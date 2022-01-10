15 января, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Личный опыт10 января 2022

«Самое не классное в работе — это когда собака пытается тебя съесть» Грумер Надя Шкляр о воющих хаски, риске травм и клиентах-любимчиках

«Самое не классное в работе — это когда собака пытается тебя съесть»
АвторМария Гончарова
ФотографИлья Большаков

Все хозяева домашних животных (ну, за исключением, наверное, обладателей рыбок, хомяков и попугаев) страдают от лишней шерсти дома, прилипших волосков к одежде и бесконечного использования пылесоса, так вот, для упрощения жизни, ну и просто для эстетики, есть грумеры — специалисты, которые занимаются комплексом процедур по уходу за питомцем, стрижкой, чисткой ушей, купанием и вычесыванием кошек и собак. То есть, хозяева, по мере своих возможностей, тоже занимаются грумингом. В Нижнем таких профессионалов немало, мы же решили поговорить с Надей Шкляр, которую мы знаем еще как основательницу закрывшегося, к сожалению, три года назад кафе Holy Collie, и узнать, кто страшнее — кошки или собаки, почему обращаться к грумеру необходимо и какие стрижки сейчас самые модные.

Все хозяева домашних животных (ну, за исключением, наверное, обладателей рыбок, хомяков и попугаев) страдают от лишней шерсти дома, прилипших волосков к одежде и бесконечного использования пылесоса, так вот, для упрощения жизни, ну и просто для эстетики, есть грумеры — специалисты, которые занимаются комплексом процедур по уходу за питомцем, стрижкой, чисткой ушей, купанием и вычесыванием кошек и собак. То есть, хозяева, по мере своих возможностей, тоже занимаются грумингом. В Нижнем таких профессионалов немало, мы же решили поговорить с Надей Шкляр, которую мы знаем еще как основательницу закрывшегося, к сожалению, три года назад кафе Holy Collie, и узнать, кто страшнее — кошки или собаки, почему обращаться к грумеру необходимо и какие стрижки сейчас самые модные.

Лучшее решение в жизни

В груминг я пришла весной 2012, еще задолго до возникновения идеи собственного кафе. Тогда я училась на последних курсах в университете, работать по специальности учителя не хотелось абсолютно, от мысли о практике в школе становилось плохо. Я мечтала о работе с животными, даже задумывалась о ветеринарии, но в итоге прошла на бюджет на биолога. Как-то я наткнулась на вакансию помощника мастера в груминг-салон, опыта общения с собаками у меня не было, но я подумала — почему бы и не позвонить? Так вот это было лучшее решение в моей жизни!

В первый же день меня стали учить обязанностям помощника — правильно чесать шерсть, купать, сушить, стричь когти. Было страшно и очень захватывающе. Помню, как удивилась — сушить собаку феном? Что, прям всю, полностью? При том, что свои волосы я не всегда досушивала до конца.

Я довольно быстро схватывала новое, мне нравилась работа. Девочки-мастера оказались отличными наставницами, с одной из них мы работаем вместе до сих пор, я очень ей благодарна. Постепенно я стала стричь, к лету 2013-го я уже работала как мастер в салоне. В это время уже зародилась идея открытия кафе, и мы активно искали помещение. В конце ноября 2013-го, за месяц до открытия Holy Collie, я ушла из салона. Планировалось организовать работу кафе и вернуться к любимому делу. Конечно, всё вышло из-под контроля, и кафе меня не отпустило так быстро. На четыре года у меня была вынужденная пауза в груминге, я стригла питомцев друзей, своих кошек и очень скучала по любимому делу. Когда мы продали кафе, я сразу стала искать вакансии в салонах города. После перерыва было страшно, волнительно, но навыки и знания сохранились, я быстро пришла в форму. Это моя основная работа, в салоне постоянная загруженность, база клиентов растет и не приходится заморачиваться с рекламой, люди сами меня находят.

Где учиться и как начать работать?

Сейчас очень много курсов, как коротких, так и довольно продолжительных, в Нижнем в том числе (я сама сейчас преподаю). Но надо понимать, что курсы дают лишь базовую информацию и после их окончания нужно будет долго набираться опыта. Я бы рекомендовала после курсов пытаться устроиться помощником, чтобы под присмотром опытного мастера развиваться. Сразу отправляться в свободное плавание мне точно было бы страшно. В груминге нет предела совершенству — очень много различных пород и техник работы с шерстью, всегда узнаешь что-то новое, проходит огромное количество мастер-классов и курсов повышения квалификации, конкурсы груминга. Грумеров в городе достаточно и число их постоянно растет. Многие после курсов понимают, что работа не такая уж и простая, требует больших вложений, и уходят из груминга. В этой профессии сильно выражена сезонность — весной записаться к специалисту за день-два практически невозможно, даже у начинающих мастеров полно работы. Летом ко мне обращаются за услугами с кошками, осенью больше собак.

Помню, как стригла в первый раз йорка. Страшно до ужаса, хотелось убежать. Страшно, что сделаешь что-то неровно, что владельцы расстроятся. Страха перед самими животными у меня никогда не было, если вести себя адекватно и не провоцировать, то всё будет хорошо. Чем спокойнее и увереннее человек, тем спокойнее ведет себя животное. На ровном месте обычно никто не проявляет агрессии, всегда есть предупреждение. Бывают, конечно, странные товарищи, которые кусают резко и сильно. Если животное приходит впервые, хозяева упоминают об агрессивном поведении, можно сразу надеть намордник или ветеринарный воротник. Безопасность превыше всего. Укусы у меня бывали. Да и сейчас бывают, но уже не часто, реакция с опытом становится хорошей, да и сигналы, подаваемые животным, уже лучше распознаешь.

Моя работа тяжелая не только физически, сколько морально. Воющие на протяжении нескольких часов хаски — это вообще отдельный вид страданий грумера.

Я не работаю с крупными породами (в этом большой плюс работы на себя, можно выбирать), мне тяжело с ними. Они обычно более послушные, чем представители мелких пород, но физически с ними сложнее. Конечно, есть крупные собаки, от которых я просто не могу отказаться. Летом ко мне приходили с ирландским волкодавом, регулярно ходят два ризеншнауцера. Это просто мечта, а не собаки.

Длительность процедуры зависит от породы, поведения животного и опыта мастера. Я работаю быстро, в среднем на небольшую собачку уходит примерно полтора часа.

 Чем спокойнее и увереннее человек, тем спокойнее ведет себя животное. На ровном месте обычно никто не проявляет агрессии, всегда есть предупреждение

Животные-непоседы и работа на выезде

Среди владельцев животных до сих пор гуляет легенда о том, что грумеры на процедурах используют какие-то успокоительные препараты, делают уколы. Да, при обращении в ветеринарную клинику с агрессивным животным такое может произойти, но опять же — без согласия владельца никто не будет этого делать.

Часто хозяева считают своих питомцев непоседами, дома не могут полноценно ухаживать за шерстью, поэтому их удивляет примерное поведение на процедурах. С грумерами никакие песьи ухищрения не прокатывают, мы точно знаем, что надо сделать, как сделать это быстро и с минимальным дискомфортом для животного.

Бывает, что при записи сообщают о скверном характере кошки, а при встрече она мурлыкает и явно не против процедур. К большинству питомцев можно найти подход, но рисковать собой, конечно, никто не станет. Бывают агрессивные животные, с собаками обычно можно договориться, но пару раз я всё же прекращала визит и отдавала собаку владельцу. С котами сложнее и опаснее, при записи предупреждаю сразу, что на любом этапе мы можем остановиться.

Конечно, у меня есть клиенты-любимчики, да и в целом среди моих клиентов нет животных, с которыми мне было бы некомфортно работать, но есть любимые породы. Есть собачки, с которыми я работаю уже несколько лет, мы привыкли друг к другу, я знаю все их привычки, наши процедуры проходят быстро и приятно, остается время для обниманий.

Многие грумеры работают на выезде. Я решила, что такой формат работы мне не подходит. Стричь на кухонных или журнальных столах, без хорошего освещения мне некомфортно, качество сильно страдает. К тому же, на своей территории животные ведут себя беспокойно, а иногда даже агрессивно. Есть множество жутких историй про неадекватных людей, которые вызывают грумеров на дом. Предпочитаю не рисковать и приезжаю на дом только к котикам друзей и к одной собачке, хозяев которой я знаю и в поведении которой я уверена.

Советы хозяевам и самые частые клиенты

Что я могу посоветовать хозяевам? Приучайте своих животных хоть к каким-то манипуляциям, понемногу, подкармливая и хваля при этом. Груминг нужен не только, чтобы уменьшить количество шерсти в доме и улучшить внешний вид питомца. Это больше про здоровье животного, ответственность за которое вы на себя взяли.

Не стесняйтесь спрашивать совета у специалиста, я всегда объясняю, как и чем расчесывать шерсть, присылаю ссылки на инструмент для домашнего ухода. С выставочным грумингом я обычно не связываюсь — слишком много нюансов и слишком большая ответственность. Отправляю хозяев к коллегам, которые занимаются конкретной породой. Самые частые клиенты салонов — это шпицы и йорки. Также очень много жесткошерстных пород, к ним у меня отдельная любовь. Много кошек, на стрижку и на вычесывание, в последние годы эта процедура становится популярнее стрижки. Самые модные стрижки сейчас в азиатском стиле, это короткие мультяшные мордочки у йорков, пуделей, болонок и длинная шерсть на ушках. Самый частый запрос — покороче, независимо от породы. Владельцы хотят тратить меньше сил и времени на уход за шерстью питомца, особенно весной-осенью. Стоимость услуг зависит опять же от породы собаки. Ну и от желания хозяев ухаживать за питомцем в промежутках между посещениями. Кто-то может себе позволить посещать грумера раз в месяц, кто-то приходит раз в полгода, ухаживая за животным самостоятельно.

Есть породы, которые нуждаются в регулярном груминге у специалиста, строго раз в два-три месяца.

 Груминг нужен не только, чтобы уменьшить количество шерсти в доме и улучшить внешний вид питомца. Это больше про здоровье животного

Кролики, морские свинки и программа «Жди меня»

Веселые истории вспомнить сложно, но вот как-то к коллеге пришла женщина с просьбой укоротить машинкой длину меха в сапогах. Или, например, мне довелось стричь кролика, очень страшное мероприятие было или как-то приводили морских свинок на стрижку когтей. Обычные «веселые истории» грумеров — это истории, которые не будешь рассказывать за обедом, юмор у нас своеобразный.

Самое не классное в моей работе — это когда собака пытается тебя съесть. Ну и неприятных моментов хватает — это и поведение собак и кошек, и риски травм, безответственные владельцы с запущенными животными. Ну и в целом груминг — это не про розовых пони, работа тяжелая и не для брезгливых. Но хорошего, все же, больше! Мне нравится наблюдать, как из раза в раз поведение питомца меняется, как они начинают доверять мне, понимают, что я от них хочу. Такая работа в команде. Обожаю реакцию хозяев, когда они приходят за собачкой и говорят «это не моя собака!», и столько радости у обоих, как в передаче «Жди меня».

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Новое и лучшее

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

Первая полоса

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты
Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Почему не стоит думать, что заводить полезные знакомства могут только экстраверты

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V» Составили список таких стран
Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»

Куда могут поехать россияне, привитые «Спутником V»
Составили список таких стран

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности
Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Код курьера: Зачем компании за свой счет переучивают таксистов, кладовщиков и доставщиков на IT-специальности

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»
Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

Драки под Чайковского и опиум в православном кресте: Что происходит в фильме «King’s Man: Начало»

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников «Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки
«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников

«В смысле, оливье закончился?»: Выбираемся из дома после новогодних праздников
«Лакричная пицца», спектакль-терапия про выгорание и фестиваль камерной музыки

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»
Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Место для шага назад: Что можно узнать о Цое из выставки-байопика «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже»

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни
Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Мясной ресторан «Агнец» на Большой Грузинской, японское бистро J’Pan на Забелина, фестиваль тирольской кухни

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Как выглядела зимняя радуга над Москвой Собрали лучшие фотографии гало
Как выглядела зимняя радуга над Москвой

Как выглядела зимняя радуга над Москвой
Собрали лучшие фотографии гало

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать
Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Что нужно знать про VPN и какой из них выбрать

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории» Меньше глиттера, больше драмы
Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»

Ребята не в порядке: Каким вышел второй сезон «Эйфории»
Меньше глиттера, больше драмы

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней
Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Как приготовить глинтвейн и грог? Вот 3 согревающих рецепта для холодных дней

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой
Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Бабушки вяжут: Как построить социальный бизнес после разговора с собственной бабушкой

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна Который режиссер снял без брата
«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна

«Трагедия Макбета»: Киноклассика XX века и шекспировские образы в новом фильме Джоэла Коэна
Который режиссер снял без брата

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона
Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х

Расцвет порноиндустрии, Kiss и ку-клукс-клан: Что смотреть об Америке 70-х
К выходу «Лакричной пиццы» Пола Томаса Андерсона

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской
Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

Петербург на выезде: Ресторан Sage Дмитрия Блинова и Владимира Перельмана на Большой Грузинской

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом
«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

«Моя работа — нацепить лыжи и ходить»: Гляциолог — о любви ко льду и жизни между Эльбрусом и московским офисом

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве
Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

Не только скрэмбл и глазунья: 21 интересный яичный завтрак в Москве

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы
16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

16 пар ботинок-дутиков, чтобы преодолевать сугробы и снежные заносы

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Как изменится наша жизнь в 2022 году Новые законы, цены и правила
Как изменится наша жизнь в 2022 году

Как изменится наша жизнь в 2022 году
Новые законы, цены и правила

Подпишитесь на рассылку