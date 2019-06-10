Концерт Disturbed, выставка израильских художников, мастер-класс по супрематизму и новая Sandarina Куда сходить в Екатеринбурге с 10 по 16 июня
Понедельник, 10 июня
В 19:30 ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА «В ЦЕНТРЕ» представит спектакль «Коллективные действия». Название спектакля отсылает к московской группе художников-концептуалистов, возникшей в середине семидесятых годов XX века, и с помощью движения рассказывает их историю.
СТОИМОСТЬ: 500 рублей
В 20:00 в New Bar продолжится музыкальный кинофестиваль. Гости увидят два фильма о музыкантах: «Внутри Льюина Дэвиса» — фильм Итана и Джоэла Коэнов о загадочном парне по имени Льюин Дэвис, который пытается поймать что-то неуловимое, а также
Стоимость: Бесплатно
Вторник, 11 июня
В 19:00 в «Доме Метенкова» начнется artist talk с нью-йоркским фотографом Алленом Фреймом. Во время разговора автор поделится деталями собственных проектов, в том числе своей последней выставки «Innamorato», состоявшей из винтажных снимков, найденных на блошином рынке в Риме и дополненных различными материалами — от цитат из литературных текстов (например, романа «Авессалом, Авессалом!» Фолкнера) до раннего фильма, снятого на 8-миллиметровую пленку.
Стоимость: 100 рублей
В 19:30 в кино-конференц-зале ельцин центра начнется показ фильма «Блестяще» в рамках недели французского кино. Лента рассказывает историю алжирки Нилы, проживающей в пригороде Парижа, которая с отличием закончив школу, поступает на юридический факультет престижного парижского вуза и в первый же день занятий у девушки возникает конфликт на почве расизма с профессором Пьером Мазаром, грозой всех студентов.
СтоимостЬ: 250 рублей
В 20:00 в зале свободы Ельцин Центра ансамбль современной академической музыки InterText сыграет программу из произведений современных турецких композиторов. Современные авторы успешно развивают стилистику «Фьюжн», сочетая наследие традиционной турецкой музыки и фольклора с формами европейской академической музыки.
Стоимость: По билету в музей
Среда, 12 июня
на фотографии: выставка «Extension.Israel: Свечения»
В 9:00 в Первоуральске стартует горный ультрамарафон TransUral 2.0. Участники за четыре дня пробегут 150 километров с набором высоты 3 000 метров по горной местности.
Стоимость: от 2 590 рублей
С 10:00 в Арт-галерее Ельцин Центра представлена выставка работ 12 израильских художников разных поколений «Extension.Israel: Свечения». Современные израильские художники, представленные на выставке, глубоко и подробно осмысляют прошлое, обращаясь к темам памяти, самоидентификации и к мистике, используя различные медиа — от традиционных живописи и фотографии до сайт-специфик инсталляций и цифрового искусства.
Стоимость: 100 рублей
В 12:00 в кино-конференц-зале ельцин центра покажут фильм «Боль и слава» на языке оригинала с субтитрами. За главную роль в ленте о талантливом кинорежиссере Антонио Бандерас получил награду на последнем Каннском кинофестивале.
Стоимость: 200 рублей
В 14:00 в арт-галерее ельцин центра начнется кураторская экскурсия по выставке «Как строилась советская власть» в рамках «Дней конструктивизма». Куратор расскажет об историях, стоящих за представленными на выставке экспонатами: о том, как развивались взаимоотношения политический власти, системы городского планирования, строительных технологий и архитектуры конструктивизма.
Стоимость: 100 рублей
В 19:00 в Tele-Club группа Cradle of Filth отметит двадцатилетие альбома Cruelty & The Beast. Готичные металлисты сыграют все песни с пластинки целиком.
Стоимость: 1 800 рублей
Четверг, 13 июня
В 11:00 в библиотечном центре «Екатеринбург» начнется дискуссия «Какое место книга занимает в жизни современного человека…». Литераторы, филологи, специалисты в сфере современного продвижения книги, исследователи, представители книгопечати и книжных магазинов обсудят вопрос из названия.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 18:30 в музее ИЗО начнется кураторская экскурсия по выставке «Амбротипия Алексея Серебрякова». Куратор Дарья Черкасова расскажет, что такое амбротипия и чем она отличается от других техник фотографии, объяснит какие истории стоят за наиболее важными для фотографа снимками и покажет один экспонат, который нельзя увидеть в другое время.
Стоимость: 250 рублей
В 19:00 в музее Архитектуры и Дизайна начнется лекция «Новаторство в искусстве» из цикла «Авангард и власть». Участники разберутся, что общего между словами авангард, футуризм, Bauhaus, конструктивизм, DeStile и Уралмаш, а также узнают много фактов, которые помогут иначе взглянуть на вещи, окружающие горожанина сегодня.
Стоимость: 200 рублей
В 19:00 в магазине «Республика» продюсер и музыкант группы Bogachi Евгений Черных прочтет лекцию «Сторителлинг и другие способы музыкального позиционирования». Гость расскажет историю своего успеха: как от песен на кухне добраться до «Песен на ТНТ», что такое самопродюсирование, а также как и зачем артисту становится лейблом.
СтоимостЬ: Бесплатно, по регистрации
В 19:30 в образовательном центре ельцин центра заведующий отделом клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов проведет «Другой разговор» на тему «Почему в нашем обществе нарастает агрессия?». В рамках паблик-тока он расскажет, почему с точки зрения агрессии, грубости и ненависти к своему окружению россияне занимают первое место по крайней мере в Европе и что с этим делать.
СтоимостЬ: Бесплатно, по регистрации
Пятница, 14 июня
В 19:30 музей истории Екатеринбурга покажет постановку «Уралмаш Go», созданную по воспоминаниям коренных жителей района. Они были абсолютно уверены, что живут в лучшем в мире районе и строят лучший в мире завод, а в 1990-е оказалось, что все это никому не нужно: завод заводов сдулся, как воздушный шар, уменьшился в восемь раз.
Стоимость: 300 рублей
В 19:30 в «Городской редакции» «ДОма Маклецкого» руководитель отдела развития и контента объединения пабликов «Интересный Екатеринбург» Иван Колотовкин расскажет о использовании новых медиа для продвижения ваших проектов. На встрече состоится разбор кейсов культурных и образовательных учреждений, которые привлекли внимание большого числа подписчиков популярных пабликов, а также резентация проекта, который в будущем может стать информационной площадкой для учреждений культуры и тех, кто занимается реализацией культурных/общественных проектов.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 20:00 на Летней площадке Tele-Club начнется концерт группы Disturbed. Легенды альтернативного металла и номинанты на несколько Грэмми представят новую пластинку Evolution и сыграют все старые хиты.
Стоимость: 3 000 рублей
В 20:00 в New Bar выступит Fjordwalker. Музыкант устроит вечер эмбиент музыки с особой программой для Екатеринбурга.
Стоимость: 300 рублей
Суббота, 15 июня
На фотографии: «Мега парк», где пройдет Sandarina
В 11:00 в «Мега Парке» начнется летний фестиваль Sandarina. Музыкальными хэдлайнерами события стали электронная группа СБПЧ и самарские VLNY с тонко проработанным саундом и до костей пробирающей лирикой. Также на Sandarina будет много дизайнерской одежды, футболки от фестиваля «Карт-Бланш», большой лекторий и, впервые за всю историю, бесплатный вход.
Стоимость: Бесплатно
В 12:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ начнется мастер-класс «Манифест супрематизма». Участники урока по творчеству Казимира Малевича научатся создавать картины по законам супрематической композиции.
СтоимостЬ: 200 рублей
В 14:00 на базе отдыха «Иволга» состоится VII Международный джазовый фестиваль EverJazz. Гостей ждут две сцены, глубокий вокал обворожительной Eve Cornelius из США, томный голос американского соул-боя Brik Liam, чувственный мюзет от итало-аргентинского дуэта Iorio & Stafano, олд-джаз Уральского диксиленда Игоря Бурко, золотые эвергрины от камерного оркестра B-A-C-H, лиричный янг-джаз квинтета Дмитрия Рябова, взрывной хулиганский брасс-кор Nuggers и другие музыканты.
Стоимость: 1 700 рублей
В 15:00 в паблик маркете состоится встреча Life Hackers Club. Спикеры расскажут о полезной информации и навыках из своей жизни, но исключительно на английском языке.
Стоимость: Бесплатно
В 18:00 в образовательном центре ельцин центра начнется лекция Ural Music Night «Чему нас учат креативные индустрии в Германии?». Программный директор Международного форума креативных индустрий Art-Werk Полина Кузавлева расскажет, чем обусловлен успех творческих индустрий в Германии и почему этот опыт интересен для России.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 18:30 в музее изо фотограф Алексей Серебряков проведет мастер-класс по амбротипии. Занятие посвящено портрету — в течение двух часов автор создаст два новых портрета и на примерах расскажет об особенностях этой трудоемкой технике и о своих находках в работе с ней.
Стоимость: 250 рублей (по предварительно регистрации)
В 19:00 Театральная платформа «В центре» представит постановку «Далеко» по пьесе Кэрила Черчилля. Зритель оказывается внутри экстравагантной, парадоксальной действительности, в которой за время спектакля ему предстоит разобраться и самому расставить приоритеты: что важнее — то, что далеко или то, что близко.
Стоимость: 500 рублей
В 23:00 в «Доме Печати» Techno Room проводит специальную вечеринку для тех, кто хочет погрузиться в мир техно. Гости смогут услышать широкий спектр жанра — от хлестких индустриальных мотивов до абстрактных гипнотических историй с последовательным развитием от каждого эксперта-резидента сообщества.
Стоимость: 300 рублей
Воскресенье, 16 июня
В 13:00 у входа в Театр драмы на Октябрьской площади начнется пешая экскурсия «Горизонталь власти» в рамках «Дней конструктивизма». Экскурсия по набережным городского пруда посвящена историям борьбы, противостояний, компромиссов, героям XVIII-XXI веков. На берегах строились резиденции правителей региона, размещались усадьбы именитых людей, возникали и исчезали разные виды благоустройства набережной.
Стоимость: 300 рублей
В 16:00 в Музее ИЗО Алина Хионина прочтет лекцию «Японизм в русской графике Серебряного века». Спикер расскажет о становлении и развитии русской гравюры рубежа веков под знаком всеобщего увлечения японской экзотикой и укиё-э в частности.
Стоимость: 250 рублей
В 18:00 в образовательном центре ельцин центра начнется лекция Ural Music Night «Продвижение музыки в цифровую эпоху: дистрибуция, промо и особенности российского рынка». Маркетинговый директор цифрового дистрибьютора Onerpm, бывший музыкальный продюсер и экс-редактор Rolling Stone Глеб Лисичкин расскажет, как продвинуть свое музыкальное творчество в России.
Стоимость: Бесплатно, по регистрации
В 19:00 в кино-конференц-зале ельцин центра исследователь русского авангарда Андрей Сарабьянов прочтет лекцию «Истоки авангардного искусства на Западе и в России». Автор расскажет, как в картинах Врубеля читались первые витки авангардного мышления и как они получили развитие, когда пошла мода на символизм.
Стоимость: 100 рублей
Фотографии: обложка — «Супрематизм», Казимир Малевич, 1 — арт-галерея Ельцин Центра, 2 — The Village Екатеринбург/Сергей Потеряев