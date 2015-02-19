Деним: мужская одежда и аксессуары Очки в джинсовой оправе, бомбер и винтажная рубашка — редактор рубрики «Стиль» выбрал девять вещей из денима, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте.
Каждые несколько недель мы рассказываем о вещах в разных ценовых категориях, которые объединяет общая тенденция. В первом выпуске — предметы гардероба из денима, из которого в новом сезоне делают не только джинсы и рубашки, но и верхнюю одежду, аксессуары и обувь.
Галстук Asos — 930 рублей
Узкий джинсовый галстук в крупный горох не слишком подходит для рабочих будней, но при особой любви к эксцентричным аксессуарам его можно обыграть так, чтобы не походить на печального клоуна. Советуем избегать сочетаний с яркими оттенками и вещами с крупным принтом.
Рубашка H&M — 1 499 рублей
Самая традиционная вещь из денима (кроме собственно пары джинсов) — лёгкая голубая рубашка. В холодное время года такую можно носить с шерстяным свитером и брюками, летом — с парой цветных чиносов и яркими кроссовками.
Рубашка Reclaimed Vintage — 2 440 рублей
Рубашку из винтажного денима со вставками клетчатой ткани стоит носить с однотонными вещами преимущественно тёмных оттенков. А надев её с чёрным свитером и брюками со стрелками, можно со спокойной душой отправляться на работу.
Рюкзак Herschel — 3 400 рублей
Если хочется избежать ассоциаций с героем 90-х, облачённым в деним с ног до головы, советуем ограничиться холщовым рюкзаком с джинсовым карманом.
Джинсовка Asos — 5 230 рублей
Вечная ценность и база мужского гардероба — свободная джинсовка с парой нагрудных карманов. Летом её можно сочетать со светлыми футболками или свитшотами и лёгкими чиносами, а зимой использовать в качестве дополнительного слоя тепла, надев под объёмный пуховик.
Бомбер Son Of Wild — 7 200 рублей
Замена поднадоевшей джинсовке — плотный бомбер из денима. Этот украшен цветочным принтом, который скорее можно увидеть на тонкой хлопковой или шёлковой ткани. За счёт этого бомбер будет смотреться уместно со светлой рубашкой и парой классических брюк.
Джинсы Nudie — 9 700 рублей
Прямые джинсы с лёгкими потёртостями — ещё один базовый предмет гардероба, который сложно переоценить. Уместные практически в любой ситуации и в сочетании с 90 % остальных вещей из гардероба, такие действительно заслуживают того, чтобы потратить на них больше ста долларов.
Часы Komono x Jean-Michel Basquiat — 10 тысяч рублей
При создании новой коллекции бельгийская часовая марка Komono использовала архивные работы американского художника Жан-Мишеля Баския. В результате получились неброские часы в тёмном корпусе на джинсовом ремешке, покрытом разводами и пятнами. Такие запросто можно надеть в офис с пиджаком и костюмной рубашкой или сочетать с более повседневными вещами вроде джинсовки и светлых чиносов. Ранее работы Баския уже пытались интерпретировать Reebok, Supreme и Uniqlo.
Очки Ray-Ban — 12 тысяч рублей
Деним в новом сезоне используется не только в одежде, но и в обуви и даже аксессуарах. И если джинсовым рюкзаком или ремешком на часах удивить кого-то уже сложно, то солнцезащитные очки в оправе, отделанной прессованным денимом, всё ещё смотрятся нетривиально.
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