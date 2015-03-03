Отличительная особенность комплекта — его эргономика: непродуваемый и непромокаемый слой вынесен в отдельный предмет. То есть вы компонуете всё остальное в зависимости от погоды, а потом просто надеваете верхнюю, почти невесомую, куртку.

Первое, за что сразу же хочется буквально обнять дизайнеров Nike, — насколько тут всё продумано. Когда пользуешься этим комплектом, даже несмотря на очевидные минусы некоторых вещей, кажется, что оказался внутри суперкомпьютера, где всё и без тебя работает отлично: все вещи идеально друг с другом сочетаются, ничто не стесняет движений. Хочешь пробежаться в тёплую погоду под дождём — пожалуйста, бери два слоя и ветровку; стало холодно — добавляешь внутреннюю куртку; ещё холоднее — меняешь её на другую; совсем мороз — надеваешь два пуховика одновременно. Ощущение, что Nike уже давно знает о моих планах абсолютно всё — на скакалке я решу попрыгать или подтянуться перед пробежкой в той же одежде.

Есть тут и минусы — всё, что связано с зоной вокруг горла и головы. Шапка в Nike откровенно плохая — натирает и пропускает ветер, красная куртка верхнего слоя царапает горло при движениях: её край приходится отворачивать, и ветер туда начинает задувать ещё сильнее. Чтобы это хоть как-то исправить, нужен шарф — и он тут тоже ни к черту.

Но если выбирать среди предложенных комплектов целиком, я бы выбрал всё равно именно этот — как раз за его инженерные решения. Стоит заменить кроссовки Nike на Reebok, а средний слой на adidas, — и это уже чуть ли не беговая форма мечты.