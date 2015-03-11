Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую бюджетную — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — два женских тренча из магазина Mango.

самая дорогая модель Тренч Mango Premium —

13 499 рублей

Длинный серый тренч входит в премиальную линейку масс-маркета Premium. От основной коллекции Mango она отличается более высокой ценовой политикой, минималистичным дизайном и использованием натуральных тканей. Плотный тренч с парой вместительных боковых карманов и объёмным воротником создан в духе японского минимализма и отлично подойдёт для нехолодной весны.

самая дешёвая модель Пальто Mango — 5 499 рублей

Длинный струящийся плащ из основной линии Mango входит в коллекцию деловой одежды. Такая модель будет органично смотреться со светлой блузкой и тёмными брюками со стрелками, хотя и для более расслабленного образа со светлыми джинсами и кроссовками она тоже подойдёт.