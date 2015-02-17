Одни тратят большую часть зарплаты на дорогие сумки и обувь, другие принципиально носят масс-маркет и не готовы инвестировать внушительные суммы в собственный гардероб. Очевидно, что ключевые предметы гардероба должны быть хорошего качества: такая вещь прослужит не один сезон и не окажется в мусорном ведре через пару недель. В то же время искать качественную одежду и аксессуары не обязательно среди люксовых марок. Зачастую идеальную по соотношению цены и качества вещь можно найти в масс-маркете или в среднем ценовом сегменте. Каждые несколько недель мы рассказываем о вещах в разных ценовых категориях, которые объединяет общая тенденция. В первом выпуске — предметы гардероба из денима, из которого в новом сезоне делают не только джинсы и рубашки, но и платья, пальто и даже сумки. цена-качество Деним: мужская одежда и аксессуары

Куртка Marques'Almeida x Topshop — 2 000 рублей

Укороченная куртка из тёмного денима — это всё, что осталось от осенней коллекции португальского дуэта для Topshop. Что примечательно, платья, джинсы и топы из денима, созданные специально для британского масс-маркета, мало чем отличались от основной коллекции Marques'Almeida. Неплохая возможность для тех, кто хочет заполучить узнаваемую вещь, существенно при этом сэкономив.

Сумка American Apparel — 2 300 рублей

American Apparel славится трепетным отношением к дениму. Помимо традиционных джинсовых юбок, рубашек, летних сарафанов и собственно джинсов, в постоянной линейке AA есть неубиваемые рюкзаки и поясные сумки из линялого денима. Последнюю можно заказать на Asos, а вот покупку рюкзака придётся отложить до следующего отпуска.

Юбка Asos — 2 300 рублей

Джинсовую юбку-трапецию, соблюдая все заветы 70-х, можно носить с замшевыми сапогами-ботфортами и яркой водолазкой. Если прямых цитат хочется избежать, юбку стоит дополнить парой ярких кроссовок и объёмным свитшотом.

Пальто Monki — 3 000 рублей

Пальто-халат с необработанным подолом было выпущено шведским масс-маркетом в рамках капсульной коллекции Denim. Кроме него в линейку вошли объёмные платья, панамы, комбинезоны и рваные джинсы из светлого и тёмного денима, которые запросто могут вытеснить из повседневного гардероба любые другие вещи.

Джинсы Topshop — 4 499 рублей

Свободные mom-джинсы Topshop, напрочь вытеснившие скинни и брюки-дудочки, по-прежнему не сдают своих позиций. В новом сезоне их предлагают носить с сабо и босоножками на массивном каблуке, контрастными джинсовыми рубашками и замшевыми куртками с бахромой.

Платье Urban Renewal — 5 400 рублей

Скроенное из разномастных кусков денима платье Urban Outfitters входит в линейку Urban Renewal. Для неё байеры британского онлайн-магазина собирают винтажные ткани по всему миру, чтобы создавать из них современные предметы гардероба. Платье выглядит настолько самодостаточным, что стоит ограничиться неброскими аксессуарами и парой светлых кроссовок или грубыми ботинками со шнуровкой.

Джинсовая куртка Asos — 6 300 рублей

Плотную хлопковую джинсовку Asos с воротником из искусственного меха сейчас можно использовать в качестве дополнительного слоя между пуховиком и свитером, а с наступлением относительно тёплой погоды — носить с лёгким платьем и парой ботильонов на тракторной подошве.

Слипоны Opening Ceremony — 11 500 рублей

Люкс тоже не остаётся в стороне от джинсового помешательства и обыгрывает тему денима на свой лад. Пара лёгких джинсовых слипонов Opening Ceremony — отличная альтернатива ярким кроссовкам и массивным ботильонам.

Рубашка Etre Cecile — 13 тысяч рублей

Французская марка Etre Cecile, которая прошлой весной добралась до Москвы, делает лаконичные вещи на каждый день. Укороченная джинсовая рубашка не исключение: её можно носить как с кожаной юбкой-карандашом, так и с классическими брюками со стрелками.

Адреса

Monki Каширское шоссе, 14

8 (495) 225–80–59 Topshop пл. Киевского вокзала, 2

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