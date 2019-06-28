Новости28 июня 2019
Винтажные летние образы на показе в честь открытия киоска «Шувакиш» в Ельцин Центре Рыжие усы и египетские футболки на снимках Алексея Пономарчука и Любы Кабалиновой
На прошлой неделе в Ельцин Центре открылась винтажный киоск «Шувакиш». На открытии было живое выступление Инны Медведевой, показ коллекции нового магазина, а само пространство стилизовали под обычный ларек из 90-х.
По словам представителя «Шувакиша» вещи с показа собирали полгода — в коллекцию вошли летние футболки, кепки и шорты для парней и девушек, которые нашли в Египте и других странах мира.
The Village публикует фотографии Алексея Пономарчука и Любы Кабалиновой с прошедшего события.
фотографии: 1-14 — Алексей Пономарчук, 15-30 — Люба Кабалинова
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