Карта лояльности Sandarina для смартфона

Sandarina представила скидочную карту для смартфона накануне фестиваля в «Мега Парке». Как сообщили The Village организаторы, по этой карте можно получить скидки на товары маркета Sandarina и партнеров, а также бесплатно набить временную татуировку на фестивале 15 июня.

Чтобы получить карту, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Карта появится в приложении, Wallet iOS, WalletPasses для Android и аналогичных приложениях для онлайн-карт на других платформах.

Напомним, что летняя Sandarina пройдет в «Мега Парке» с концертами СБПЧ и VLNY. На фестивале впервые будет бесплатный вход.