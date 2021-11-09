Массажное масло YESforLOV, микродозинг-сыворотка Kiehl’s, помада H&M x PETA и другие новинки ноября
Бьюти-индустрия не стоит на месте. Пока мы занимаемся работой, встречаемся с друзьями и отдыхаем, крупные компании бьются над тем, чтобы завоевать наше внимание (и деньги) новыми бьюти-продуктами, инновационными разработками и необычными ароматами. Часть из них действительно оказывается настоящими маст-хэвами, другая оседает на полках в ванной мертвым грузом.
Каждый месяц мы составляем косметичку с новинками, рассказывая о по-настоящему интересных и стоящих своих денег румянах, ароматах, расческах, глиттерах и других косметических продуктах.
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Ретиноловый микродозинг на каждый день. В новой сыворотке Kiehl’s содержится ретинол, который точно дозирован для ежедневного применения, а также пептид и церамиды, которые помогают укрепить защитный барьер, что сводит к минимуму побочные эффекты, характерные для применения ретинола, — даже после двух недель использования. Средство нацелено на сокращение видимых морщин и повышение упругости кожи.
Шведский масс-маркет представил очередную коллаборацию — на этот раз лимитированная серия получила название Co-Exist Story и была создана вместе с фондом PETA («Люди за этичное отношение к животным»). Помимо одежды и обуви, в процессе создания которой не использовались материалы животного происхождения, в серию вошло несколько ярких оттенков помады. Например, эта классическая осенняя, винная. Помада тоже подходит веганам.
Мягкое средство для очищения нормальной, сухой и склонной к атопии кожи. В составе — церамиды и триглицериды, которые эффективно, но деликатно очищают, не повреждая защитный барьер кожи, увлажняют и способствуют восполнению липидов кожи. При контакте с водой масло трансформируется в пену, которая бережно очищает кожу и обеспечивает длительное ощущение увлажненности. Продукт заметно успокаивает кожу и не оставляет жирной пленки.
Марка самых известных расчесок в мире взялась за кудрявые головы. Новинка этой осени — серия средств для распутывания и ухода за вьющимися волосами. Например, расческа Tangle Teezer The Wet Detangler The Naturally Curly разработана для ежедневного ухода за очень кудрявыми волосами категории от 3С до 4С. У нее самые плотные и упругие зубчики из всех расчесок Tangle Teezer, которые ускоряют процесс расчесывания и распутывают даже самые вьющиеся волосы, не нарушая структуру завитка.
А расческа Tangle Teezer Thick & Curly создана для густых и вьющихся волос категории 3B–2C. Зубчики Thick & Curly на 4 миллиметра длиннее, чем у модели The Original. Thick & Curly бережно распутывает непослушные волосы и не царапает кожу головы.
Этой осенью российские косметические бренды Art & Fact и Openface объединились. Результатом коллаборации стали бьюти-продукты для ухода за кожей лица и головы на стыке «натурального» и «химического».
В серию вошло несколько продуктов: отшелушивающая сыворотка для кожи головы с салициловой кислотой и иван-чаем; мягкая очищающая пенка с аминокислотами овса и фосфолипидами; отшелушивающий тонер для лица с энзимами и ниацинамидом; увлажняющая, придающая сияние маска для лица c витамином С и матчей.
Отличное средство для холодного времени года для обладателей реактивной, атопичной и сухой кожи. Легкий крем успокаивает, увлажняет кожу, а еще как барьер защищает от внешнего воздействия — ветра и холода. В составе — термальная вода, полиурониды водорослей и растительный сквалан.
У Biolage появились кондиционеры для обновления цвета Color Balm. Это, пожалуй, самый легкий и быстрый способ вернуть окрашенным волосам яркость в домашних условиях. Кондиционер представлен в пяти оттенках: «Красный мак» (холодный красный оттенок), «Красный шафран» (медный оттенок), «Чай масала» (натуральное сияние светлых волос), «Эрл Грей» (для создания легкого серебристого оттенка) и «Лаванда» (придает фиолетовый тон светлым волосам). Нанести кондиционер достаточно на 5–10 минут. Средство не содержит продуктов животного происхождения и подходит веганам.
Компания Inditex продолжает развивать бьюти-направление: сперва полноценная коллекция декоративной косметики появилась в Zara, теперь симпатичные средства по уходу за кожей можно купить в Massimo Dutti. В лаконичные белые и серые флаконы заключены лосьоны для тела, жидкое мыло, крем для рук и гели для душа с небанальными отдушками. Среди них, например, ромашка и сандаловое дерево или хлопок и зеленый шалфей, ягоды можжевельника и имбирь или белый тюльпан и ячмень.
У симпатичной московской марки появились рефилы средства для умывания DTMSkin Cleanser. Их компания разработала совместно с экоцентром «Сборка». Рефил представляет собой дой-пак, мягкие пластиковые «пакеты», которые отлично подходят для хранения жидкостей.
На данный момент единственный центр, занимающимся сбором дой-паков, — экоцентр «Сборка», открытый общественным движением «Мосэко» недалеко от станции метро «Сокол». В их большом распределительном центре Don’t Touch My Skin разместили свой брендированный бокс, в который можно сдать использованные банки DTMSkin и сам рефил (дой-пак). После дой-паки отправляются на Тверской завод вторичных полимеров, а пустые баночки — в Recycle.Object или Zerowaste.lab для создания украшений и скульптур из переработанного пластика. Закончившийся продукт, а теперь и дой-пак, также по-прежнему можно принести в магазины Foam и Peak в Москве. Дой-паки приносить можно только в разрезанном и помытом виде.
Один из хитов марки в мини-формате, который удобно брать с собой. Это достаточно плотный, но легко впитывающийся крем с нежным ароматом пиона. В составе — церамиды: липиды, которые защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды, помогают удерживать влагу. В общем то, что нужно, когда руки страдают от холода и осеннего ветра.
У израильской марки этой осенью появилось сразу три новых аромата. Это слегка винтажный Rose, Jasmine, Narcissus, который основатель бренда Эрез Розен создал почти 20 лет назад, но долгое время не хотел вводить в продажу. Другая новинка — окутывающий, древесный Leather, Sandalwood, Amber, воспоминание парфюмера от шопинга в Москве. И третий, совсем не осенний аромат, — сочный Peach, Passion fruit, Musk с игривыми маракуйей и персиком.
Базовое средство, которое подойдет всей семье. Очищающее масло для душа Eucerin Atopi Control не содержит мыла и обогащено жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые мягко очищают и успокаивают чувствительную и склонную к атопическому дерматиту кожу. Масло снимает зуд и поддерживает естественный барьер кожи.
В магазине Foam появилась интимная косметика YESforLOV. Французская компания позиционирует себя как бренд косметики для чувственного удовольствия. В ассортименте YESforLOV — массажные масла, массажные гели-лубриканты и просто лубриканты, смазки, стимулирующие гели для женщин и спрей-пролонгатор для мужчин. Так как все средства контактируют с кожей, то особое внимание уделяется составу формул. Каждое средство проходит строгий гинекологический и дерматологический контроль и не содержит мыла, спирта, парабенов и аллергенов, минеральных масел и красителей.
У Epsom Pro помимо солей для ванной появились натуральные крем-баттеры для тела, в состав которых входит английская (магниевая) соль, растительные экстракты, витамины и различные эфирные масла.
Крем-баттер Macadamia & Bergamot с ароматом бергамота и макадамии на основе сквалена питает и восстанавливает липидный слой кожи. Он обладает успокаивающим действием, снимает воспаления, раздражения и отечность. Также в составе есть витамины A, E, C и группы В, которые смягчают кожу и масло макадамии с высоким содержанием жирных кислот. Подойдет для сухой или страдающей эпизодической сухостью в холодное время года кожи.
Фотографии: 1- Kiehls, 2-HM, 3-Lamoda, 4-Ozon, 5-Wildberries, 6-Uriagestore, 7-Lamoda, 8-Massimodutti, 9-Boxberry, 10-Minimalist, 11-Apteka.ru, 12-Foamstore, 13-Epsom