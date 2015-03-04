Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую бюджетную — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — солнцезащитные очки Ray-Ban из корнера марки в ЦУМе.

самая дорогая модель Ray-Ban Wayfarer Brown Leather 2140QM 1153N6 22 650 рублей

Популярные солнцезащитные очки Ray-Ban Wayfarer, представленные в новом виде: в качестве основного материала используется натуральная кожа. В этой модели нашли своё отражение как классические черты Wayfarer, так и инновационные технологии, которые позволяют обтянуть оправу 100%-й телячьей кожей.

самая дешёвая модель Ray-Ban Wayfarer Folding 4105 602230 6 285 рублей

Многие покупатели солнцезащитных очков Ray-Ban Wayfarer Folding полюбили их за практичность и портативность: модель складывается вдвое и умещается в компактном чехле. Очки можно хранить в сложенном виде, например в кармане пиджака или рубашки.