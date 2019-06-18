В «Леруа Мерлен» начнут принимать строительный мусор. Пока в тестовом режиме Лампы и батарейки уже можно сдать в новом магазине на территории «ЗИЛ»
В отдельных московских магазинах «Леруа Мерлен» в тестовом режиме начнут принимать строительный мусор.
«У нас есть желание развивать ряд проектов, связанных с социальной ответственностью, экологические проекты, в частности раздельный сбор мусора. <…> Нужно найти партнеров для теста, чтобы посмотреть, какую обратную связь получим, как они используют мусор», — рассказал гендиректор российского подразделения сети Венсан Жанти.
Уже сейчас в новом флагмане «Леруа Мерлен» на территории «ЗИЛ» можно сдать на переработку лампы и батарейки. До конца июня в гипермаркете начнут ежемесячно собирать краску, а также крупногабаритные стройматериалы и старую мебель больших размеров.
Чтобы сдать мусор в магазины, его придется отвезти туда самостоятельно.
Строительный мусор должен собираться и вывозиться отдельно от бытовых отходов. Для этого жителям нужно заказывать специальный бункер. Поскольку в большинстве случаев эта услуга платная, такой мусор зачастую складывают вместе с бытовым — в результате исчезает возможность переработать его в строительные материалы.
The Village рассказывал, какой путь проходит отсортированный мусор — от контейнера до перерабатывающего завода. Как начать сортировать отходы, читайте в нашем гиде.
Источники: РИА «Новости», ТАСС
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