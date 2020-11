Премия EuroShop Retail Design Awards, которая отмечает самые заметные дизайн-проекты в сфере розничной торговли, признала универмаг «Цветной» лучшим среди европейских дизайнерских торговых центров. Премия ежегодно вручается в рамках крупнейшей отраслевой выставки EuroShop в Дюссельдорфе.

«Цветной» открылся в декабре 2010 года на месте бывшего Центрального рынка на Цветном бульваре. Задумывался он как аналог лондонского Selfridges, где в одном здании можно найти всё — от предметов интерьера до продуктов. На семи этажах универмага расположились магазины мужской и женской одежды, аксессуаров, косметики и винтажных вещей, а также фермерский рынок и рестораны. Архитектурным решением «Цветного» занималось московское бюро «Проект Меганом» под руководством Юрия Григоряна, а разработку интерьера выполнили три английские компании. Студия HMKM сделала этаж с одеждой, аксессуарами, косметикой и парфюмерией, Lifschutz Davidson Sandilands — гастрономию, товары для дома и кафе, а DPA — освещение. Общая площадь универмага составляет 36 000 кв. метров, включая смотровую площадку на крыше. Гид по Tsvetnoy Central Market В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров

Универмаг «Цветной» регулярно проводит выставки современного искусства и перформансы: там показывали выставку самой интересной обуви Vivienne Westwood, мультимедийную The Scents of Black Material, представлявшую портреты, видео и духи Six Scents, а также световую инсталляцию из кристаллов берлинской арт-группы WHITEvoid.