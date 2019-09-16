5 новых бьюти-услуг в Иркутске: от нанопластики до молекулярного восстановления ресниц

Молекулярное восстановление ресниц

Стоимость: от 1500-2000 рублей

Чем более высокотехнологичное название у процедуры — думают ее создатели — тем более популярна у клиента она будет. Молекулярное восстановление или Velvet — это услуга реконструкции собственных ресниц, более современная альтернатива ламинированию.

Главным отличием «Вельвета» от других процедур является уход, благодаря которому ресницы не только хорошо выглядят, но и начинают активно расти и уплотняться. Все процедуры, которые были до этого, давали только визуальный эффект.

Процедура четырехступенчатая. Сначала мастер формирует изгиб и красит ресницы. Затем на корни ресниц наносится состав, активирующий спящие луковицы. Третий шаг — нанесение запечатывающей эссенции. А последний этап клиент выполняет дома сам. Мастер дает с собой саше с составом, обогащенным маслами, экстрактами трав и витаминами. Благодаря домашнему уходу спустя 3-4 недели ресницы становятся длиннее, гуще и толще. Эффект длится до трех месяцев.

Также, как и в случае с татуажем бровей, подобную услугу проще всего найти у частных мастеров и студий в интернете. Чтобы не нарваться на некачественный сервис, нужно обратить внимание на условия, в которых работает мастер, его сертификаты и отзывы.