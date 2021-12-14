Как живут москвичи, которые практически не бывают в центре города

Я живу в Некрасовке почти три года. Искала район, откуда было бы удобно добираться до работы на станции «Нижегородская», и строящаяся тогда розовая ветка казалась идеальным вариантом. Я очаровалась симпатичным молодым районом с широкими проспектами и красивыми многоэтажками. Посмотрела планы развития района и впечатлилась еще больше: мне понравились проекты будущих парков с фонтанами и спортивным площадками. Плюс метро еще не открылось, и квартира стоила недорого. До этого я снимала около «Окской» и давно хотела свой дом.

Как только метро достроили, началась пандемия, и моя работа перешла на дистанционку. С тех пор я редко бываю в центре: только чтобы съездить к ветеринару, косметологу или массажисту — в спальных районах специалисты часто посредственные. Раньше я любила гулять по ночной Москве, но ночные автобусы ко мне не доезжают, а ехать поздно в такси мне страшно. Обычно не бываю в центре города месяцами.

Запах Некрасовки — так мы называем зловоние, с которым сталкиваемся каждый день. Он идет из двух мест — очистных сооружений и мусоросжигательного завода. Еще есть свалка мусора высотой в 11 этажей, по большей части строительного, оставшегося от сноса гостиниц «Москва» и «Россия». Мусорный полигон уже несколько лет рекультивируют, обещают на его месте сделать парк, но сроки работ регулярно переносят. Особенно неприятно, когда ночью тянет гарью или химией. Дышать вонью мало кому нравится, поэтому развлечения на воздухе у нас непопулярны. Люди обычно сидят дома: в квартирах у многих очистители и мойки воздуха. В районе можно встретить рисунок человека в маске химзащиты. Некоторые даже вывешивают баннеры с ним на балконы.