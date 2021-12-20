Косметика20 декабря 2021
Мандарин, грейпфрут, сатсума и лайм: 15 цитрусовых ароматов для рук, тела и дома
Скрасить ожидание праздника и слегка отодвинуть предновогоднюю суматоху помогут искристые цитрусовые ароматы — апельсин, лайм, грейпфрут и мандарин в составе бьюти-продуктов здорово бодрят и настраивают на энергичный лад. К тому же эти запахи напоминают о приближающемся празднике.
Мы выбрали 15 средств с цитрусовым ароматом — от скрабов для тела и парфюмов для дома до классических духов и душистых кремов для рук. Они же могут стать отличным подарком.
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