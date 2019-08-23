Красивый парфюмерный магазин Le Labo На Малой Бронной открылся первый бутик Le Labo. Рассказываем, зачем туда идти
На Малой Бронной открылся первый бутик американской марки Le Labo, которая специализируется на сложносочиненной парфюмерии, косметике и ароматах для дома. Интерьер магазина, вдохновленный эстетикой лофтов и ваби-саби, заслуживает особенного упоминания. Мур Соболева, авторка телеграм-канала Fierce & Cute, рассказывает, зачем еще, кроме фотографий, туда стоит зайти.
Текст: Мур Соболева
Фотографии: Ксения Колесникова
«Духи, которыми пахнет везде»
Рафинированные нью-йоркские модники Эдуард Роши и Фабрис Пено сделали свой бренд Le Labo (название — сокращение от слова «лаборатория») в 2006 году. Создатели изначально позиционировали марку как альтернативу «скучному люксу» и «очередному фланкеру», что продиктовало не только парфюмерный почерк, но и эстетику Le Labo.
Десять лет назад ее назвали бы хипстерской, сейчас — постироничной: корнеры бренда оформлены грубовато и даже брутально, флаконы — одинаковые, с подписями, будто бы отпечатанными на старой «Эрике», коробки — крафтовые. Бренд веганский, не заключает контракты со знаменитостями и верит в индивидуализм (на каждой этикетке перед покупкой отпечатывают имя нового счастливого владельца). Эти ценности нашли отклик в сердцах половины так называемой творческой элиты Нью-Йорка, а потом и других мегаполисов — Santal 33, самый известный аромат марки, стал культурным феноменом: The New York Times однажды посвятил ему колонку с красноречивым названием «Духи, которыми пахнет везде».
Чем пахнет большой город
Le Labo — воплощение бренда для большого города: он не про травки и близость к природе, а про машины и небоскребы. Марка сделала 13 ароматов, посвященных мегаполисам, каждый из которых можно купить только в том городе, которому он посвящен. Раз в год Le Labo изменяет своим правилам — и продает городские эксклюзивы во всех своих бутиках. В Москве их можно будет попробовать весь сентябрь. Кстати, у Москвы с 2013 года тоже есть свой запах — суровый, но теплый Benjoin 19.
Марка может показаться слишком серьезной, но это не так. «Наша цель — сделать жизнь красивее любым способом, — говорит Фабрис Пено. — Если бы мы умели играть и петь, то были бы уличными музыкантами, но мы хороши только в парфюмерии и рассказывании историй. Мы верим, что ароматы должны приносить удовольствие, заставлять вас улыбаться по утрам».
Духи, блокноты, свечи
В бутике минималистичная, милитаристская красота Le Labo раскрывается целиком: ободранные белые стены, округлые флаконы и темное дерево так и просятся в инстаграм. Правда, главный аттракцион — смешивание аромата прямо на глазах у клиента непосредственно перед покупкой — в Москве недоступен из-за особенностей алкогольной лицензии. Впрочем, этот вопрос обещают решить в ближайшее время.
Второй этаж магазина, украшенный большой винтажной ванной, привезенной из Штатов, посвящен уходу, на который в корнерах Le Labo упора обычно не делают. Между тем у бренда есть крепкая полноценная линейка средств для волос (куда входит даже такая редкость, как скраб для кожи головы), тела и лица. Некоторые странности (они так и называются на официальном сайте), например ароматизированные блокноты, тоже привезли. И есть прекрасные свечи — в стекле, в мятых металлических банках и роскошная гигантская в цементе. Она, конечно, будет органичнее смотреться в дизайнерском лофте где-то в Нью-Йорке, чем в скромной московской панельке. Но и так хорошо.
Комментарии
Во-первых, Мур - она, во-вротых, почему?
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