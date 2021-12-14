Учи матча: 7 красивых ароматов на тему чая

32 Venenum, L’Artisan Parfumeur

Никогда еще название духов — «Яд» — не было столь красноречивым: если верить исследователям из Китая, уже через 15 минут после заваривания в чае начинают образовываться вредные вещества. Они-то, видимо, и препятствуют здоровому погружению в быт и рабочие задачи, ведь все, что хочется делать, когда носишь пряный и молочно-сандаловый, пахнущий масалой 32 Venenum, — слушать ситар, возлежа на подушках с золотым шитьем.

Remember Me, Jovoy Parfums

«Коричневый чайник» — не самая известная работа Гвен Джон, писавшей замечательные женские портреты в начале XX века. Но именно этот натюрморт лучше всего соответствует ее собственному образу жизни, которому сегодня мы присвоили бы хештег #slowlife в инстаграм: жила Джон, с точки зрения современников, затворницей и абсентному мороку артистического сообщества предпочитала уединенную работу в мастерской под Парижем — среди кошек и кадок с цветами. В рыжеватом, будто вылитом из шоколада чайнике, наверняка плещется что-то сложное, пряное и согревающее — экзотический настой из лавки Mariages Fréres, и легко представить, что пахнет он духами Remember Me: черным чаем с имбирем, кардамоном и ванильным молоком.