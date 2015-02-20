Распродажи: Нижнее бельё и одежда для сна Традиционные скидки на Asos, сезонное предложение в Intimissimi, специальная акция в La Senza и другие новости магазинов
Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться специальными предложениями и акциями. В сегодняшнем выпуске — девять магазинов и сайтов со скидками на нижнее бельё и одежду для сна.
Asos
Британский мультибренд радует своих покупателей распродажами круглый год.
В настоящее время здесь действуют скидки до 70 % на нижнее бельё собственной марки, а также на базовые модели Calvin Klein, DKNY, Stella McCartney и игривые комплекты Dita Von Teese и L'Agent by Agent Provocateur. Размерный ряд достаточно разнообразен: большинство моделей на распродаже пока ещё представлены в трёх-четырёх размерах. Цены варьируются от 235 рублей за хлопковые трусики Asos до 22 795 рублей за домашний комбинезон Stella McCartney.
В мужском разделе со скидками отдают боксеры и пижамные штаны Calvin Klein (от 1 500 рублей), наборы трусов с британским флагом Asos (800 рублей за комплект из трёх пар) и шорты Tommy Hilfiger (2 200 рублей).
Intimissimi
ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 926–71–50
В магазинах итальянской марки до конца февраля проходит 50%-я распродажа прошлых коллекций. Кроме базовых и тематических коллекций нижнего белья, со скидкой можно приобрести одежду для дома и сна: хлопковые платья, футболки, шорты и топы. Самой дешёвой покупкой станут трусики-слипы за 300 рублей, а самой дорогой — шёлковая комбинация за 3 999 рублей. Как ни странно, самые ходовые размеры вроде S и M пока ещё есть в наличии, а вот L или XL встречаются куда реже.
Incanto
1-я Тверская-Ямская ул., 10
8 (499) 251–01–74
На распродаже ещё одной итальянской марки — огромный выбор трусиков всех цветов и размеров. Что касается бюстгальтеров, больше всего шансов у обладательниц размеров A и B, остальные успели раскупить ещё до начала скидок. Cамый недорогой комплект в магазине обойдётся в 1 250 рублей (низ — 500 рублей, верх — 750 рублей).
La Senza
ул. Земляной Вал, 33
8 (495) 514–17–08
В магазинах и на сайте La Senza сейчас действуют внушительные скидки до 70 % на многие модели. На распродаже самые недорогие хлопковые трусики стоят около 250 рублей, кружевной бюстгальтер — чуть больше 800 рублей. Кроме скидок, в магазинах регулярно проходят специальные акции, когда купить вторую вещь можно за половину, а то и треть от изначальной цены.
Shopbop
На сайте Shopbop, как и в большинстве онлайн-магазинов, распродажи действуют практически постоянно. Солидные скидки на нижнее бельё и одежду для сна достигают 70 % и распространяются на следующие марки: alice + olivia, Sea, Rails, Ronny Kobo, Cosabella, Alexander Wang, Calvin Klein, Equipment, Clover Canyon и так далее. Цены варьируются от 400 рублей за трусики танга Ella Moss до 40 тысяч рублей за шёлковую пижаму в мелкий цветок Equipment. Правда, некоторые модели остались только в одном-двух размерах.
Eastdane
Мужская версия Shopbop предлагает скидки от 20 % до 70 % и несколько боксеров с камуфляжным принтом (от тысячи рублей), клетчатые пижамы из хлопка Sleepy Jones (около 10 тысяч за комплект) и самые популярные модели трусов Calvin Klein (1 200 рублей). Для истинных денди есть халаты с ярким принтом, к которым в обувном разделе найдётся пара тапочек с меховой оторочкой.
ЦУМ
ул. Петровка, 2
8 (800) 500–80–00
В главном московском универмаге скидки действуют всего на несколько люксовых марок, зато каких! Нижнее бельё и пижамы от Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana и Jenny Packham сейчас предлагают с немалыми скидками. Самым бюджетным приобретением могут стать трусы Roberto Cavalli за 13 150 рублей (остались, правда, всего в четырёх размерах), а самым дорогим — комбинация Jenny Packham за 52 650 рублей.
The Outlet
В разделе с нижним бельём и одеждой для сна в онлайн-аутлете сейчас можно застать разве что пару бюстгальтеров L'Agent by Agent Provocateur за 1 300 рублей (причём не самых ходовых размеров вроде 34 E или 32 DD — вариант для девушек комплекции куклы Барби). Кроме этого, есть купальники Melissa Odadash (2 655 рублей за комплект против первоначальных 8 850 рублей) и бикини Lisa Marie Fernandez за 5 610 рублей.
Urban Outfitters
Если время терпит, можно поискать клетчатую пижаму или яркий комплект белья на Urban Outfitters. Здесь сезонная распродажа ещё не закончилась, так что белоснежный кружевной комплект Sparkle & Fade удастся купить за 3 тысячи рублей, короткие шортики для сна Kimchi — за 1 500 рублей, а за корсет Cosabella просят чуть меньше 2 тысяч рублей. Для парней на распродаже есть несколько боксеров с психоделичным принтом (от 700 рублей) и байковые пижамные штаны.
Текст: Настя Рудомёткина