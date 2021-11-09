5 марта, суббота
Москва
Россия
Войти
Россия
Косметика9 ноября 2021

Массажное масло YESforLOV, микродозинг-сыворотка Kiehl’s, помада H&M x PETA и другие новинки ноября

Массажное масло YESforLOV, микродозинг-сыворотка Kiehl’s, помада H&M x PETA и другие новинки ноября

Бьюти-индустрия не стоит на месте. Пока мы занимаемся работой, встречаемся с друзьями и отдыхаем, крупные компании бьются над тем, чтобы завоевать наше внимание (и деньги) новыми бьюти-продуктами, инновационными разработками и необычными ароматами. Часть из них действительно оказывается настоящими маст-хэвами, другая оседает на полках в ванной мертвым грузом.

Каждый месяц мы составляем косметичку с новинками, рассказывая о по-настоящему интересных и стоящих своих денег румянах, ароматах, расческах, глиттерах и других косметических продуктах.

Наведите курсор на красную точку, чтобы увидеть название и стоимость понравившегося средства.

Ретиноловый микродозинг на каждый день. В новой сыворотке Kiehl’s содержится ретинол, который точно дозирован для ежедневного применения, а также пептид и церамиды, которые помогают укрепить защитный барьер, что сводит к минимуму побочные эффекты, характерные для применения ретинола, — даже после двух недель использования. Средство нацелено на сокращение видимых морщин и повышение упругости кожи.

Шведский масс-маркет представил очередную коллаборацию — на этот раз лимитированная серия получила название Co-Exist Story и была создана вместе с фондом PETA («Люди за этичное отношение к животным»). Помимо одежды и обуви, в процессе создания которой не использовались материалы животного происхождения, в серию вошло несколько ярких оттенков помады. Например, эта классическая осенняя, винная. Помада тоже подходит веганам.

Мягкое средство для очищения нормальной, сухой и склонной к атопии кожи. В составе — церамиды и триглицериды, которые эффективно, но деликатно очищают, не повреждая защитный барьер кожи, увлажняют и способствуют восполнению липидов кожи. При контакте с водой масло трансформируется в пену, которая бережно очищает кожу и обеспечивает длительное ощущение увлажненности. Продукт заметно успокаивает кожу и не оставляет жирной пленки.

Марка самых известных расчесок в мире взялась за кудрявые головы. Новинка этой осени — серия средств для распутывания и ухода за вьющимися волосами. Например, расческа Tangle Teezer The Wet Detangler The Naturally Curly разработана для ежедневного ухода за очень кудрявыми волосами категории от 3С до 4С. У нее самые плотные и упругие зубчики из всех расчесок Tangle Teezer, которые ускоряют процесс расчесывания и распутывают даже самые вьющиеся волосы, не нарушая структуру завитка.

А расческа Tangle Teezer Thick & Curly создана для густых и вьющихся волос категории 3B–2C. Зубчики Thick & Curly на 4 миллиметра длиннее, чем у модели The Original. Thick & Curly бережно распутывает непослушные волосы и не царапает кожу головы.

Этой осенью российские косметические бренды Art & Fact и Openface объединились. Результатом коллаборации стали бьюти-продукты для ухода за кожей лица и головы на стыке «натурального» и «химического».

В серию вошло несколько продуктов: отшелушивающая сыворотка для кожи головы с салициловой кислотой и иван-чаем; мягкая очищающая пенка с аминокислотами овса и фосфолипидами; отшелушивающий тонер для лица с энзимами и ниацинамидом; увлажняющая, придающая сияние маска для лица c витамином С и матчей.

Отличное средство для холодного времени года для обладателей реактивной, атопичной и сухой кожи. Легкий крем успокаивает, увлажняет кожу, а еще как барьер защищает от внешнего воздействия — ветра и холода. В составе — термальная вода, полиурониды водорослей и растительный сквалан.

У Biolage появились кондиционеры для обновления цвета Color Balm. Это, пожалуй, самый легкий и быстрый способ вернуть окрашенным волосам яркость в домашних условиях. Кондиционер представлен в пяти оттенках: «Красный мак» (холодный красный оттенок), «Красный шафран» (медный оттенок​), «Чай масала» (натуральное сияние​ светлых волос), «Эрл Грей» (для создания легкого серебристого оттенка​) и «Лаванда» (придает фиолетовый тон светлым волосам). Нанести кондиционер достаточно на 5–10 минут. Средство не содержит продуктов животного происхождения и подходит веганам.

Компания Inditex продолжает развивать бьюти-направление: сперва полноценная коллекция декоративной косметики появилась в Zara, теперь симпатичные средства по уходу за кожей можно купить в Massimo Dutti. В лаконичные белые и серые флаконы заключены лосьоны для тела, жидкое мыло, крем для рук и гели для душа с небанальными отдушками. Среди них, например, ромашка и сандаловое дерево или хлопок и зеленый шалфей, ягоды можжевельника и имбирь или белый тюльпан и ячмень.

У симпатичной московской марки появились рефилы средства для умывания DTMSkin Cleanser. Их компания разработала совместно с экоцентром «Сборка». Рефил представляет собой дой-пак, мягкие пластиковые «пакеты», которые отлично подходят для хранения жидкостей.

На данный момент единственный центр, занимающимся сбором дой-паков, — экоцентр «Сборка», открытый общественным движением «Мосэко» недалеко от станции метро «Сокол». В их большом распределительном центре Don’t Touch My Skin разместили свой брендированный бокс, в который можно сдать использованные банки DTMSkin и сам рефил (дой-пак). После дой-паки отправляются на Тверской завод вторичных полимеров, а пустые баночки — в Recycle.Object или Zerowaste.lab для создания украшений и скульптур из переработанного пластика. Закончившийся продукт, а теперь и дой-пак, также по-прежнему можно принести в магазины Foam и Peak в Москве. Дой-паки приносить можно только в разрезанном и помытом виде.

Один из хитов марки в мини-формате, который удобно брать с собой. Это достаточно плотный, но легко впитывающийся крем с нежным ароматом пиона. В составе — церамиды: липиды, которые защищают кожу от неблагоприятных воздействий окружающей среды, помогают удерживать влагу. В общем то, что нужно, когда руки страдают от холода и осеннего ветра.

У израильской марки этой осенью появилось сразу три новых аромата. Это слегка винтажный Rose, Jasmine, Narcissus, который основатель бренда Эрез Розен создал почти 20 лет назад, но долгое время не хотел вводить в продажу. Другая новинка — окутывающий, древесный Leather, Sandalwood, Amber, воспоминание парфюмера от шопинга в Москве. И третий, совсем не осенний аромат, — сочный Peach, Passion fruit, Musk с игривыми маракуйей и персиком.

Базовое средство, которое подойдет всей семье. Очищающее масло для душа Eucerin Atopi Control не содержит мыла и обогащено жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые мягко очищают и успокаивают чувствительную и склонную к атопическому дерматиту кожу. Масло снимает зуд и поддерживает естественный барьер кожи.

В магазине Foam появилась интимная косметика YESforLOV. Французская компания позиционирует себя как бренд косметики для чувственного удовольствия. В ассортименте YESforLOV — массажные масла, массажные гели-лубриканты и просто лубриканты, смазки, стимулирующие гели для женщин и спрей-пролонгатор для мужчин. Так как все средства контактируют с кожей, то особое внимание уделяется составу формул. Каждое средство проходит строгий гинекологический и дерматологический контроль и не содержит мыла, спирта, парабенов и аллергенов, минеральных масел и красителей.

У Epsom Pro помимо солей для ванной появились натуральные крем-баттеры для тела, в состав которых входит английская (магниевая) соль, растительные экстракты, витамины и различные эфирные масла.

Крем-баттер Macadamia & Bergamot с ароматом бергамота и макадамии на основе сквалена питает и восстанавливает липидный слой кожи. Он обладает успокаивающим действием, снимает воспаления, раздражения и отечность. Также в составе есть витамины A, E, C и группы В, которые смягчают кожу и масло макадамии с высоким содержанием жирных кислот. Подойдет для сухой или страдающей эпизодической сухостью в холодное время года кожи.

Фотографии: 1- Kiehls,  2-HM,  3-Lamoda,  4-Ozon, 5-Wildberries,  6-Uriagestore,  7-Lamoda,  8-Massimodutti,  9-Boxberry, 10-Minimalist, 11-Apteka.ru, 12-Foamstore,  13-Epsom

Share
скопировать ссылку

Читайте также:

Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного? Отвечают эксперты
Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного? Отвечают эксперты
Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного? Отвечают эксперты

Что такое пилочный маникюр? И чем он лучше обрезного и аппаратного? Отвечают эксперты

Против сухости кожи: 10 питательных кремов для рук
Против сухости кожи: 10 питательных кремов для рук Варианты для сухой, чувствительной и обезвоженной кожи
Против сухости кожи: 10 питательных кремов для рук

Против сухости кожи: 10 питательных кремов для рук
Варианты для сухой, чувствительной и обезвоженной кожи

Тэги

Прочее

Новое и лучшее

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Первая полоса

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Последний день «Икеи»: Как выглядел магазин перед закрытием

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов) И что подорожает больше всего
Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)

Какие продукты исчезнут из российских ресторанов (и магазинов)
И что подорожает больше всего

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Не война, а «спецоперация». Заявление редакции The Village

Заявление редакции The Village о блокировке сайта

Заявление редакции The Village о блокировке сайта
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью
Список ресурсов для тех, кто тревожится из-за новостей

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит? Разбираем указы президента и новые ограничения
Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?

Россиянам запретили выводить валюту за рубеж. Что это значит?
Разбираем указы президента и новые ограничения

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева «Все, кто успел купить билеты, улетают»
Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева

Московские прятки: Россияне покидают страну из-за «спецоперации». Мы поговорили с теми, кто улетает из Шереметьева
«Все, кто успел купить билеты, улетают»

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Россиянам стали приходить повестки из военкомата Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине
Россиянам стали приходить повестки из военкомата

Россиянам стали приходить повестки из военкомата
Юристы рассказывают, что делать и как это связано со «спецоперацией» в Украине

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России
Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Какие бренды и онлайн-магазины теперь недоступны в России

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»
Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Истории россиян, которые лишились работы, потому что выступают против «спецоперации»

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты
Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Как говорить с тем, кто думает не так, как ты

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Куда можно улететь из России прямо сейчас Список обновляется
Куда можно улететь из России прямо сейчас

Куда можно улететь из России прямо сейчас
Список обновляется

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации» Увольнения, отмены и угрозы
Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»

Что происходит с индустрией культуры и развлечений во время «спецоперации»
Увольнения, отмены и угрозы

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел» Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом
«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»

«Сейчас привезти любой товар в Россию стоит минимум на 20 % дороже, чем было месяц назад. И это не предел»
Российские рестораторы — о том, что происходит с их бизнесом

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Задержали всех: Как прошел четвертый день антивоенных выступлений в Москве

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Тихий протест: Как полиция сорвала второй московский митинг против «спецоперации» в Украине

Что делать, если вы застряли за границей
Что делать, если вы застряли за границей Важные контакты и способы платежей
Что делать, если вы застряли за границей

Что делать, если вы застряли за границей
Важные контакты и способы платежей

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет Гид DOXA и «Роскомсвободы»
Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет

Как оставаться онлайн, если в России отключат интернет
Гид DOXA и «Роскомсвободы»

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство Памяти ростовского нойз-экспериментатора
«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство

«Папа Срапа был шаманом и магом. Его уход за день до начала «спецоперации» — еще одно тому доказательство
Памяти ростовского нойз-экспериментатора

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили И что по закону положено пострадавшим пассажирам
Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили

Как вернуть деньги за билет, если рейс отменили
И что по закону положено пострадавшим пассажирам

Подпишитесь на рассылку