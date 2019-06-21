Раздел с экологичной одеждой на Asos Там будут собирать вещи из переработанного пластика или ткани
На сайте Asos появился новый фильтр «Экологичная мода». В разделе собраны вещи, которые произвели с меньшим вредом для экологии.
Кроме того, экологичные вещи соберут в специальную подборку: в нее добавят одежду, аксессуары и предметы интерьера. Речь идет о предметах из переработанного пластика или ткани, а также о вещах, которые сделали с меньшим количеством воды и отходов.
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