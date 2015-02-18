Многие московские магазины принято ругать за слишком высокие цены и неоднозначную подборку исключительно дорогих марок. На самом деле практически в любом крупном магазине можно найти и недешёвые вещи, и предметы гардероба по вполне демократичным ценам. Речь вовсе не о носках и других аксессуарах, которые стоить дорого не должны по определению.

Каждую неделю мы выбираем две вещи из одного московского магазина — самую дорогую и самую дешёвую — и рассказываем, чем они интересны. В новом выпуске — две пары кроссовок из магазина и арт-пространства adidas Originals Superstar Moscow на Кузнецком мосту.

самая дешёвая пара кроссовок

adidas Originals Superstar — 4 990 рублей

Впервые представленные в 1969 году, adidas Originals Superstar вскоре стали одной из самых узнаваемых моделей марки. Верх кроссовок, изготовленный из кожи белого цвета, дополнен всеми фирменными элементами: шнурками в тон и резиновой «ракушкой» на носке, контрастными вставками на заднике и тремя зазубренными чёрными полосками по бокам. Кроссовки также выпускаются с полосками синего, красного и зелёного цветов. Акцент в виде фирменного золотого язычка Superstar завершает лаконичный образ.

Самая дорогая пара кроссовок серия adidas Consortium 10th Anniversary Superstar — 10 990 рублей

В 2005 году adidas Originals отмечала 35-летнюю годовщину модели Superstar.

В рамках этого события была выпущена капсульная коллекция кроссовок Superstar The Consortium Series, созданная в коллаборации с ритейлерами по всему миру.

Для создания серии кроссовок 10th Anniversary series adidas Originals пригласили пять давних партнёров Consortium. В серии представлены модели, созданные совместно с Undefeated, Neighborhood, Union, Footpatrol и D-Mop. Особого внимания заслуживают кроссовки, посвящённые основателю adidas Ади Дасслеру. Чёрный верх из мягкой кожи дополнен белой пяткой и тремя полосками по бокам. Чёрно-белый портрет Ади расположен на задней части кроссовок, а носок и подошва, как и у классической модели Superstar, выполнены в молочном цвете. Шнурки в чёрном и белом цветах украшены фирменными наконечниками Consortium, а надпись 10th Anniversary расположена на внутренней стороне язычка и замшевой подошве.