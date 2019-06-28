Винтажные летние образы на показе в честь открытия киоска «Шувакиш» в Ельцин Центре

На прошлой неделе в Ельцин Центре открылась винтажный киоск «Шувакиш». На открытии было живое выступление Инны Медведевой, показ коллекции нового магазина, а само пространство стилизовали под обычный ларек из 90-х.

По словам представителя «Шувакиша» вещи с показа собирали полгода — в коллекцию вошли летние футболки, кепки и шорты для парней и девушек, которые нашли в Египте и других странах мира.

The Village публикует фотографии Алексея Пономарчука и Любы Кабалиновой с прошедшего события.