Красивый парфюмерный магазин Le Labo

Чем пахнет большой город

Le Labo — воплощение бренда для большого города: он не про травки и близость к природе, а про машины и небоскребы. Марка сделала 13 ароматов, посвященных мегаполисам, каждый из которых можно купить только в том городе, которому он посвящен. Раз в год Le Labo изменяет своим правилам — и продает городские эксклюзивы во всех своих бутиках. В Москве их можно будет попробовать весь сентябрь. Кстати, у Москвы с 2013 года тоже есть свой запах — суровый, но теплый Benjoin 19.

Марка может показаться слишком серьезной, но это не так. «Наша цель — сделать жизнь красивее любым способом, — говорит Фабрис Пено. — Если бы мы умели играть и петь, то были бы уличными музыкантами, но мы хороши только в парфюмерии и рассказывании историй. Мы верим, что ароматы должны приносить удовольствие, заставлять вас улыбаться по утрам».