычно никто не проявляет агрессии, всегда есть предупреждение. Бывают, конечно, странные товарищи, которые кусают резко и сильно. Если животное приходит впервые, хозяева упоминают об агрессивном поведении, можно сразу надеть намордник или ветеринарный воротник. Безопасность превыше всего. Укусы у меня бывали. Да и сейчас бывают, но уже не часто, реакция с опытом становится хорошей, да и сигналы, подаваемые животным, уже лучше распознаешь.
Моя работа тяжелая не только физически, сколько морально. Воющие на протяжении нескольких часов хаски — это вообще отдельный вид страданий грумера.
Я не работаю с крупными породами (в этом большой плюс работы на себя, можно выбирать), мне тяжело с ними. Они обычно более послушные, чем представители мелких пород, но физически с ними сложнее. Конечно, есть крупные собаки, от которых я просто не могу отказаться. Летом ко мне приходили с ирландским волкодавом, регулярно ходят два ризеншнауцера. Это просто мечта, а не собаки.
Длительность процедуры зависит от породы, поведения животного и опыта мастера. Я работаю быстро, в среднем на небольшую собачку уходит примерно полтора часа.
Чем спокойнее и увереннее человек, тем спокойнее ведет себя животное. На ровном месте обычно никто не проявляет агрессии, всегда есть предупреждение
Животные-непоседы и работа на выезде
Среди владельцев животных до сих пор гуляет легенда о том, что грумеры на процедурах используют какие-то успокоительные препараты, делают уколы. Да, при обращении в ветеринарную клинику с агрессивным животным такое может произойти, но опять же — без согласия владельца никто не будет этого делать.
Часто хозяева считают своих питомцев непоседами, дома не могут полноценно ухаживать за шерстью, поэтому их удивляет примерное поведение на процедурах. С грумерами никакие песьи ухищрения не прокатывают, мы точно знаем, что надо сделать, как сделать это быстро и с минимальным дискомфортом для животного.
Бывает, что при записи сообщают о скверном характере кошки, а при встрече она мурлыкает и явно не против процедур. К большинству питомцев можно найти подход, но рисковать собой, конечно, никто не станет. Бывают агрессивные животные, с собаками обычно можно договориться, но пару раз я всё же прекращала визит и отдавала собаку владельцу. С котами сложнее и опаснее, при записи предупреждаю сразу, что на любом этапе мы можем остановиться.
Конечно, у меня есть клиенты-любимчики, да и в целом среди моих клиентов нет животных, с которыми мне было бы некомфортно работать, но есть любимые породы. Есть собачки, с которыми я работаю уже несколько лет, мы привыкли друг к другу, я знаю все их привычки, наши процедуры проходят быстро и приятно, остается время для обниманий.
Многие грумеры работают на выезде. Я решила, что такой формат работы мне не подходит. Стричь на кухонных или журнальных столах, без хорошего освещения мне некомфортно, качество сильно страдает. К тому же, на своей территории животные ведут себя беспокойно, а иногда даже агрессивно. Есть множество жутких историй про неадекватных людей, которые вызывают грумеров на дом. Предпочитаю не рисковать и приезжаю на дом только к котикам друзей и к одной собачке, хозяев которой я знаю и в поведении которой я уверена.
Советы хозяевам и самые частые клиенты
Что я могу посоветовать хозяевам? Приучайте своих животных хоть к каким-то манипуляциям, понемногу, подкармливая и хваля при этом. Груминг нужен не только, чтобы уменьшить количество шерсти в доме и улучшить внешний вид питомца. Это больше про здоровье животного, ответственность за которое вы на себя взяли.
Не стесняйтесь спрашивать совета у специалиста, я всегда объясняю, как и чем расчесывать шерсть, присылаю ссылки на инструмент для домашнего ухода. С выставочным грумингом я обычно не связываюсь — слишком много нюансов и слишком большая ответственность. Отправляю хозяев к коллегам, которые занимаются конкретной породой. Самые частые клиенты салонов — это шпицы и йорки. Также очень много жесткошерстных пород, к ним у меня отдельная любовь. Много кошек, на стрижку и на вычесывание, в последние годы эта процедура становится популярнее стрижки. Самые модные стрижки сейчас в азиатском стиле, это короткие мультяшные мордочки у йорков, пуделей, болонок и длинная шерсть на ушках. Самый частый запрос — покороче, независимо от породы. Владельцы хотят тратить меньше сил и времени на уход за шерстью питомца, особенно весной-осенью. Стоимость услуг зависит опять же от породы собаки. Ну и от желания хозяев ухаживать за питомцем в промежутках между посещениями. Кто-то может себе позволить посещать грумера раз в месяц, кто-то приходит раз в полгода, ухаживая за животным самостоятельно.
Есть породы, которые нуждаются в регулярном груминге у специалиста, строго раз в два-три месяца.
Груминг нужен не только, чтобы уменьшить количество шерсти в доме и улучшить внешний вид питомца. Это больше про здоровье животного
Кролики, морские свинки и программа «Жди меня»
Веселые истории вспомнить сложно, но вот как-то к коллеге пришла женщина с просьбой укоротить машинкой длину меха в сапогах. Или, например, мне довелось стричь кролика, очень страшное мероприятие было или как-то приводили морских свинок на стрижку когтей. Обычные «веселые истории» грумеров — это истории, которые не будешь рассказывать за обедом, юмор у нас своеобразный.
Самое не классное в моей работе — это когда собака пытается тебя съесть. Ну и неприятных моментов хватает — это и поведение собак и кошек, и риски травм, безответственные владельцы с запущенными животными. Ну и в целом груминг — это не про розовых пони, работа тяжелая и не для брезгливых. Но хорошего, все же, больше! Мне нравится наблюдать, как из раза в раз поведение питомца меняется, как они начинают доверять мне, понимают, что я от них хочу. Такая работа в команде. Обожаю реакцию хозяев, когда они приходят за собачкой и говорят «это не моя собака!», и столько радости у обоих, как в передаче «Жди меня».