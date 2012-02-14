Самая маленькая банка консервированной икры стоит в таком автомате около 150 рублей, что, по словам учредителя компании «Юкра» Юрия Казьменко, по карману не только сотрудникам столичной администрации, но и практически всем москвичам. Кроме того, покупать икру в переходах будут иностранные туристы, поэтому надписи на автомате и инструкция дублированы на английском языке.

Эксперты, правда, сомневаются в успехе: в переходах устанавливают разве что платежные терминалы, но и те умудряются воровать и ломать. А икра тем более станет легкой добычей. Иностранцы тоже вряд ли будут увозить икру в качестве сувенира, зато наверняка сфотографируются с диковинным икроматом.

Сейчас в подземных переходах рядом с метро активно устанавливают билетные терминалы, которые призваны разгрузить очереди у касс, а также открывают метрокафе, где торгуют булочками, салатами и бутербродами из столовой машинистов. А вот автоматы с газетами из переходов, напротив, исчезают. Кроме того, чиновники из департамента торговли предложили оборудовать в метро виртуальные супермаркеты по примеру Сеула, однако пока эта идея не нашла поддержки под землей.