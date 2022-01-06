Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Как часто нужно делать маску для волос?

Питательные, увлажняющие, для осветленных и поврежденных волос, против ломкости и сечения — в обилии масок для волос на полках магазинов легко запутаться. Еще сложнее выбрать ту самую, действенную, и добиться заметного эффекта от регулярного применения.

Мы обратились к экспертам по волосам, чтобы узнать, как понять, какая маска подходит вашим волосам прямо сейчас, и что будет, если делать маску слишком часто (спойлер: ничего хорошего).