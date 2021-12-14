Учи матча: 7 красивых ароматов на тему чая
Похоже, что место кофе, долго владевшего умами парфюмерной общественности, заняли чаи: все марки — от Le Labo до недорогих линеек супермаркетов — принялись «заваривать» улуны и травяные отвары. Мы попробовали самые интересные и правдоподобные.
32 Venenum, L’Artisan Parfumeur
Никогда еще название духов — «Яд» — не было столь красноречивым: если верить исследователям из Китая, уже через 15 минут после заваривания в чае начинают образовываться вредные вещества. Они-то, видимо, и препятствуют здоровому погружению в быт и рабочие задачи, ведь все, что хочется делать, когда носишь пряный и молочно-сандаловый, пахнущий масалой 32 Venenum, — слушать ситар, возлежа на подушках с золотым шитьем.
Remember Me, Jovoy Parfums
«Коричневый чайник» — не самая известная работа Гвен Джон, писавшей замечательные женские портреты в начале XX века. Но именно этот натюрморт лучше всего соответствует ее собственному образу жизни, которому сегодня мы присвоили бы хештег #slowlife в инстаграм: жила Джон, с точки зрения современников, затворницей и абсентному мороку артистического сообщества предпочитала уединенную работу в мастерской под Парижем — среди кошек и кадок с цветами. В рыжеватом, будто вылитом из шоколада чайнике, наверняка плещется что-то сложное, пряное и согревающее — экзотический настой из лавки Mariages Fréres, и легко представить, что пахнет он духами Remember Me: черным чаем с имбирем, кардамоном и ванильным молоком.
Lost Alice, Masque Milano
У марки Masque Milano уже есть в обойме отличный чай — Russian Tea, про который мы писали в недавнем обзоре. Им миланцы заработали уважение парфюмерной общественности, а чудесным, пусть и совершенно конъюнктурным Lost Alice, вышедшим в этом году, наверняка заработают все деньги мира — настолько он мил. «Здесь постоянно пора пить чай — мы не успеваем даже посуду вымыть, — говорит Болванщик Алисе в сцене безумного чаепития, легшей в основу духов. — Выпьем чашку и пересаживаемся к следующей». Тот же принцип смены мест (и десертов) определяет развитие Lost Alice: сначала вам дают понюхать лимонный бисквит, после этого сажают за морковный пирог, а следом отправляют на станцию бланманже. Получается нежно, сладко, наивно и немного китчево — вполне в духе актуального кидкора, который парфюмерия, вечно зацикленная на сексе и традиционно отстающая от моды, лишь начинает осваивать.
«Пепел», Holynose Parfums
В меню московской чайной «Чайной высоты» есть мороженое с трюфельным чагао — крепко уваренной смолой пуэра (можно сказать, его концентрированной вытяжкой), к которой добавили подземных грибов, чтобы та впитала их глубокие ароматы. Пахнет этот десерт ярко, сложно и в то же время очень природно: молоком, чаем, сычуаньским перцем и жирной, побитой дождем почвой, — как будто в блендере взбили пару соток первоклассной сельскохозяйственной земли вместе с деревянной бытовкой. Похожий запах — и бодрящий эффект — у «Пепла» московской марки Holynose, отличных чайных духов для дней, когда непросто навести на резкость.
L’Île au Thé, Goutal Paris
«Чайный остров» — посвящение острову Чеджу и одновременно реверанс нынешнему владельцу марки, южнокорейскому косметическому холдингу Amorepacific. На эффектных чайных плантациях Чеджу производится не только половина инстаграм-контента из Южной Кореи, но и совершенно замечательный зеленый чай — терпкий, с ощутимой горчинкой и цитрусово-ореховым послевкусием, приписываемым составу местных вулканических почв. В L’Île au Thé его довольно точно передали с помощью мандарина и цветков османтуса, пахнущих лимоном и абрикосом, — получился бледно-зеленый и свежий, но при этом насыщенный настой, который можно «пить» в фоновом режиме как воду. То есть носить и в пир, и в мир, и на диван — для просмотра новых дорам.
No. 6 Hyssop, Photogenics + Co
Калифорнийская марка с мощным уклоном в нью-эйдж (психоактивные растения заменяют в пирамидах жасмин и розу, а куски вулканической лавы — диффузоры и другие привычные носители для отдушек) делает масляные духи c роликовыми аппликаторами и удивительными для этого форм-фактора стойкостью и шлейфом. «Шестерка», посвященная иссопу — немного похожей на лаванду лекарственной траве, — пахнет полезным отваром, который предлагают разомлевшим посетителям спа: мятой, шалфеем, чабрецом и прохладным кардамоном.
Nomad Tea, Comme des Garçons
Духи с запахом мятного чая были одним из самых ранних жанров в большом семействе чайных ароматов — и с тех пор успели выйти из моды, уступив позиции вездесущему матча и правдивой горчинке улунов. Носить их, впрочем, все так же приятно, как и в 2005 году, когда появился Nomad Tea — сладкий, но умело сбалансированный полынным дымом и копченым чадом каких-то экзотических деревяшек. Есть и более реалистичные ароматы на тему чаепития в марокканском риаде — взять хотя бы #2 Nota di Viaggio итальянцев Meo Fusciuni, от чьего запаха перед глазами тут же встают резные стены из розового песчаника, — но чай Comme des Garçons самый аппетитный из всех.