Каждую неделю The Village выясняет, что нового в московских и онлайн-магазинах, и рассказывает, где сейчас можно воспользоваться специальными предложениями и акциями. В сегодняшнем выпуске — девять магазинов и сайтов со скидками на нижнее бельё и одежду для сна.

Asos www.asos.com Британский мультибренд радует своих покупателей распродажами круглый год.

В настоящее время здесь действуют скидки до 70 % на нижнее бельё собственной марки, а также на базовые модели Calvin Klein, DKNY, Stella McCartney и игривые комплекты Dita Von Teese и L'Agent by Agent Provocateur. Размерный ряд достаточно разнообразен: большинство моделей на распродаже пока ещё представлены в трёх-четырёх размерах. Цены варьируются от 235 рублей за хлопковые трусики Asos до 22 795 рублей за домашний комбинезон Stella McCartney. В мужском разделе со скидками отдают боксеры и пижамные штаны Calvin Klein (от 1 500 рублей), наборы трусов с британским флагом Asos (800 рублей за комплект из трёх пар) и шорты Tommy Hilfiger (2 200 рублей).

Intimissimi ул. Земляной Вал, 33

8 (495) 926–71–50

В магазинах итальянской марки до конца февраля проходит 50%-я распродажа прошлых коллекций. Кроме базовых и тематических коллекций нижнего белья, со скидкой можно приобрести одежду для дома и сна: хлопковые платья, футболки, шорты и топы. Самой дешёвой покупкой станут трусики-слипы за 300 рублей, а самой дорогой — шёлковая комбинация за 3 999 рублей. Как ни странно, самые ходовые размеры вроде S и M пока ещё есть в наличии, а вот L или XL встречаются куда реже.

Incanto 1-я Тверская-Ямская ул., 10

8 (499) 251–01–74 На распродаже ещё одной итальянской марки — огромный выбор трусиков всех цветов и размеров. Что касается бюстгальтеров, больше всего шансов у обладательниц размеров A и B, остальные успели раскупить ещё до начала скидок. Cамый недорогой комплект в магазине обойдётся в 1 250 рублей (низ — 500 рублей, верх — 750 рублей).

La Senza ул. Земляной Вал, 33

8 (495) 514–17–08

В магазинах и на сайте La Senza сейчас действуют внушительные скидки до 70 % на многие модели. На распродаже самые недорогие хлопковые трусики стоят около 250 рублей, кружевной бюстгальтер — чуть больше 800 рублей. Кроме скидок, в магазинах регулярно проходят специальные акции, когда купить вторую вещь можно за половину, а то и треть от изначальной цены.

Shopbop www.shopbop.com На сайте Shopbop, как и в большинстве онлайн-магазинов, распродажи действуют практически постоянно. Солидные скидки на нижнее бельё и одежду для сна достигают 70 % и распространяются на следующие марки: alice + olivia, Sea, Rails, Ronny Kobo, Cosabella, Alexander Wang, Calvin Klein, Equipment, Clover Canyon и так далее. Цены варьируются от 400 рублей за трусики танга Ella Moss до 40 тысяч рублей за шёлковую пижаму в мелкий цветок Equipment. Правда, некоторые модели остались только в одном-двух размерах.

Мужская версия Shopbop предлагает скидки от 20 % до 70 % и несколько боксеров с камуфляжным принтом (от тысячи рублей), клетчатые пижамы из хлопка Sleepy Jones (около 10 тысяч за комплект) и самые популярные модели трусов Calvin Klein (1 200 рублей). Для истинных денди есть халаты с ярким принтом, к которым в обувном разделе найдётся пара тапочек с меховой оторочкой.

ЦУМ ул. Петровка, 2

8 (800) 500–80–00 В главном московском универмаге скидки действуют всего на несколько люксовых марок, зато каких! Нижнее бельё и пижамы от Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana и Jenny Packham сейчас предлагают с немалыми скидками. Самым бюджетным приобретением могут стать трусы Roberto Cavalli за 13 150 рублей (остались, правда, всего в четырёх размерах), а самым дорогим — комбинация Jenny Packham за 52 650 рублей.

The Outlet www.theoutlet.ru

В разделе с нижним бельём и одеждой для сна в онлайн-аутлете сейчас можно застать разве что пару бюстгальтеров L'Agent by Agent Provocateur за 1 300 рублей (причём не самых ходовых размеров вроде 34 E или 32 DD — вариант для девушек комплекции куклы Барби). Кроме этого, есть купальники Melissa Odadash (2 655 рублей за комплект против первоначальных 8 850 рублей) и бикини Lisa Marie Fernandez за 5 610 рублей.

Urban Outfitters www.urbanoutfitters.com Если время терпит, можно поискать клетчатую пижаму или яркий комплект белья на Urban Outfitters. Здесь сезонная распродажа ещё не закончилась, так что белоснежный кружевной комплект Sparkle & Fade удастся купить за 3 тысячи рублей, короткие шортики для сна Kimchi — за 1 500 рублей, а за корсет Cosabella просят чуть меньше 2 тысяч рублей. Для парней на распродаже есть несколько боксеров с психоделичным принтом (от 700 рублей) и байковые пижамные штаны.

Текст: Настя Рудомёткина