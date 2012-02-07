«Цветной» признали самым красивым универмагом Европы Tsvetnoy Central Market победил в конкурсе EuroShop Retail Design Awards как самый красивый дизайнерский универмаг.
Премия EuroShop Retail Design Awards, которая отмечает самые заметные дизайн-проекты в сфере розничной торговли, признала универмаг «Цветной» лучшим среди европейских дизайнерских торговых центров. Премия ежегодно вручается в рамках крупнейшей отраслевой выставки EuroShop в Дюссельдорфе.
«Цветной» открылся в декабре 2010 года на месте бывшего Центрального рынка на Цветном бульваре. Задумывался он как аналог лондонского Selfridges, где в одном здании можно найти всё — от предметов интерьера до продуктов. На семи этажах универмага расположились магазины мужской и женской одежды, аксессуаров, косметики и винтажных вещей, а также фермерский рынок и рестораны.
Архитектурным решением «Цветного» занималось московское бюро «Проект Меганом» под руководством Юрия Григоряна, а разработку интерьера выполнили три английские компании. Студия HMKM сделала этаж с одеждой, аксессуарами, косметикой и парфюмерией, Lifschutz Davidson Sandilands — гастрономию, товары для дома и кафе, а DPA — освещение. Общая площадь универмага составляет 36 000 кв. метров, включая смотровую площадку на крыше.
Гид по Tsvetnoy Central Market
В универмаге «Цветной» будут продаваться коллекции российских дизайнеров
Универмаг «Цветной» регулярно проводит выставки современного искусства и перформансы: там показывали выставку самой интересной обуви Vivienne Westwood, мультимедийную The Scents of Black Material, представлявшую портреты, видео и духи Six Scents, а также световую инсталляцию из кристаллов берлинской арт-группы WHITEvoid.
Комментарии
Трудно сказать. Как у Цветного внутри - не видела, а вот берлинский KaDeWe впечатлил.
Тэги
Прочее