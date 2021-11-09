Массажное масло YESforLOV, микродозинг-сыворотка Kiehl’s, помада H&M x PETA и другие новинки ноября

Бьюти-индустрия не стоит на месте. Пока мы занимаемся работой, встречаемся с друзьями и отдыхаем, крупные компании бьются над тем, чтобы завоевать наше внимание (и деньги) новыми бьюти-продуктами, инновационными разработками и необычными ароматами. Часть из них действительно оказывается настоящими маст-хэвами, другая оседает на полках в ванной мертвым грузом.

Каждый месяц мы составляем косметичку с новинками, рассказывая о по-настоящему интересных и стоящих своих денег румянах, ароматах, расческах, глиттерах и других косметических продуктах.

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