При выборе нового платья или ладно скроенной пары узких брюк внимание стоит обращать не только на внешний вид вещи, но и на её состав. Он может рассказать о том, как одежда будет вести себя при стирке и глажке, прослужит ли долго или быстро растянется. Правда, при всём разнообразии искусственных и натуральных материалов запутаться в названиях вроде «нейлон», «полиуретан», «вискоза» и «полиэстер» проще простого.

Продакт-менеджер Oh, my Надежда Кольцова рассказала The Village, каких материалов следует остерегаться, почему невысокий процент синтетики в шерстяных вещах — это не страшно, а натуральный хлопок хорош в любое время года.

Синтетические волокна появились в пик научного прогресса в 30–60-х годах прошлого века. Тогда такая одежда казалась стильной и современной, но сейчас в первую очередь ценятся комфорт и экологичность, поэтому выбор чаще всего падает на одежду из натуральных материалов. Тем не менее синтетические добавки необходимы: они увеличивают срок службы вещей, предотвращают сминание и сохраняют форму при стирке. Поэтому, если в одежде присутствует не более 30 % синтетики, бояться нечего.

Важно помнить, что синтетика производится из продуктов переработки нефти с обилием разнообразных химических компонентов. В процессе используют летучие токсичные компоненты, которые могут навсегда оставаться в материале. Ни стирка, ни глажка, ни сушка не очистят ткань полностью. Поэтому одежда из синтетики противопоказана аллергикам, страдающим астмой, экземой или псориазом. Более того, дешёвая стопроцентно синтетическая ткань способна вызвать дерматит даже у абсолютно здорового человека.

Синтетическая ткань не пропускает воздух. Поэтому её не следует носить летом: в жаркую погоду вы будете потеть ещё сильнее. Кроме того, от соприкосновения ткани с кожей возникает статическое электричество. Это, в свою очередь, может стать причиной повышенных раздражительности и утомляемости.

Самые часто используемые синтетические ткани

Полиэстер (или полиэфирное волокно)

Из этого же материала, только другой плотности, делают плёнки и пластик. Внешне полиэстер немного напоминает тонкую шерсть, но по свойствам ближе к хлопку. Ткань из стопроцентного полиэстера износостойкая и прочная, не нуждается в особом уходе (можно стирать при 40–60 градусах в машинке), быстро высыхает после стирки, хорошо держит цвет и практически не даёт усадки. Но крайне вредна для людей с чувствительной кожей. Поэтому, выбирая одежду для повседневной носки с полиэстером, берите модели с большими вырезами, свободные и не сковывающие движений.

Что шьют? Полиэстер часто применяют при производстве повседневных брюк, платьев, трикотажа и верхней одежды (плащей, ветровок), а также при производстве спортивной одежды, где он практически незаменим.

Лайкра (второе название — эластан)

Изобретение американской химической компании DuPont. Материал напоминает резину, поэтому обладает высокой прочностью и отлично тянется. Стопроцентная лайкра — очень прочный материал, который быстро возвращает первоначальную форму. На нём крайне сложно оставить складки. Нить лайкры очень тонкая, поэтому её часто включают в состав одежды из хлопка и льна. В повседневной жизни вы вряд ли встретите одежду из стопроцентной лайкры. А вот костюм Человека-паука как раз был из эластана.

Как правило, содержание лайкры в базовых вещах не более 8 %. Стирать вещи с лайкрой лучше на высокой температуре (от 40 градусов), но мягким моющим средством (например, жидким концентратом порошка). А гладить — на режиме деликатных тканей.

Что шьют? Лайкра позволяет создавать изящные модели белья (почти все бюстгальтеры push-up — из лайкры), чулки и легинсы. Часто эластан добавляют в узкие брюки и джинсы.

Акрил

Акрил — синтетический материал, полученный из природного газа. Буквально одежда, сделанная из воздуха. Акрил изготавливают в виде нити. Можно получить как гладкую, так и очень объёмную пряжу для свитеров крупной вязки. Такая пряжа намного легче обычной шерсти, что позволяет вывязывать достаточно длинные вещи, которые не будут потом весить по два-три килограмма. Акриловую пряжу часто называют искусственной шерстью. Материал плохо мнётся, плохо впитывает влагу, что важно для верхней одежды, но идеален для окрашивания.

Что шьют? Акрилом часто заменяют натуральную шерсть в свитерах, кардиганах и водолазках. Из него вяжут варежки, носки и тёплые колготки. Если вы видите, что цвет свитера очень насыщенный и яркий, а сам он намного легче, чем казалось на вешалке, то скорее всего это акрил. Помните, что свитер из акрила вас никогда не согреет лучше, чем шерстяной.

Нейлон

Нейлон появился как альтернатива натуральному шёлку. Это также разработка компании DuPont. Ткань ценится за легкий вёс, невероятную прочность, устойчивость к повреждениям и даже некоторым химическим реагентам. Благодаря гладкости волокон нейлон очень легко стирать: любые загрязнения отмываются без усилий, а моющее средство не оседает на ткани.

Вещь из хлопка, льна, шерсти, кашемира будет прочнее, если в неё добавлено 5–30 % нейлона. Вещи с нейлоном лучше носить, если на улице ветер или прохладно, так как он не пропускает воздух.

Что шьют? Чулки и носки, используют при производстве платьев, толстовок, свитеров, ветровок.

Большое заблуждение Многие ошибочно полагают, что вискоза — синтетический материал. На самом деле это не так. Вискоза — это продукт переработки целлюлозы. Она создаётся путём распада продуктов целлюлозы в щелочном растворе NaOH (гидроксид натрия). Если поджечь вискозную нить, она запахнет древесиной. Вискоза очень мягкая на ощупь, отлично удерживает тепло и пропускает воздух. Лёгкие вещи из вискозы можно смело носить и летом.

Что нужно знать про синтетику и натуральные ткани

Обращайте внимание на бирки с информацией о составе и уходе. Кроме этого, всегда стоит смотреть на внешний вид вещи. Например, чтобы понять качество шерстяной вещи без примерки, пощипайте её. На пальцах — комки шерсти? Значит, одежда некачественная. Несколько ворсинок? Берите смело.

Практически все хлопковые вещи садятся после стирки, так как это живое волокно. Если вещь постирана или выварена при производстве, то она, скорее всего, сохранит свой вид.

Шерстяной свитер может сваляться в валенок, если его постирать в машинке на высокой температуре. Для ликвидации этих недостатков к шерсти добавляют синтетические волокна. Поэтому не стоит бояться, если их не много (до 30 %).

Если вещь на 100 % синтетическая, то производитель решил сэкономить, не думая о последствиях для кожи. Покупать её не стоит.

Натуральный хлопок хорош в любое время года. Летом он прекрасно дышит, выводит влагу, препятствуя образованию раздражений на коже. Зимой он отлично подойдёт как внутренний слой между телом и шерстяным свитером или толстовкой.

В жару приятно носить натуральный шёлк: он плохо проводит тепло, поэтому долго остаётся прохладным к телу. Неплохая замена — лён или конопля.

Для межсезонья подойдёт хлопковая ткань. Она бывает фактурная (с начёсом) и плотная — это придаст мягкости, тепла и комфорта. На прохладную весну и позднюю осень хорошо подходят шерстяные костюмные и пальтовые ткани. Они прекрасно греют, выводят влагу наружу и пропускают необходимое количество воздуха внутрь.

Плащи из нейлона или полиэстера со специальным водонепроницаемым и ветрозащитным покрытием прекрасно защитят от дождя и непогоды. Но их лучше не носить как альтернативу лёгкой куртке в солнечные дни: будете потеть сильнее.

Лучший выбор для зимы — многослойность. Например, первый слой (тот, что ближе к телу) — хлопковый лонгслив или футболка; второй — плотная рубашка из вискозы или того же плотного хлопка; третий — шерстяной свитер или кардиган.

В основном зимой нас греет воздух, который нагревает тело. И он циркулирует под одеждой и между волокнами ткани. Поэтому ткань должна удерживать его, а с этим лучше всего справляются именно натуральные волокна шерсти, так как они были созданы природой именно для этого.

Фотографии: 1, 2, 3, 4 via Shutterstock