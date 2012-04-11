Сдать сломанный холодильник, стиральную машину, микроволновку и другую ненужную технику в апреле станет проще: до конца месяца государственное предприятие «Промотходы» будет бесплатно забирать электрохлам из квартир, об этом газете «Известия» рассказал директор организации Василий Суранович.

Чтобы к вам приехали за старой техникой, необходимо оставить заявку по телефону 780-09-05 или через «Твиттер». По словам Сурановича, «Промотходы» получили уже сотни заявок, в основном от пенсионеров, одиноких женщин и жителей домов без лифтов. Вывезут мусор в течение десяти рабочих дней, а сама акция продлится до 26 апреля.

Всю собранную технику «Промотходы» обезвредят, так как в ней содержатся опасные для здоровья ртуть и свинец, и затем отправят на утилизацию. Экологи уверены: подобная практика должна стать регулярной, ведь сегодня большинство старой электроники попадает на обычные свалки и наносит окружающей среде огромный вред. Кроме того, в Москве нужно создавать точки сбора ненужной электроники в шаговой доступности, чтобы жителям не приходилось ради избавления от энергосберегающих ламп и подобного мусора ездить на другой конец города.