Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждые две недели мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — классические брюки, которые можно носить как на работу, так и в повседневной жизни. цена-качество Деним: Мужская одежда

и аксессуары

H&M — 1 199 рублей

Классические брюки со стрелками хороши тем, что сочетаются практически с любой вещью из гардероба. На работу их можно носить с парой брогов и светлой рубашкой; для прогулок и встреч с друзьями подойдут яркий свитшот и цветные кроссовки.

Topshop — 2 200 рублей

Ещё одна классическая модель, на этот раз чуть укороченная. Открывающие щиколотки брюки интереснее всего будут смотреться с парой аккуратных лодочек и песочным тренчем длиной чуть ниже колена. Чтобы сделать образ более повседневным, плащ достаточно заменить на объёмный бомбер с вышивкой, а туфли — на пару биркенштоков или удобные кеды.

Etude — 2 390 рублей

Брюки российской марки Etude привлекают в первую очередь нетривиальной расцветкой. В отличие от чёрных и тёмно-серых такие, вероятно, не подойдут для офисных будней (особенно если у вас на работе действует строгий дресс-код). Зато в них запросто можно отправиться на прогулку или вечеринку: в первом случае стоит выбирать удобную обувь вроде классических ботинок, во втором — ещё более удобную (особенно если собираетесь танцевать) — к примеру, ботильоны на устойчивом каблуке.

Zara — 2 499 рублей

Если чёрная и серая расцветка по-прежнему кажется слишком будничной, альтернативой могут стать брюки в гусиную лапку. Чтобы у окружающих не рябило от вас в глазах, дополнить их лучше однотонными вещами без лишних деталей — к примеру, серой водолазкой, чёрным пальто или плащом и ботинками на небольшом каблуке.

Uniqlo — 2 499 рублей

Японский масс-маркет продолжает радовать простыми и качественными вещами на каждый день (что приятно, цены при этом если и выросли, то совсем незначительно). Простые чёрные брюки подойдут для офиса, а если фасон окажется подходящим, можно докупить такие же серые или синие на каждый день.

Asos — 3 500 рублей

Вариант для бунтарей — брюки спортивного кроя с резинкой на талии и лампасами. За счёт нежной расцветки и мягкой креповой ткани меньше всего напоминают физкультурную форму, поэтому и носить их стоит с парой лодочек и объёмным свитером-водолазкой. А для спортзала лучше выбрать что-нибудь у спортивных марок вроде Nike или adidas.

Mango — 3 999 рублей

Ультраширокие брюки — вещь красивая, но опасная. Чтобы не походить на подростка-рэпера, сочетать их лучше с обувью на высоком каблуке или платформе. И запаситесь терпением: стирать такие брюки придётся после каждого выхода на улицу.

Asos — 4 000 рублей

В широких брюках из очередной премиальной линейки Asos смело можно отправляться на выставку или вечеринку: жизнерадостная расцветка настраивает на весёлое времяпрепровождение, а заодно поднимет настроение окружающим. Если хочется добавить ещё немного цвета, можно попробовать дополнить брюки рубашкой с цветочным принтом и песочным тренчем.

Nasty Gal — 4 300 рублей

Укороченные бордовые брюки Nasty Gal понравятся тем, кто хочет прибавить немного объёма бёдрам. За счёт декоративных отворотов на поясе даже обладательницы мальчишеской фигуры смогут добавить себе пару недостающих сантиметров. Чтобы акцентировать внимание на бёдрах и талии, сочетать брюки стоит с кроп-топами и короткими рубашками.

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