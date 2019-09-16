5 новых бьюти-услуг в Иркутске: от нанопластики до молекулярного восстановления ресниц The Village узнал, сколько стоит вся эта красота
Бьюти-индустрия не перестает удивлять новинками. Мы едва успели оправиться от новых терминов «микроблейдинг», «архитектура бровей», «ботокс для волос», как подоспели не менее интригующие названия процедур, которые сделают вас красивее (возможно).
The Village собрал топ новинок, которые уже сейчас можно найти у иркутских специалистов сферы красоты.
Пудровый татуаж бровей
Стоимость: от 3000 рублей
С трендом на естественность на смену микроблейдингу в татуаже бровей пришло пудровое напыление. Первый подразумевал имитацию натуральных волосков с помощью микронадрезов, которые заполнялись пигментом. В то время как пудровое напыление создает эффект мягкой растушевки тенями за счет точечной прорисовки, и кожа травмируется гораздо меньше. Идеально подойдет, если у вас от природы аккуратные брови — пудровый татуаж деликатно подчеркнет их.
Сколько продержится такая красота, зависит от индивидуальных особенностей организма, скорости обменных веществ. В среднем — от 10 месяцев до 1,5 лет.
Найти своего бровиста не составит труда — просто делаем поиск по хэштегу #татуажбровейиркутск в «Инстаграме». В городе большая часть инстаграм-мастеров перманентного макияжа освоили эту технику.
Молекулярное восстановление ресниц
Стоимость: от 1500-2000 рублей
Чем более высокотехнологичное название у процедуры — думают ее создатели — тем более популярна у клиента она будет. Молекулярное восстановление или Velvet — это услуга реконструкции собственных ресниц, более современная альтернатива ламинированию.
Главным отличием «Вельвета» от других процедур является уход, благодаря которому ресницы не только хорошо выглядят, но и начинают активно расти и уплотняться. Все процедуры, которые были до этого, давали только визуальный эффект.
Процедура четырехступенчатая. Сначала мастер формирует изгиб и красит ресницы. Затем на корни ресниц наносится состав, активирующий спящие луковицы. Третий шаг — нанесение запечатывающей эссенции. А последний этап клиент выполняет дома сам. Мастер дает с собой саше с составом, обогащенным маслами, экстрактами трав и витаминами. Благодаря домашнему уходу спустя 3-4 недели ресницы становятся длиннее, гуще и толще. Эффект длится до трех месяцев.
Также, как и в случае с татуажем бровей, подобную услугу проще всего найти у частных мастеров и студий в интернете. Чтобы не нарваться на некачественный сервис, нужно обратить внимание на условия, в которых работает мастер, его сертификаты и отзывы.
Биоремоделирование c Profhilo
Стоимость: 15-20 тысяч рублей за одну процедуру (2 мл препарата)
Недавно в косметологии случился бум. На рынок вышел препарат на основе гиалуроновой кислоты «Профайло», который изобрели в Бельгии, а производят в Италии. По словам иркутского врача-косметолога, дерматолога Оксаны Аргуновой, у него «революционно новый способ изготовления и введения».
Мезотерапия, биоревитализация вводилась микропапульно по всей поверхности лица, кистей, шеи. Либо мы использовали филлеры на основе гиалуроновой кислоты в качестве заполнителя глубоких складок, морщин, для придания объема. Что делает «Профайло»? Препарат оказывает действие и как биоревитализант (длительное увлажнение, восполнение гидрорезерва кожи), и как «наполнитель».
Препарат вводится всего в десять биоактивных точек в большом количестве (0,2 мл), а затем сам распределяется по всей поверхности лица. Процесс завершается в течение месяца. «Профайло» вводится двукратно с перерывом в 30 дней, а затем при необходимости раз в два месяца. Но и эффекта от двухкратного применения хватает на несколько месяцев — от трех до шести.
Плюс — нет периода реабилитации. Минус — высокая стоимость и при этом перебои с поставками из-за высокого спроса. В Иркутске услугой биоремоделирования с Profhilo можно воспользоваться только в крупных клиниках и салонах красоты — «Сатэль», «Арт-Салон», «De Vitta».
Нанопластика волос
Стоимость: 2000-8000 рублей
Один из новых видов кератинового выпрямления волос — нанопластика. В отличие от ее предшественника, процедура выполняется составом без вредного вещества формальдегида. Волосы становятся блестящими и гладкими, более устойчивыми к термическим воздействиям, эффект держится до полугода.
Среди минусов — высокая стоимость, осветление волос на один-два тона, а также пользователи процедуры отмечают, что после нее приходится чаще мыть голову.
Буккальный массаж
Стоимость: от 800 рублей за сеанс
Сам по себе буккальный массаж не является новинкой, технику успешно практикуют не первый год. Однако в нашем городе пока немногие мастера могут пригласить на такой сеанс. Особенность буккального массажа в том, что частично он проводится через рот — прорабатываются мышцы, которые недоступны при классических методах.
Нельзя назвать эту процедуру исключительно приятной: мастер применяет ощутимое силовое воздействие на пациента, в этом кроется успех методики. Во время сеанса прорабатываются три скульптурные линии: скулы, подбородок и брови, запускаются естественные механизмы омоложения.
Где искать? У мастеров, специализирующихся на массаже лица (студии E-Face, FaceLift38). В крупных салонах эту технику практически не используют.
Обложка — pixabay.com
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