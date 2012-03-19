Во дворах на Невском, 32 открылось кафе-ковокинг «Циферблат», где посетители платят только за время, проведенное в заведении. На входе каждый гость получает именной будильник, записывается в книгу учета, а расплачивается после из расчета 2 рубля в минуту за первые полчаса и дальше по рублю за минуту. ﻿﻿Нестандартную финансовую модель придумал Иван Митин, которому принадлежит уже несколько подобных заведений в Москве, Казани, Астрахани и Нижнем Новгороде. На днях откроется еще один «Циферблат» в Киеве.

По формату петербургский «Циферблат» мало чем отличается от одноименных кафе в других городах. Пространство площадью 130 кв. м поделили на зоны с мягкими диванами, стульями и столами, где можно работать, читать книги из местной библиотеки, играть в настольные игры, слушать фортепианные вальсы и пить чай с печеньем. Владельцы заведения не будут возражать, если вы принесете с собой еду и напитки. Однако употреблять алкоголь в «Циферблате» строго запрещено.

Хозяева обещают постоянно пополнять книжные полки, приносить новые игры и проводить незапланированные события: от шахматных турниров и кинопоказов до живых выступлений и дегустаций. В первые дни работы в «Циферблате» уже несколько раз был аншлаг, и организаторы всерьез думают над открытием в Петербурге еще одного кафе, работающего по той же схеме.

Иван Митин, создатель проекта «Циферблат»: « Петербургский „Циферблат“ получился уютным и домашним. Хотя народу уже сейчас очень много, так что, вероятно, будем открывать еще кафе. Изначально проект был экспериментом, мы делали кафе, которые претворяют в реальность давно известный принцип „время — деньги“. Часто петербуржцы, побывав у нас в Москве, просили организовать у себя в городе такое же заведение, а многие вообще говорили, что „Циферблат“ — это питерская тема. Программа событий у нас стихийная. Мы не планируем их задолго и открыты для предложений. Здорово, когда человек случайно попадает на мероприятие, которого он даже не ожидал».

Кафе «Циферблат»

Невский пр., 32

Время работы: 12:00–23:00 каждый день

Цена пребывания: первые полчаса — 2 рубля за 1 минуту, далее — 1 рубль за 1 минуту.

www.clockfacer.ru