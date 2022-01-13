Екатеринбуржцы из Казахстана — о том, как не сразу поверили, что на родине идут протесты

Во время новогодних праздников в Казахстане прошли протесты. Все началось 2 января — тогда жители города Жанаозена вышли на улицы из-за того, что 1 января в два раза повысилась цена на сжиженный газ, которым заправляют большую часть автомобилей региона. На акциях также стали звучать призывы к политическим реформам. Например, лозунги «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), обращенные к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который оставался главой Совета безопасности страны и сохранял за собой значительный объем полномочий.

В течение нескольких дней протестные акции распространились по стране, местами перерастая в беспорядки и столкновения с силовиками. Например, в Алматы на несколько часов был захвачен аэропорт, разгромлены здания администрации и резиденции президента. Несколько дней в стране не работали мессенджеры, интернет включали только в определенные часы.

Полную хронологию протестов можете прочитать у наших коллег из Казахстана. В итоге не только снизились цены на газ, но и сменилось правительство, а также ушел в отставку бывший президент страны Нурсултан Назарбаев с последнего официального поста, который он сохранял за собой.

The Village Екатеринбург пообщался с екатеринбуржцами, которые переехали на Урал из Казахстана. Кто-то из них не понимает, почему произошли протесты, кто-то винит в них агрессивных провокаторов из аулов, а кто-то просто надеется, что это не приведет к внутреннему расколу республики.

Во время новогодних праздников в Казахстане прошли протесты. Все началось 2 января — тогда жители города Жанаозена вышли на улицы из-за того, что 1 января в два раза повысилась цена на сжиженный газ, которым заправляют большую часть автомобилей региона. На акциях также стали звучать призывы к политическим реформам. Например, лозунги «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), обращенные к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который оставался главой Совета безопасности страны и сохранял за собой значительный объем полномочий.

В течение нескольких дней протестные акции распространились по стране, местами перерастая в беспорядки и столкновения с силовиками. Например, в Алматы на несколько часов был захвачен аэропорт, разгромлены здания администрации и резиденции президента. Несколько дней в стране не работали мессенджеры, интернет включали только в определенные часы.

Полную хронологию протестов можете прочитать у наших коллег из Казахстана. В итоге не только снизились цены на газ, но и сменилось правительство, а также ушел в отставку бывший президент страны Нурсултан Назарбаев с последнего официального поста, который он сохранял за собой.

The Village Екатеринбург пообщался с екатеринбуржцами, которые переехали на Урал из Казахстана. Кто-то из них не понимает, почему произошли протесты, кто-то винит в них агрессивных провокаторов из аулов, а кто-то просто надеется, что это не приведет к внутреннему расколу республики.