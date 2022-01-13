Екатеринбуржцы из Казахстана — о том, как не сразу поверили, что на родине идут протесты
Во время новогодних праздников в Казахстане прошли протесты. Все началось 2 января — тогда жители города Жанаозена вышли на улицы из-за того, что 1 января в два раза повысилась цена на сжиженный газ, которым заправляют большую часть автомобилей региона. На акциях также стали звучать призывы к политическим реформам. Например, лозунги «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), обращенные к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который оставался главой Совета безопасности страны и сохранял за собой значительный объем полномочий.
В течение нескольких дней протестные акции распространились по стране, местами перерастая в беспорядки и столкновения с силовиками. Например, в Алматы на несколько часов был захвачен аэропорт, разгромлены здания администрации и резиденции президента. Несколько дней в стране не работали мессенджеры, интернет включали только в определенные часы.
Полную хронологию протестов можете прочитать у наших коллег из Казахстана. В итоге не только снизились цены на газ, но и сменилось правительство, а также ушел в отставку бывший президент страны Нурсултан Назарбаев с последнего официального поста, который он сохранял за собой.
The Village Екатеринбург пообщался с екатеринбуржцами, которые переехали на Урал из Казахстана. Кто-то из них не понимает, почему произошли протесты, кто-то винит в них агрессивных провокаторов из аулов, а кто-то просто надеется, что это не приведет к внутреннему расколу республики.
Во время новогодних праздников в Казахстане прошли протесты. Все началось 2 января — тогда жители города Жанаозена вышли на улицы из-за того, что 1 января в два раза повысилась цена на сжиженный газ, которым заправляют большую часть автомобилей региона. На акциях также стали звучать призывы к политическим реформам. Например, лозунги «Шал, кет!» («Старик, уходи!»), обращенные к бывшему президенту страны Нурсултану Назарбаеву, который оставался главой Совета безопасности страны и сохранял за собой значительный объем полномочий.
В течение нескольких дней протестные акции распространились по стране, местами перерастая в беспорядки и столкновения с силовиками. Например, в Алматы на несколько часов был захвачен аэропорт, разгромлены здания администрации и резиденции президента. Несколько дней в стране не работали мессенджеры, интернет включали только в определенные часы.
Полную хронологию протестов можете прочитать у наших коллег из Казахстана. В итоге не только снизились цены на газ, но и сменилось правительство, а также ушел в отставку бывший президент страны Нурсултан Назарбаев с последнего официального поста, который он сохранял за собой.
The Village Екатеринбург пообщался с екатеринбуржцами, которые переехали на Урал из Казахстана. Кто-то из них не понимает, почему произошли протесты, кто-то винит в них агрессивных провокаторов из аулов, а кто-то просто надеется, что это не приведет к внутреннему расколу республики.
Илья Могилевцев
сооснователь коммуникационного агентства «Осмысле»
О том, почему не был дома два года
Я родился и вырос на севере Казахстана в городе Рудном. Он находится буквально в 550 километрах от Екатеринбурга, на машине можно доехать за 10 часов. В школе я собирался стать программистом и в 2017 году поступил на направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» в УрФУ. Решил учиться в России, потому что собирался стать стартапером и хотел попасть в комьюнити, а в Казахстане это совсем не развито. Тем не менее, спустя год учебы я понял, что программирование — не для меня. Мне не нравится долго сидеть за компьютером и заниматься монотонной работой. Поэтому я перевелся на другой факультет и начал изучать мировую экономику.
Раньше я ездил домой к родственникам раз в полгода — во все периоды, когда у меня не было пар в университете. Но на данный момент я не был дома два года из-за пандемии. Я могу приехать в страну в любой момент, но может появиться проблема с тем, как оттуда возвращаться: границу могут закрыть, и не факт, что получится вернуться обратно, а учитывая наличие бизнеса, такое развитие событий будет очень критичным, ведь я не смогу заниматься операционной деятельностью: ходить на встречи с клиентами, контролировать съемки, назначать встречи сотрудникам.
Как не мог дозвониться до родителей
4 января мы с друзьями ездили кататься на сноубордах в Пермь и я оставался практически без связи. Утром следующего дня мы были дома, и помню, что видел новости о протестах в Казахстане, но не обратил на них внимания, потому что решил, что ничего серьезного или страшного не происходит. Позже днем мне позвонил папа и даже не упомянул, что в Казахстане идут протесты. Тогда я не мог долго говорить, а когда перезвонил через пару часов, то не смог дозвониться до него и вообще хоть до кого-нибудь из родственников. Именно в тот день в республике впервые отключили связь, а еще прошли самые жесткие протесты с грабежами и поджогом машин (К вечеру 5 января протесты распространились на территорию всей страны, бывшая столица Алматы оказалась фактически под властью протестующих. — Прим. ред.). В тот день я так и не смог ни до кого дозвониться, поэтому просто начал мониторить информацию о происходящем в СМИ. Еще 5 января у моего брата был день рождения, но поздравить в итоге не получилось.
Возможно, акции обрели такой масштаб, потому что у народа довольно быстро получилось добиться снижения цен на газ и отставки правительства
6 января у меня получилось связаться с родственниками. Они рассказали, что на севере мало протестных акций: в соседнем городе — региональном центре Костанае — протесты прошли тихо, а в самом Рудном буквально несколько человек вышли на улицы. Во время разговора мама крикнула моей сестре в другой комнате: «Позвони папе и расскажи, что интернет заработал. Надо снимать все деньги с карт». Родители рассказали, что банкоматы не работают и в магазинах почти не принимают безналичную оплату. Еще, по их словам, на нашем градообразующем предприятии даже зарплату выдали наличными, потому что все работало с перебоями. А в маленьких магазинах продукты стали давать постоянным покупателям в долг.
Во время протестов я немного переживал за своих родственников, так как из новостей понял, что на севере Казахстана спокойно. Только я не мог понять, как и почему протесты происходят — не видел и не чувствовал каких-то предпосылок к таким акциям. Конечно, в целом экономическая ситуация на родине хуже, чем в России, но никто из друзей или родственников не рассказывал, что все критически плохо или что у людей есть протестные настроения. Возможно, акции обрели такой масштаб, потому что у народа довольно быстро получилось добиться снижения цен на газ и отставки правительства, видимо поэтому они решили потребовать чего-то большего.
Тимур Саулебаев
сомелье Sekta Organiс Wine Bar
Чем похожи Екатеринбург и Павлодар
Я живу в Екатеринбурге уже 10 лет — в 2012 году меня пригласили открывать в первый в городе винный бар, затем позвали еще в несколько интересных проектов, поэтому я остался здесь и не стал возвращаться на родину. А родился и вырос я на севере Казахстана — в Павлодаре, он находится в 400 километрах от Омска. Это маленький город, но по менталитету он очень похож на Екатеринбург: там так же развита промышленность, много мест для заключения, а еще сложилась суровая и рабочая ментальность, которая идет из мужского воспитания — например, ценится ответственность за свои слова и поступки.
В последний раз я ездил в Казахстан в 2020 году на похороны моей мамы. После этого из-за пандемии у меня не получалось съездить на родину к друзьям, брату и сестре. Тем не менее, о протестах я узнал сразу же — не столько из новостей, сколько из чатов с друзьями и родственниками в мессенджерах.
Почему друзья не участвовали в протестах
Население на севере Казахстана практически никогда не участвует в конфликтах, но я все равно волновался. Особенно когда в республике стали ограничивать сотовую связь и интернет, и я не мог связаться с братом и сестрой. Даже собирался поехать в Казахстан самостоятельно, чтобы проверить, все ли в порядке. Дело в том, что мой брат работает в МЧС на руководящей должности по пожарной безопасности. Во время митингов оружие достают не сразу — сначала используют водометы и пожарные машины. Поэтому я волновался за то, что брата тоже отправят работать на протестах, а из-за отсутствия связи не мог связаться с ним и понять, все ли хорошо. Позже оказалось, что его действительно отправили работать на протесты, но они прошли мирно, поэтому не пришлось задействовать технику.
Собирался поехать в Казахстан самостоятельно, чтобы проверить, все ли в порядке
Мои друзья из Алматы и Павлодара не участвовали в волнениях. Во-первых, у всех есть семьи и не хотелось рисковать, во-вторых, по большей части мои друзья — предприниматели, у которых все хорошо с доходом и для них неактуально протестовать из-за высоких цен и отсутствия денег.
Все начиналось как мирные акции протеста, где акимы (губернаторы областей в Казахстане. — Прим. ред.) выходили к населению, выслушивали их недовольство, вступали в диалог и принимали меры, чтобы стабилизировать ситуацию. По сути, правительство сразу пошло на уступки, но в митингах вместе с мирными горожанами участвовали и агрессивно настроенные. Последние спровоцировали то, что протесты распространились по всему Казахстану, а на юге приняли радикальный характер. Даже мои друзья из Алматы рассказывали, что сначала акция проходила мирно и получилось установить диалог с властью, но мамбеты (уничижительное прозвище казахов — выходцев из сельской местности, аулов. — Прим. ред.) начали действовать агрессивно и стали зачинщиками беспорядков.
Мария Коковина
специалист по строительству
Почему не видела новости о протестах
Я родилась в центральной части Казахстана — небольшом городе Балхаше, который сейчас относится к Карагандинской области Казахстана. В 2000 году отец отправил меня заканчивать 10 и 11 класс к родственникам на Урал, чтобы я получила российский аттестат и могла с большей вероятностью поступить в российский университет. В итоге в 2007 году я закончила УПИ и осталась жить в Екатеринбурге, а пять лет назад и мои родители переехали в наш город. Тем не менее, до сих пор они не меняют гражданство и остаются гражданами Казахстана. Другие родственники продолжают жить в разных городах Казахстана, поэтому до пандемии мы приезжали на родину раз в год, чтобы отдохнуть и со всеми встретиться. Однако из-за коронавируса не были в Казахстане уже три года.
О протестах на родине я узнала не из новостей, а после звонков от родственников с вопросами, получилось ли дозвониться до кого-то в Казахстане
В этом году во время новогодних праздников мы с мамой и ребенком уехали отдыхать в Сочи, где жили в месте практически без связи. Поэтому о протестах на родине я узнала не из новостей, а после звонков от родственников с вопросами, получилось ли у меня дозвониться до кого-то в Казахстане. Протесты оказались абсолютно неожиданными, как гром среди ясного неба. Сначала я даже не поверила в серьезность ситуации — в новогодние праздники ты отдыхаешь, и кажется, что все находятся в благостности. Однако затем я начала мониторить новости и убедилась, что мои родственники передали все как есть.
В моем родном городе тоже прошли протесты, но это были мирные акции. Тем не менее, в них участвовала примерно половина населения Балхаша. По рассказам брата, который сейчас продолжает там жить, демонстранты просто прошли по заранее оговоренному маршруту: никто не хотел развязывать драки или устраивать мародерство на пустом месте, все просто хотели показать свою политическую позицию — несогласие с ценами на газ и действующим правительством.
Про казахский Донбасс
Центральную и северную часть Казахстана всегда считали обрусевшей, поэтому здесь протесты прошли более спокойно, чем на юге. В южной части республики сложилась ярко выраженная клановость, и многие жузы (исторически сложившиеся объединения казахских родов. — Прим. ред.) активно начали участвовать в протестных акциях из-за своего горячего темперамента. И хотя серьезные протесты на юге были ожидаемыми в силу национальных особенностей Казахстана, мы с родственниками все равно переживали из-за того, что происходит на родине.
Еще во время конфликта с Донбассом в Украине говорили о том, что скорее всего произойдет «казахский Донбасс». Думаю, что еще какое-то время протесты на родине будут продолжаться. Но хочется верить, что на этой почве не произойдет раскола внутри страны и мы не столкнемся с повторением сценария в Украине.