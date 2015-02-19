Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждые несколько недель мы рассказываем о вещах в разных ценовых категориях, которые объединяет общая тенденция. В первом выпуске — предметы гардероба из денима, из которого в новом сезоне делают не только джинсы и рубашки, но и верхнюю одежду, аксессуары и обувь. цена-качество Деним: женская одежда, обувь и аксессуары

Галстук Asos — 930 рублей

Узкий джинсовый галстук в крупный горох не слишком подходит для рабочих будней, но при особой любви к эксцентричным аксессуарам его можно обыграть так, чтобы не походить на печального клоуна. Советуем избегать сочетаний с яркими оттенками и вещами с крупным принтом.

Рубашка H&M — 1 499 рублей

Самая традиционная вещь из денима (кроме собственно пары джинсов) — лёгкая голубая рубашка. В холодное время года такую можно носить с шерстяным свитером и брюками, летом — с парой цветных чиносов и яркими кроссовками.

Рубашка Reclaimed Vintage — 2 440 рублей

Рубашку из винтажного денима со вставками клетчатой ткани стоит носить с однотонными вещами преимущественно тёмных оттенков. А надев её с чёрным свитером и брюками со стрелками, можно со спокойной душой отправляться на работу.

Рюкзак Herschel — 3 400 рублей

Если хочется избежать ассоциаций с героем 90-х, облачённым в деним с ног до головы, советуем ограничиться холщовым рюкзаком с джинсовым карманом.

Джинсовка Asos — 5 230 рублей

Вечная ценность и база мужского гардероба — свободная джинсовка с парой нагрудных карманов. Летом её можно сочетать со светлыми футболками или свитшотами и лёгкими чиносами, а зимой использовать в качестве дополнительного слоя тепла, надев под объёмный пуховик.

Бомбер Son Of Wild — 7 200 рублей

Замена поднадоевшей джинсовке — плотный бомбер из денима. Этот украшен цветочным принтом, который скорее можно увидеть на тонкой хлопковой или шёлковой ткани. За счёт этого бомбер будет смотреться уместно со светлой рубашкой и парой классических брюк.

Джинсы Nudie — 9 700 рублей

Прямые джинсы с лёгкими потёртостями — ещё один базовый предмет гардероба, который сложно переоценить. Уместные практически в любой ситуации и в сочетании с 90 % остальных вещей из гардероба, такие действительно заслуживают того, чтобы потратить на них больше ста долларов.

Часы Komono x Jean-Michel Basquiat — 10 тысяч рублей

При создании новой коллекции бельгийская часовая марка Komono использовала архивные работы американского художника Жан-Мишеля Баския. В результате получились неброские часы в тёмном корпусе на джинсовом ремешке, покрытом разводами и пятнами. Такие запросто можно надеть в офис с пиджаком и костюмной рубашкой или сочетать с более повседневными вещами вроде джинсовки и светлых чиносов. Ранее работы Баския уже пытались интерпретировать Reebok, Supreme и Uniqlo.

Очки Ray-Ban — 12 тысяч рублей

Деним в новом сезоне используется не только в одежде, но и в обуви и даже аксессуарах. И если джинсовым рюкзаком или ремешком на часах удивить кого-то уже сложно, то солнцезащитные очки в оправе, отделанной прессованным денимом, всё ещё смотрятся нетривиально.

Адреса

Asos www.asos.com Urban Outfitters www.urbanoutfitters.com Mr Porter www.mrporter.com