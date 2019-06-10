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Новости10 июня 2019

Карта лояльности Sandarina для смартфона Скидки на товары маркеты и бесплатная татуировка каждому, кто установит карту

Карта лояльности Sandarina для смартфона
РедакторАлексей Шахов

Sandarina представила скидочную карту для смартфона накануне фестиваля в «Мега Парке». Как сообщили The Village организаторы, по этой карте можно получить скидки на товары маркета Sandarina и партнеров, а также бесплатно набить временную татуировку на фестивале 15 июня.

Чтобы получить карту, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Карта появится в приложении, Wallet iOS, WalletPasses для Android и аналогичных приложениях для онлайн-карт на других платформах.

Напомним, что летняя Sandarina пройдет в «Мега Парке» с концертами СБПЧ и VLNY. На фестивале впервые будет бесплатный вход.

фотография: скриншот The Village

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