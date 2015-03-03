Тест-драйв одежды для бега Главный редактор FURFUR Саша Сколков протестировал беговую экипировку Nike, adidas и Reebok и составил несколько собственных комплектов для любой погоды
Главный редактор FURFUR Саша Сколков пробежал около ста километров и испытал на себе зимнюю беговую экипировку трёх самых популярных марок — Reebok, Nike и adidas, чтобы рассказать, что покупать, если привычный комплект из старого свитера и затёртых штанов вас не устраивает, а встать с дивана после нескольких месяцев зимы уже очень хочется.
Первое, о чём нужно помнить, — не стоит начинать зимние пробежки сразу после прочтения этого материала, если совсем не бегали до этого. Дело в том, что холод обеспечивает дополнительную нагрузку на организм, и если вы не отточили свою технику бега заранее, начинать это делать зимой лучше в крытом манеже, либо очень аккуратно и постепенно.
На улице вам либо будет просто трудно, либо не хватит темпа и вы замёрзнете
(а скорее всего — и то и другое). В том же манеже стоит тренироваться, если вы занимаетесь не кроссом, а спринтом или интервальными тренировками.
Несколько важных правил
Начинайте и заканчивайте тренировку в тёплом помещении
ПРЯМО ПЕРЕД ТЕМ, как выйти из квартиры, можно сделать несколько глотков горячего чая
ЛУЧШЕ ДЫШИТЕ НОСОМ, если на улице мороз
Делайте интенсивную разминку в тепле
Спускаться на улицу лучше не на лифте, а по лестнице, чтобы мышцы не потеряли тонус
СРАЗУ СНИМАЙТЕ ОДЕЖДУ после возвращения в тепло
ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПРОБЕЖКИ чувствуете холод, ускорьте темп
Как устроена одежда для зимних пробежек
Если говорить о том, что я тестировал для этого материала — то есть напичканные технологичными тканями толстовки и куртки с модных рекламных плакатов, — то принцип работы у них всех один и тот же: нижний слой выводит пот, средний слой слегка утепляет и тоже отвечает за влагоотведение, а верхний обеспечивает основную защиту от холода.
Естественно, не всегда нужно пользоваться всеми слоями сразу: если температура не слишком низкая, можно надеть, например, только первые два или вообще ограничиться нижним и лёгкой курткой сверху. Простое правило: если сомневаетесь, нужен ли вам ещё один слой, оставьте его дома. В крайнем случае ускорьте темп пробежки.
О кроссовках всегда разговор отдельный: в этом случае они не только должны идеально подходить вам по форме стопы и манере передвижения, но и обязаны быть выполненными из специальных влагостойких и непродуваемых материалов. Обычно такие продаются в зимних линейках, но если вы в них сомневаетесь или просто хотите улучшить качества обуви, можно пропитать кроссовки специальной водоотталкивающей смесью (её можно найти почти во всех спортивных магазинах).
Тест-драйв
Сразу скажу, что собирал экипировку я не сам, этим занялись представители компаний — PR-менеджеры и консультанты. То есть я тестировал ровно то, что будут рекомендовать вам продавцы в магазинах.
Комплект adidas
Во-первых, хочется сразу сказать, что этот комплект оказался самым приятным к телу из всех: в нём настолько комфортно, что после пробежки хочется в этих же вещах пойти на работу. А во-вторых, нужно отметить самое главное упущение — тут явно не хватает дождевика. В дождливую погоду и во время мокрого снегопада бегать почти невозможно: кофта среднего слоя быстро намокает
(а иногда в ней одной просто холодно), в пуховике слишком жарко, а жилет для дождя просто не приспособлен: он пропускает снег и воду почти во всех местах.
Ещё один минус — какая-то даже странная для такой марки неорганизованность совместной работы вещей как единого комплекта. Например, тайтсы слегка заворачиваются снизу во время пробежки (для решения этой проблемы нужны высокие носки, которых в adidas нет), слишком тёплая для разминки дома кофта нижнего слоя, неприспособленность для дождя и так далее.
Зато этот комплект оказался однозначно самым тёплым: один раз я бегал при минус 23 градусах в полной экипировке и с синим пуховиком сверху (на нём написано «комфортно при минус 20»), и это правда работает: влагоотведение, утепление, ничто почти не сковывает движений. В откровенно дикую и неприятную погоду пробежка превращается в, наверное, лучший способ оказаться на улице.
Цена комплекта
около 30 тысяч рублей
Как это устроено
На голое тело надевается футболка с начёсом, тайтсы, брюки, тёплые носки и кроссовки. В качестве среднего слоя выступает зелёная толстовка с капюшоном. Верхний слой выбирается в зависимости от погоды: жилет при температуре воздуха до минус 10 и пуховик, если она ещё ниже. Шорт нужны в том случае, если для брюк слишком жарко (примерно до минус 10).
Комплект Nike
Отличительная особенность комплекта — его эргономика: непродуваемый и непромокаемый слой вынесен в отдельный предмет. То есть вы компонуете всё остальное в зависимости от погоды, а потом просто надеваете верхнюю, почти невесомую, куртку.
Первое, за что сразу же хочется буквально обнять дизайнеров Nike, — насколько тут всё продумано. Когда пользуешься этим комплектом, даже несмотря на очевидные минусы некоторых вещей, кажется, что оказался внутри суперкомпьютера, где всё и без тебя работает отлично: все вещи идеально друг с другом сочетаются, ничто не стесняет движений. Хочешь пробежаться в тёплую погоду под дождём — пожалуйста, бери два слоя и ветровку; стало холодно — добавляешь внутреннюю куртку; ещё холоднее — меняешь её на другую; совсем мороз — надеваешь два пуховика одновременно. Ощущение, что Nike уже давно знает о моих планах абсолютно всё — на скакалке я решу попрыгать или подтянуться перед пробежкой в той же одежде.
Есть тут и минусы — всё, что связано с зоной вокруг горла и головы. Шапка в Nike откровенно плохая — натирает и пропускает ветер, красная куртка верхнего слоя царапает горло при движениях: её край приходится отворачивать, и ветер туда начинает задувать ещё сильнее. Чтобы это хоть как-то исправить, нужен шарф — и он тут тоже ни к черту.
Но если выбирать среди предложенных комплектов целиком, я бы выбрал всё равно именно этот — как раз за его инженерные решения. Стоит заменить кроссовки Nike на Reebok, а средний слой на adidas, — и это уже чуть ли не беговая форма мечты.
Цена комплекта
около 40 тысяч рублей
Как это устроено
Первым идёт тонкий нижний слой, следом чуть более тёплая чёрная кофта, носки, тайтсы, шорты, кроссовки. Поверх надевается на выбор либо чуть более тонкая куртка, либо утеплённая. Замыкающее звено — непродуваемый лёгкий дождевик, затем шапка, шарф и перчатки.
Комплект Reebok
Кажущаяся с первого взгляда универсальность такого комплекта довольно быстро оборачивается серией неожиданных ляпов, и в этом, наверное, главный (а может, и единственный) минус комплекта. Так, нижний слой, который тут призван ещё и утеплять, выступает откровенным мучителем на разминке в домашних условиях: кроме того, что его сложно снимать и надевать, в нём ещё начинаешь потеть буквально после двух-трёх упражнений. Аналогичная проблема возникает и с курткой: когда носишь её с пристёгнутой подкладкой, кажется, что это одна из самых удобных вещей на свете. Но как только на улице становится теплее и подкладку приходится оставить дома, куртка начинает болтаться на плечах из-за появившегося свободного места.
Зато сами по себе отдельные вещи очень хороши: у Reebok явно лучшие кроссовки для бега зимой среди всех испытуемых, самые удобные брюки, очень тонкая, приятная к телу и удобная шапка.
Правда, создаётся впечатление, что весь комплект рассчитан не столько на бег, сколько на короткие силовые тренировки или кроссфит, которому и посвящена вся последняя рекламная кампания Reebok. И тем не менее в Reebok абсолютно точно стоит сходить как минимум ради кроссовок, шапки и спортивных штанов.
Цена комплекта
около 20 тысяч рублей
Как это устроено
Тёплая кофта с начёсом выступает тут в роли нижнего слоя, следом надеваем тайтсы, брюки, кроссовки, шапку и синюю куртку. Если становится холоднее, то под куртку надевается подкладка, которая вполне может быть использована из без куртки вовсе, — например, в те дни, когда стоит ещё холодная, но безветренная и ясная погода.
Несколько сборных комплектов, которые мне понравились
ещё больше, чем исходные
Фотографии: Алина Никитина