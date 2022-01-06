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Косметика6 января 2022

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
АвторТаня Решетник

Новогодние праздники — хорошее время, что разобраться с привычной бьюти-рутиной или сделать ее более осмысленной и разнообразной. Мы собрали несколько полезных материалов, которые помогут разобраться с тем, как восстановить поврежденные волосы и ногти после гель-лака, научиться делать пилочный маникюр дома и мыть голову правильно.

Скорее всего, вы моете голову неправильно. А как нужно?

Такую простую и привычную процедуру мытья головы многие из нас выполняют неправильно. Например, используют слишком горячую воду, недостаточно тщательно смывают шампунь или наносят кондиционер для волос неправильно. Сколько наносить шампуня? Как часто мыть волосы? Не навредят ли средства волосам? Обо всем этом мы расспросили экспертов.

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Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного?

Пилочный маникюр — относительно новая услуга в московских салонах красоты, тем не менее найти ее уже можно во многих студиях, а некоторые специализируются только на ней (например, Kynsi или Poroshok.studio). Чем пилочный маникюр отличается от обрезного? Травматичен ли он для ногтей, кутикулы и кожи? Занимает ли он больше времени и подходит ли обладателям чувствительной кожи? Обо всем этом мы расспросили экспертов.

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Как восстановить ногти после гель-лака

Если вы так же, как и часть редакции The Village, решили взять тайм-аут в отношениях с гель-лаком, этот материал — для вас. Скорее всего, после снятия покрытия вы столкнулись с ломкостью ногтей и истончением ногтевой пластины. Мы расспросили специалистов о вреде долгоиграющего покрытия, максимально эффективном реанимировании ногтей и о том, как часто следует отдыхать от гель-лака. Спойлер: делать это совсем необязательно, но есть несколько важных «но».

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Как часто нужно делать маску для волос?

Питательные, увлажняющие, для осветленных и поврежденных волос, против ломкости и сечения — в обилии масок для волос на полках магазинов легко запутаться. Еще сложнее выбрать ту самую, действенную, и добиться заметного эффекта от регулярного применения.

Мы обратились к экспертам по волосам, чтобы узнать, как понять, какая маска подходит вашим волосам прямо сейчас, и что будет, если делать маску слишком часто (спойлер: ничего хорошего).

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Можно ли восстановить волосы, сожженные термоинструментами или при осветлении?

При регулярном окрашивании, осветлении или использовании термоинструментов волосы могут портиться: становятся сухими, пористыми и ломкими. Обычно этот эффект накопительный — заметить его можно после многократного использования утюжка или фена на максимальной температуре. Но, например, процедура некорректного осветления волос или слишком частое окрашивание могут дать практически моментальный эффект. А для обладательниц тонких волос даже поездка на море и купание в соленой воде может обернуться сухостью и секущимися кончиками.

Мы узнали у экспертов, можно ли восстановить поврежденные волосы, или проще просто отрезать испорченную длину и отращивать заново.

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Обложка: Lamoda, Goldapple

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