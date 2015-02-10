Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждую неделю мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — лёгкое светлое пальто, которое с наступлением весны заменит надоевшее за зиму чёрное. цена-качество Где купить мужской рюкзак:

9 вариантов

До 6 тысяч рублей

H&M — 3 500 рублей

Верхняя одежда конфетных расцветок есть практически во всех весенних коллекциях люксовых марок от Miu Miu и Gucci до Marc Jacobs и Missoni. Бюджетная замена баснословно дорогому пальто Jonathan Saunders — нежно-голубая модель прямого кроя из ближайшего H&M. Греть такое не будет вовсе (в составе нет ни намёка на шерсть), так что носить его лучше с наступлением относительно тёплой и сухой погоды.

Monki — 3 500 рублей

Объёмное пальто-халат Monki может похвастаться не самой типичной для верхней одежды расцветкой и крайне удачным фасоном и длиной. Модель будет отлично смотреться как с платьем-трапецией и парой ботильонов на массивном каблуке, так и с широкими брюками-кюлотами и однотонным свитером.

Zara — 6 тысяч рублей

Горчично-жёлтое пальто-кокон Zara обладает на удивление приличным составом (50 % шерсти и столько же вискозы), так что носить его можно даже в минусовую температуру. Яркая расцветка не означает, что остальная одежда должна быть исключительно чёрной или серой. Жёлтый, к примеру, будет интересно смотреться с вещами оливкового, ярко-синего или белого цветов.

До 10 тысяч рублей

Trends Brands — 6 500 рублей

Двубортное пальто приятной мышиной расцветки из собственной линейки Trends Brands понравится приверженцам классики. Лучшая пара для такой модели — прямые брюки со стрелками, светлые блузы, объёмные свитеры нейтральных расцветок и аккуратные ботильоны на устойчивом каблуке. Что немаловажно, в состав входит 70 % шерсти, так что пальто с лёгкостью выдержит умеренный минус.

Nasty Gal — 8 500 рублей

Лёгкое пальто в крупную клетку советуем приберечь для относительно тёплой весенней погоды. Оно будет отлично смотреться со светлым платьем или широкими брюками пастельных оттенков. Правда, носить его в химчистку даже отъявленным чистюлям придётся как минимум раз в пару месяцев.

Asos — 9 900 рублей

Фактурное пальто с длинным ворсом Asos обладает одной из самых универсальных расцветок. Бежевый отлично уживается как с нейтральными белым и чёрным цветами, там и с более жизнерадостными расцветками. Советуем попробовать сочетать пальто с платьем цвета фуксии, ярко-синими брюками или алым топом.

От 11 тысяч рублей

Cooperative — 11 тысяч рублей

Объёмное «плюшевое» пальто можно заказать на Urban Outfitters или поискать на распродаже в ближайшем Topshop (здесь оно будет стоить втрое дешевле). Лучшая пара для такой модели — джинсы скинни и обувь на небольшом каблуке. Надев с объёмным пальто широкие брюки и обувь на плоской подошве, вы рискуете выглядеть как воздушный шарик.

I Am — 13 500 рублей

Молодая российская марка делает приятные классические вещи отличного качества. Пальто-кокон — одна из базовых моделей I Am, в новом сезоне выпущенная в нескольких нетривиальных расцветках.

Sea NY — 15 500 рублей

Лёгкое хлопковое пальто в мелкую клетку Sea NY дотянуло до распродажи: в Rehabshop его можно купить с 50%-й скидкой. Лучшей парой для классической модели станут замшевые ботфорты в сочетании с короткой юбкой-трапецией или аккуратные лоферы и платье-рубашка.

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