Монологи защитников городского пруда

Пруд — единственный уцелевший памятник моменту основания Екатеринбурга. Другие памятники XVIII века ограничиваются отдельными фрагментами и стенами, ни одного целого здания не сохранилось. Поэтому логично рассматривать архитектурный комплекс пруда с его исторической, символической и ценностной сторон.

Без дополнительных новых вкраплений городской пруд может попасть в список охраняемых ЮНЕСКО объектов. Иначе на Среднем Урале останется только один претендующий на международную охрану объект — Нижний Тагил.

Мы бьемся за свою идентичность, за то, чтобы решения о судьбе города принимали горожане, а не власть в единоличном порядке. Если храм появится, например, на пустыре за кинотеатром «Космос», это затронет только местных жителей, чьи окна туда выходят. А место на пруду затрагивает интересы всех горожан. Это пространство общего пользования, и никакие самосильные логики тут работать не могут.

Пустив одного девелопера, мы лишаемся аргументов против второго, третьего и четвертого, а дальше уже никак не объяснишь свою позицию. Логика у застройщиков будет простой: пруд же искусственный, не было его, вот и не будет. Нас прижали к стенке: мы тут собрались строить храм, а вы докажите, почему нельзя. Хотя доказывать, почему храм обязан быть именно здесь, должны именно они.