Алкогольный гипермаркет Vinberry разорился Сеть алкогольных гипермаркетов Vinberry, которая появилась в Москве только прошлой весной и предлагала гибкую систему скидок, обанкротилась и закрывает все магазины.
Сеть алкогольных гипермаркетов Vinberry, проработавшая в Москве меньше года, закрывается. Всего в столице было три магазина: в торговом центре «Золотой Вавилон Ростокино», в Мытищах и на станции «Автозаводская».
Каждый из них был площадью около тысячи квадратных метров и предлагал до трех тысяч вин, шампанского и другой продукции. Средний чек составлял 800 рублей, при этом действовала прогрессивная шкала скидок: при покупке трех любых бутылок цена снижалась на 10 %, а при покупке шести вычиталось еще 20 %. Кроме того, в гипермаркетах решили отказаться от продавцов-консультантов, вместо этого установили аппараты со штрихкодами, которые предоставляли подробную информацию о напитке.
Магазины Vinberry в «Золотом Вавилоне» и на «Автозаводской» уже закрылись, а тот, что в Мытищах, работает последние дни. Главной причиной банкротства эксперты считают ошибки маркетинга: публика, которая разбирается в хороших винах, предпочитает делать покупки в центре, а не в спальных районах и торговых центрах для среднего класса.
Первоначально созданием сети Vinberry занимался основатель «Коллекции вин» Андрей Ткемаладзе, позже он покинул проект, а новый владелец — девелоперская компания Altimus — никогда раньше не занималась алкогольным бизнесом.
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Екатерина Горшунова, пиар-консультант Vinberry: «Главная причина закрытия сети в том, что компания, которая занимается недвижимостью, рискнула попробовать свои силы в алкоголе. Отсутствовали и опыт, и связи в этом направлении, поэтому эксперимент не удался. Кроме того, ошибка была в расположении магазинов: они находились в массовых местах, но не там, где обитала их целевая аудитория. Вот Андрей Ткемаладзе в этом плане большой молодец: все его магазины размещены в местах обитания премиум-сегмента, у него есть опыт, знает всех производителей и участников рынка».
Комментарии
"Вино Бери"? - как зазвали, так и получилось.
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