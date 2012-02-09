Сеть алкогольных гипермаркетов Vinberry, проработавшая в Москве меньше года, закрывается. Всего в столице было три магазина: в торговом центре «Золотой Вавилон Ростокино», в Мытищах и на станции «Автозаводская».

Каждый из них был площадью около тысячи квадратных метров и предлагал до трех тысяч вин, шампанского и другой продукции. Средний чек составлял 800 рублей, при этом действовала прогрессивная шкала скидок: при покупке трех любых бутылок цена снижалась на 10 %, а при покупке шести вычиталось еще 20 %. Кроме того, в гипермаркетах решили отказаться от продавцов-консультантов, вместо этого установили аппараты со штрихкодами, которые предоставляли подробную информацию о напитке.

Магазины Vinberry в «Золотом Вавилоне» и на «Автозаводской» уже закрылись, а тот, что в Мытищах, работает последние дни. Главной причиной банкротства эксперты считают ошибки маркетинга: публика, которая разбирается в хороших винах, предпочитает делать покупки в центре, а не в спальных районах и торговых центрах для среднего класса.

Первоначально созданием сети Vinberry занимался основатель «Коллекции вин» Андрей Ткемаладзе, позже он покинул проект, а новый владелец — девелоперская компания Altimus — никогда раньше не занималась алкогольным бизнесом.