Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте.

Каждые несколько недель мы рассказываем о вещах в разных ценовых категориях, которые объединяет общая тенденция. В новом выпуске — девять предметов гардероба с цветочным принтом, которые поднимут настроение в не самый радостный весенний месяц.

Платье River Island — 5 500 рублей

Принято считать, что одежда с цветочным принтом больше подходит для летнего сезона. На самом деле вот такое чёрно-белое платье-рубашку с узором в виде крупных бутонов можно носить круглый год: весной — накинув поверх него лёгкий тренч или тёплое шерстяное пальто и яркий шарф, а летом — с парой светлых слипонов и объёмным бомбером (идеальный вариант для фестивалей под открытым небом).

Рюкзак Vans — 3 400 рублей

Вместительный рюкзак — хорошая альтернатива любимой кожаной сумке, в которую уже не умещается новая книга, ноутбук и пухлая косметичка. Отличный выбор для весны — жизнерадостная модель Vans с бело-розовыми хризантемами.

Сумка Ted Baker — 15 тысяч рублей

Ещё один вариант для тех, кто не знает, как подступиться к цветочному принту, или пока не готов облачаться в васильки и пионы с ног до головы. Сумка Ted Baker с акварельными стеблями и бутонами розы будет хорошо смотреться с нарядами пастельных оттенков, без которых не обойтись весной и летом.

Бомбер Asos — 4 650 рублей

Вопреки другому распространённому мнению, наряд с цветочным принтом не всегда превращает его обладательницу в принцессу и фею роз. Достаточно просто выбирать вещи лаконичного или даже спортивного кроя. Например, минималистичный жакет Asos с принтом в викторианском стиле запросто может вписаться в повседневный гардероб. Главное — носить его с однотонными вещами чистых оттенков.

Рубашка Monki — 1 500 рублей

Главное преимущество удлинённой рубашки заключается в её функциональности. В сочетании с плотными колготками и обувью на плоском ходу такую можно носить вместо платья, а надев с брюками на высокой талии или юбкой-карандашом — как блузу.

Кимоно Zara — 4 999 рублей

Удлинённый хлопковый жакет в восточном стиле советуем приберечь для тёплых дней, тогда его можно будет носить в качестве лёгкого пальто. Вариантов сочетаний несколько: на каждый день подойдут mom-джинсы и белая футболка, для особых случаев — короткое платье А-силуэта и пара лодочек на невысоком устойчивом каблуке.

Брюки H&M — 1 299 рублей

Сложно представить себе повседневный гардероб без свободных брюк прямого кроя. Светлая пара с цветочным принтом, возможно, не самый очевидный выбор для офисных будней, но для летних фестивалей и нежарких весенних дней это отличная замена скучным чёрной и серой моделям.

Платок H&M — 1 199 рублей

Ещё один безопасный вариант для минималистов — шёлковый шейный платок с пальмовыми ветвями. В отличие от большинства вещей из подборки, носить его можно уже сейчас, к примеру, с чёрным пальто и объёмным шерстяным свитером.

Чехол для телефона Sonix — 2 115 рублей

Самый простой способ приобщиться к весенним тенденциям — обзавестись парой аксессуаров с цветочным принтом. Во-первых, в случае шарфом или шейным платком есть шанс надевать такую вещь куда чаще, чем пышное платье в крупных розах, а во-вторых, аксессуары по определению не могут стоить дорого.

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