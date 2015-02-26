Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную обувь, одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждые две недели мы рассказываем об одной сезонной вещи в трёх ценовых категориях. В новом выпуске — классические брюки, которые можно носить как на работу, так и в повседневной жизни. цена-качество Где купить женские брюки:

9 вариантов

Uniqlo — 999 рублей

Прямые брюки из японского масс-маркета лучше всего подойдут для холодного времени года. За счёт плотного материала в таких можно бесстрашно отправляться на прогулку в парк или за город, не рискуя замёрзнуть.

Vans — 1 825 рублей

В Kixbox продолжается сезонная распродажа, и многие вещи из старых коллекций сейчас можно купить за полцены. Широкие брюки со стрелками Vans будут отлично смотреться как с кедами той же марки, так и с парой крепких кожаных ботинок.

Asos — 2 000 рублей

Укороченные серые брюки Asos понравятся тем, кто прилежно соблюдает офисный дресс-код, да и в повседневной жизни придерживается классического стиля в одежде. Лучшей парой к ним станут кожаные броги и светлая рубашка с лёгким пиджаком.

H&M — 2 299 рублей

Простые хлопковые чиносы можно найти в каждой коллекции H&M. К новому сезону шведская марка выпустила брюки сразу в пяти жизнерадостных расцветках. Если нежно-розовые и белоснежные модели кажутся слишком неоднозначными и маркими, можно остановиться на универсальном бежевом варианте.

Pull & Bear — 2 699 рублей

Простые базовые чиносы Pull & Bear выглядят достаточно расслабленными для того, чтобы носить их с кроссовками и джинсовкой, но и с парой кожаных ботинок и строгим тренчем брюки будут смотреться не хуже.

Dickies — 3 570 рублей

Широкие тёмно-серые брюки со стрелками американской марки Dickies — отличный вариант на каждый день. Модель из немнущегося хлопка будет отлично смотреться как со светлыми кедами, так и с брогами и рубашкой.

Weekday — 4 тысячи рублей

Шведская марка специализируется на одежде и аксессуарах из денима, который в этом сезоне стал одной из главных тенденций. Впрочем, добротные вельветовые брюки Weekday выглядят интереснее джинсовых моделей. Дополнить их можно строгой светлой рубашкой и кожаными лоферами.

Selected — 4 650 рублей

Лёгкие брюки нейтральной песочной расцветки — та самая вещь, которая должна быть в гардеробе каждого. В летнее время года в городе они будут выглядеть куда уместнее, чем шорты, а в межсезонье заменят привычные джинсы и слишком скучные тёмные брюки.

MHL by Margaret Howell — 5 тысяч рублей

Одна из самых масштабных распродаж в городе — в FOTT в Дмитровском переулке. К примеру, прямые тёмно-синие брюки MHL by Margaret Howell сбавили 70 % от первоначальной стоимости. Ходовые размеры уже заканчиваются, так что шансов больше у быстрых и тех, кто носит L или XL.

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