Концерт Disturbed, выставка израильских художников, мастер-класс по супрематизму и новая Sandarina

В 11:00 в «Мега Парке» начнется летний фестиваль Sandarina. Музыкальными хэдлайнерами события стали электронная группа СБПЧ и самарские VLNY с тонко проработанным саундом и до костей пробирающей лирикой. Также на Sandarina будет много дизайнерской одежды, футболки от фестиваля «Карт-Бланш», большой лекторий и, впервые за всю историю, бесплатный вход.

Стоимость: Бесплатно

В 12:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ начнется мастер-класс «Манифест супрематизма». Участники урока по творчеству Казимира Малевича научатся создавать картины по законам супрематической композиции.

СтоимостЬ: 200 рублей

В 14:00 на базе отдыха «Иволга» состоится VII Международный джазовый фестиваль EverJazz. Гостей ждут две сцены, глубокий вокал обворожительной Eve Cornelius из США, томный голос американского соул-боя Brik Liam, чувственный мюзет от итало-аргентинского дуэта Iorio & Stafano, олд-джаз Уральского диксиленда Игоря Бурко, золотые эвергрины от камерного оркестра B-A-C-H, лиричный янг-джаз квинтета Дмитрия Рябова, взрывной хулиганский брасс-кор Nuggers и другие музыканты.

Стоимость: 1 700 рублей

В 15:00 в паблик маркете состоится встреча Life Hackers Club. Спикеры расскажут о полезной информации и навыках из своей жизни, но исключительно на английском языке.

Стоимость: Бесплатно

В 18:00 в образовательном центре ельцин центра начнется лекция Ural Music Night «Чему нас учат креативные индустрии в Германии?». Программный директор Международного форума креативных индустрий Art-Werk Полина Кузавлева расскажет, чем обусловлен успех творческих индустрий в Германии и почему этот опыт интересен для России.

Стоимость: Бесплатно, по регистрации

В 18:30 в музее изо фотограф Алексей Серебряков проведет мастер-класс по амбротипии. Занятие посвящено портрету — в течение двух часов автор создаст два новых портрета и на примерах расскажет об особенностях этой трудоемкой технике и о своих находках в работе с ней.

Стоимость: 250 рублей (по предварительно регистрации)

В 19:00 Театральная платформа «В центре» представит постановку «Далеко» по пьесе Кэрила Черчилля. Зритель оказывается внутри экстравагантной, парадоксальной действительности, в которой за время спектакля ему предстоит разобраться и самому расставить приоритеты: что важнее — то, что далеко или то, что близко.

Стоимость: 500 рублей

В 23:00 в «Доме Печати» Techno Room проводит специальную вечеринку для тех, кто хочет погрузиться в мир техно. Гости смогут услышать широкий спектр жанра — от хлестких индустриальных мотивов до абстрактных гипнотических историй с последовательным развитием от каждого эксперта-резидента сообщества.

Стоимость: 300 рублей